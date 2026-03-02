Newland NPT製決済端末「N750P／N750」を発売

東芝テック株式会社

東芝テック株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：錦織弘信、以下「東芝テック」）と東芝テック株式会社の子会社、TDペイメント株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平等弘二、以下「TDペイメント」）、株式会社DGフィナンシャルテクノロジー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠寛、以下「DGFT」）は、決済端末のラインナップ拡充を目的として、国内の様々な業態で求められるカード決済方式を幅広くサポートすることができる、Newland NPT製決済端末「N750P」と「N750」（製造元：Newland Payment Technology （以下「Newland NPT」））を2026年4月に発売予定です。

なお、本製品は、2026年3月3日から6日に東京ビッグサイトで開催される『リテールテックJAPAN 2026』の東芝テックブースに出展します。

Newland NPT製決済端末「N750P」（左：据置型）と「N750」（右：モバイル型）

近年、国内のキャッシュレス決済は多様化しており、店舗にはより高い安全性と迅速な決済処理を両立する決済環境が求められています。

本製品は、世界120カ国以上で決済端末を展開し、世界POS端末（決済端末）市場で世界シェア1位を獲得するNewland NPTとの連携により開発しました。Newland NPTが提供する高性能なハードウェアにTDペイメントおよびDGFTが日本国内での利用に最適なアプリケーションを搭載しています。

また、国際的なセキュリティ基準への準拠（*1）に加え、大型ディスプレイの採用やAndroid OSの搭載により「安全性」「利便性」「拡張性」を強化しました。これにより高速かつ安定した決済処理を実現する端末として東芝テックが取り扱いを開始します。

私たちは、これからも流通・小売業や飲食店、サービス業など幅広い業界における業務の効率化と、より安全でスムーズなキャッシュレス決済体験の提供に貢献します。



■ 製品の特長

1. 高速CPU、Android12OSによる高速で高度な処理が可能。最新PCI PTS V7.xに対応した高セキュリティ端末

市場要望への対応と将来の拡張性を見据えたNewland NPT製の新ハードウェアを採用しました。スペックの向上により決済スピードアップを実現します。

また、最新のPCI PTS V7.xに準拠し、カード決済における国際的なセキュリティ要件に対応しています。

2. 据置型とモバイル型の2ラインナップ構成

モバイル型端末をラインナップに追加しました。店舗のオペレーションに応じて選択可能となり、小売店や飲食店など幅広い利用シーンをサポートします。

3. 国内環境に最適化した製品設計

従来機より画面サイズを拡大することで視認性を向上しつつ、設置スペースを考慮したコンパクト設計にしました。

「N750P」は、磁気JISI/IIの同時読み取りに対応し、国内の主要カード規格を幅広くサポートしています。

■ 発売概要

・ 商品名：Newland NPT製決済端末 「N750P」 ／ 「N750」

・ 発売日：2026年4月

■ 製品仕様

（*1）本製品は、PCI Security Standards Council, LLCが定めるPCI PTS POI V7.xに準拠しています。

（*2）記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。