アイプリモ公式Instagramフォロー＆投稿プレゼントキャンペーン3月2日(月)～3月31日(火)開催

プリモグローバルホールディングス株式会社

ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するブライダルリング専門店「I-PRIMO(アイプリモ)」は、2026年3月2日(月)～3月31日(火)の間、公式Instagramアカウントにてプレゼントキャンペーンを開催いたします。


本キャンペーンは、アイプリモ公式Instagramのアカウントをフォローして、アイプリモでご購入いただいた指輪の写真と合わせて「なぜそのリングを選んだのか」決め手をご投稿いただくと、ご参加いただいた方の中から抽選で7名様にアイプリモのネックレス「ルアンナ」、ブレスレット「ピコレネビュラ」もしくはオリジナルミニバニティジュエリーケースをプレゼントいたします。皆さまのご参加をお待ちしております。




【キャンペーン詳細】



■応募期間


2026年3月2日(月)～3月31日(火)



■応募方法


１，アイプリモ公式Instagram　＠iprimo_official をフォロー


２，アイプリモでご購入いただいた指輪の写真と合わせて「なぜそのリングを選んだのか」決め手を投稿


３，投稿に以下4つのハッシュタグを添える


『#購入店舗名』『#アイプリモ_プレゼントキャンペーン』『#アイプリモ』『#アイプリモストーリー』



■プレゼント


１.アイプリモネックレス「ルアンナ」ピンクゴールド1名様








２.アイプリモブレスレット「ピコレネビュラ」ピンクゴールド1名様








３.オリジナルミニバニティジュエリーケース5名様







＊@iprimo_official がアイプリモの公式アカウントです。なりすましにご注意ください


＊既にフォローをいただいている方もキャンペーンの対象となります。


＊アカウント非公開設定の方は対象外となります。


＊お届け先は日本国内のみとさせていただきます。



■ご当選者さまの発表


・ご応募締め切り後、厳選なる審査の上、当選者を決定いたします。


・当選者の発表は、Instagramダイレクトメッセージにてご連絡いたします。


・当選の連絡後、指定の期限までにご返信がない場合、当選無効とさせていただきますのでご了承ください。



■キャンペーンお問合せ先


・当アカウントのDMにご連絡をお願いいたします。受付時間：平日11時-17時


＊受付時間外のお問合せにつきましては、平日3営業日以内に回答いたします。



■注意事項
・本キャンペーンにご参加いただくことにより、キャンペーン要項に同意いただいたものとみなします。


（未成年の方については、親権者に同意いただいたものとみなします）


・当選された方の住所が不明で賞品をお届けできない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。


・応募内容に不備・虚偽等がある場合は、当選を無効とさせていただきます。


・当選時、応募者のアカウントフォロー及び投稿の状態が継続されていることが確認できない場合、抽選の対象から外れる場合がございます。


・DM受信のブロックやネット環境が原因での不着、または当選通知のDMに記載の手続きを履行いただけない場合は、当選を無効とさせていただきます。


・本キャンペーン参加にあたって生じる通信料は、ご本人様負担となります。


・当選DMを送信後、期限内に返信を確認できない場合は、当選を無効とさせていただきます。


・本キャンペーンはMeta社、Instagramが支援、承認、運営、関与するものではございません。


・本キャンペーンは、主催側が継続不可能と判断した場合、中止する場合がございます。また、主催側は何人に対しても責任を負うものではありません。


・当選に関わるお問い合わせは一切お受けいたしかねます。予めご了承ください。


・応募いただいたコメントは公式サイトやSNSでご紹介させていただく場合がございます。


・投稿画像はイメージとなります。



■ブライダルリング専門店「アイプリモ」


ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断(R)」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。


■プロポーズ準備室


■会社概要


商号　　　：プリモグルーバルホールディングス株式会社


創立　　　：1999年4月15日


本社所在地：東京都中央区銀座5-12-5　白鶴ビルディング4F


TEL　　 ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269


代表者　　：代表取締役社長　澤野直樹


資本金　　：1億円


総店舗数　：日本87店舗/海外46店舗（2026年2月時点）


事業内容　：ブライダルジュエリーの企画・販売


