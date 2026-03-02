6種から選べるメインと、ビュッフェスタイルのアンティパスティ&デザートで大満足のランチタイム！ セミランチビュッフェ「桜いちご ヴィヴァーチェ」3月12日より販売開始

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

東京・品川に位置するストリングスホテル東京インターコンチネンタルの26階、イタリアングリル「メロディア」(https://intercontinental-strings.jp/jp/dine/melodia)の人気のランチビュッフェ「ヴィヴァーチェ」が、春の彩りを纏って今年も登場いたします。6種類から選べるメインディッシュに加え、春色の華やかなビュッフェスタイルのアンティパスティ（前菜）＆ドルチェ（デザート）を心ゆくまでご堪能いただけます。





旬の食材を贅沢に使ったメインディッシュと、春の香りを感じるアンティパスティ、そしていちごをふんだんに使ったドルチェをご用意しました。香り豊かな味わいがひと口ごとに広がり、春の訪れを感じるひとときを演出します。

7層吹き抜けの開放的な空間が広がるメロディアで、心もお腹も満たされる贅沢なひとときをお過ごしください。



セミランチビュッフェ 「桜いちご ヴィヴァーチェ」

期間：2026年3月12日（木）～2026年5月6日（水）

時間：11:30～14:00 (L.O.)

※お席は2時間制となります。

※ビュッフェ台のご利用は15:00までとなります。

料金：

平日 お一人さま 7,480円、お子さま 小学生 3,740円、未就学児 無料

土日祝 お一人さま 7,920円、お子さま 小学生 3,990円、未就学児 無料

※15%のサービス料を別途申し受けます。

◆メニュー内容

詳細はこちら :https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/sakura-strawberry-vivace2026

アンティパスティセレクションとサラダをビュッフェから

・キヌア・枝豆・フェタチーズの彩りサラダ

・きのことリコッタチーズのブルスケッタ

・海老とブロッコリーのピコ・デ・ガヨドレッシング和え

・レンズ豆と焼きナスのフムス ブッラータチーズ添え

・フレッシュフェンネル サフランとオレンジのマリネ

・きゅうりとミントの爽やかなガスパチョ グラス仕立て

・ローストビーフ チェリーヴィネグレットソース

・タコとオリーブの地中海風ポテトサラダ

・フレッシュデトックス・グリーンジュース

・モッツァレラとパルミジャーノのグラタン風

・スモークサーモンのプレート

・グリーンアスパラガスと生ハム バルサミコのアクセント



6種のメインディッシュセレクションより一品お選びください。

・トレッチェパスタ エリンギとパルメザンチーズクリーム

・ホタルイカのリゾット サフランと枝豆

・オーブンベイクチキンレッグ シチリア風 トマト・玉ねぎ・オリーブ・ケッパー

・ヒラメのグリル パセリのグリーンソース・アスパラガス・アサリ

・タコのグリル バジルソース ブラータチーズとグリーントマトのヴィネグレット (追加料金 2,200円)

・和牛のグリル グレープフルーツ・エシャロット・プロヴォローネチーズ (追加料金 3,300円)



デザートコレクションをビュッフェから

・フレッシュいちご

・いちご大福

・柚子とチョコレートのパンナコッタ いちごソース

・桜ジュレ

・いちごと抹茶のムース

・いちごと桜柚子のタルト

・いちごと桜のショートケーキ

・いちごとチョコレートのパウンドケーキ

・いちごとピスタチオのプロフィットロール

・いちごのマカロン＆ラズベリーマカロン

・いちごと桜のクッキー

・カヌレ



コーヒー、紅茶



※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございますので予めご了承ください。

※表示料金は消費税込みとなり、15%のサービス料を別途申し受けます。

※ご予約・お問い合わせ：公式サイト(https://intercontinental-strings.jp/jp) または 03-5783-1258（レストラン予約直通）

※プレスリリース内の画像はイメージです。

■ストリングスホテル東京インターコンチネンタルについて :

東京・品川駅港南口直結のラグジュアリーホテル。インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツのひとつとして、お客さまひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスと心のこもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいホテル体験をご提供します。利便性が高くエレガントな201の客室、活気溢れる4つのレストランとカフェ&バー、東京屈指の眺望を誇るクラブインターコンチネンタルラウンジ、様々な用途にご利用いただける宴会施設など充実した施設を備えています。「Tokyo, personally orchestrated. 一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色」のホテルコンセプトのもと、洗練されたトラベラーたちが集い、都会の旋律に心地よく身をゆだねる場所として、多くのゲストをお迎えしています。

ホテルの詳細・最新情報は公式サイト、そしてSNSにてご紹介しています。

公式サイト：https://intercontinental-strings.jp/jp

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/stringsintercontinentaltokyo/

Facebook 公式アカウント：https://www.facebook.com/STRINGSICTOKYO/

X 公式アカウント：https://x.com/STRINGSICTOKYO



■インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。

詳細は、ブランド公式サイト https://www.intercontinental.com その他SNS https://www.facebook.com/intercontinental https://www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)は、1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ ・プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ ・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ ・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ ・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels