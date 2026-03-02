「しまなみ野外学校」ホームページ開設のお知らせ

株式会社今治.夢スポーツ

FC今治／株式会社今治．夢スポーツ（本社：愛媛県今治市、代表取締役社長：矢野将文）は、2026年3月2日(月)、自社の提供する次世代育成・研修事業「しまなみ野外学校」の公式ホームページを開設したことをお知らせいたします。

「しまなみ野外学校」は、海・山・川に囲まれた瀬戸内海のしまなみエリアで、潮の香りや土の感触を肌で感じながら、「自然の中で学び、遊び、生きる力を育む」活動を続けてきました。その活動の温度感をより身近に、そしてより深くお届けするために、公式ホームページを開設いたしました。

しまなみ野外学校 公式ホームページ

https://shimanami-yagai.com

FC今治では、「しまなみ野外学校」の公式ホームページを通して、プログラムの詳細だけでなく、スタッフたちが日々感じていることや、しまなみの季節の移ろいも発信していく予定です。画面越しにしまなみの風を感じ、「次はどんな挑戦をしようか」と、子どもも大人もワクワクできるような「架け橋」となるようなホームページを目指して運用してまいります。

新しいロゴデザインを発表

公式ホームページの公開に合わせて、「しまなみ野外学校」の新しいブランドロゴも発表しました。松山市のデザインスタジオ株式会社NINOのアートディレクター 二宮 太一氏が手掛けた新しいロゴデザインは、しまなみの自然をモチーフに、「しまなみ野外学校」の提供する次世代育成・研修事業を通した参加者ひとりひとりの挑戦や成長を表しています。

しまなみ野外学校 ブランドロゴ

ロゴデザインについて

しまなみの海・山・川をイメージしたライン。波や山々が合わさった「流れ」は幾重にも重なり、生命の源である遺伝子をモチーフにしています。自然の中での発見や驚きが「遺伝子のスイッチ」をオンにする瞬間を表現しました。

中央で輝くオレンジ色の円は、しまなみの島々から昇る「朝日」、また学びの先に待つ「希望の光」でもあります。自然が人と共鳴し、新たな可能性が目覚めていく。しまなみ野外学校が、自然と人、そしてしまなみ（地域）が深くつながり、共に成長していく場であることを象徴したデザインです。

（株式会社NINO アートディレクター 二宮 太一氏）

しまなみ野外学校とは？

“生きる力”を育むことを大切にしています。

“生きる力”…それを1本の木で例えるとするなら、それは木の「根」。

私たち、しまなみ野外学校の活動は、みんなの持つその根っこを大事に、強く、大きく育てることです。

ひとりひとりの「根」が立派に育ち、大木となるように“自然界や文化の中でフィールドワークを通じた実体験”を通して、よりよい未来を築くことができるよう、共に気づき考える場を提供しています。

株式会社今治．夢スポーツ／ＦＣ今治

株式会社今治．夢スポーツ／ＦＣ今治は、「次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創りに貢献する。」という企業理念のもと、フットボール事業、教育・次世代育成事業、共助のコミュニティづくりを行っています。