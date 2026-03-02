『ガールズバンドクライ』のトレーディング場面写アクリルキーホルダー、トレーディングアクリルチップなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ガールズバンドクライ』の商品10種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ガールズバンドクライ』の商品の受注を2月25日（水）より開始いたしました。



https://amnibus.com/products/title/1291?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼トレーディング場面写アクリルキーホルダー







井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイの印象的なシーンをアクリルキーホルダーに仕上げました。


カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「トゲナシトゲアリ 場面写アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \9,295(税込)


種類　：全13種


サイズ：（約）65×55mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディングアクリルチップ







井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイのイラストとキャラクターのマークをデザインしたアクリル製のカジノチップです。


あなたの日常に新たな彩りをお加えください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「井芹 仁菜 アクリルチップ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \550(税込), BOX \9,900(税込)


種類　：全18種


サイズ：（約）直径40mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディング場面写缶バッジ vol.2







井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「トゲナシトゲアリ 場面写スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \495(税込), BOX \8,910(税込)


種類　：全18種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）60×40mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディング場面写ブロマイド3枚セット







井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイの印象的なシーンをブロマイド3枚セットに仕上げました。


フルカラー印刷のL判サイズのブロマイドです。


コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「トゲナシトゲアリ 場面写ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \495(税込), BOX \6,930(税込)


種類　：全42種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




▼トレーディングデスクカード







井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイのイラストをデスクカードに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「トゲナシトゲアリ デスクカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \297(税込), BOX \5,346(税込)


種類　：全18種


サイズ：（約）14.8×10cm


素材　：紙




▼トレーディング場面写イラストカード







井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、ヒナ、リン、ナナ、アイの印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「トゲナシトゲアリ 場面写イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \6,050(税込)


種類　：全22種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼場面写BIGアクリルスタンド







※画像は「井芹 仁菜 場面写BIGアクリルスタンド ver.A」を使用しております。



井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパの印象的なシーンを、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全10種（井芹 仁菜 ver.A、井芹 仁菜 ver.B、河原木 桃香 ver.A、河原木 桃香 ver.B、安和 すばる ver.A、安和 すばる ver.B、海老塚 智 ver.A、海老塚 智 ver.B、ルパ ver.A、ルパ ver.B）


サイズ：本体：（約）13.4×10cm　台座：（約）13.2×4.3cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼場面写缶バッジ3個セット







※画像は「井芹 仁菜 場面写缶バッジ3個セット」を使用しております。



井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパの印象的なシーンを、缶バッジ3個セットに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,485(税込)


種類　：全5種（井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ）


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼場面写A3マット加工ポスター







※画像は「井芹 仁菜 場面写A3マット加工ポスター」を使用しております。



井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパの印象的なシーンを、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。


お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \880(税込)


種類　：全6種（井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ、トゲナシトゲアリ）


サイズ：A3


素材　：紙




▼SIGGコラボ トゲナシトゲアリ トラベラーボトル




トゲナシトゲアリのロゴと作品ロゴをレイアウトしたデザインに仕上げました。


素材は良質なアルミプレートで軽量で丈夫、持ち運びに優れています。


内側は匂いのつきにくい特殊なコーティングが施されています。


イベントやアウトドア、スポーツなどのアクティブな日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。



※底面に幅約15mmのくぼみ（ノッチ）がついておりますが、製造工程上発生するくぼみのため不良ではございません



▽仕様


価格　：\6,578(税込)


サイズ：（約）直径7×21.5cm


容量　：0.6L


素材　：ボトル本体：アルミニウム　キャップ：ポリプロピレン




▼SIGGについて


SIGG（シグ）とは、1908年にスイスで創設された金属加工の専門メーカーです。


現在はボトルの専門メーカーとして、スイスの自社工場で生産・管理を行い、丈夫で衛生面に優れた性能と品質により高い評価を得ています。


スポーツやビジネスなどの様々なシーンでの活躍だけでなく、Vivienne Westwoodなどのハイブランドとのコラボレーションなども行われるなど注目され続けているブランドです。




https://amnibus.com/products/title/1291?utm_source=press


https://x.com/AMNIBUS


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



(C)東映アニメーション