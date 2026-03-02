【累計300名様規模に拡大】杉蒸篭「蒸とら」購入特典！国産竹皮プレゼント
創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、当社オリジナル杉蒸篭「蒸とら」2段鍋付きセットをご購入のお客様を対象に実施している、国産竹皮プレゼントキャンペーンの再度の追加実施をお知らせいたします。発売直後より予想を上回る反響をいただき、特典企画は大変好評を博しております。当初予定していた先着100名様、さらに追加した100名様分も終了し、このたびさらに100名様分を追加することで、プレゼント対象者は累計300名様規模となりました。
【大好評につき再々追加！100名様特典付】国産竹皮3枚セット特典付き【蒸とら】杉蒸篭（せいろ）直火・IH対応ステンレス鍋セット
https://www.taketora.co.jp/c/cooking/1cookware/sa00382
本キャンペーンは、「蒸とら」発売を記念してスタートした特別企画です。2段鍋付きセットをご購入の方へ、国産竹皮3枚を先着で進呈しています。蒸篭と竹皮を組み合わせることで、蒸し料理の楽しみ方が一層広がることから、多くのお客様にご支持をいただいています。
特典の国産竹皮は、ちまき作り(https://www.taketora.co.jp/c/special/staff-takekawa#takekawa6)に最適な素材です。もち米とお好みの具材を炒め、竹皮で包んで蒸し上げるという工程は一見難しそうに感じられますが、手順は意外にもシンプル。竹皮はしなやかで扱いやすく、くるりと巻き付けるコツをつかめば、ご家庭でも本格的な仕上がりをお楽しみいただけます。また、おにぎりを包んだまま蒸し直すこともでき、冷めたご飯もふっくらとよみがえります。
さらに、竹皮を蒸しシート代わりに敷くことで、ほんのりとした自然な香りが立ち上り、料理に趣を添えます。手で簡単に割くことができるため、食材や蒸篭のサイズに合わせて自在に調整できるのも魅力です。使い捨てではなく、工夫次第でさまざまな料理に活用できる実用性も兼ね備えています。
蒸し料理は秋冬の印象が強いかもしれませんが、「蒸とら」は一年を通して活躍します。野菜をシンプルに蒸すだけでも、ゆで調理とは異なる仕上がりとなり、素材本来の持ち味を引き出しやすいのが特長です。点心や蒸しパン、温野菜、蒸し鶏など、日々の食卓に取り入れやすいメニューが広がります。
本キャンペーンは、竹虎オリジナル杉蒸篭「蒸とら」2段鍋付きセットをご購入の方が対象です。累計300名様規模へと拡大したこの機会に、蒸篭と竹皮が織りなす蒸し料理の魅力をぜひご体感ください。
【動画】切って蒸すだけ！簡単＆ヘルシー＆時短料理。食卓華やぐせいろ料理で素材のうまみをそのまま味わう！杉蒸篭「蒸とら」の使い方
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rGL-YMfx6Mg ]
＜2026年2月27日（金）よりプレゼント追加＞
【大好評につき再々追加！100名様特典付】
国産竹皮3枚セット特典付き
【蒸とら】杉蒸篭（せいろ）
直火・IH対応ステンレス鍋セット
本体を厚く、深めに改良
杉材と竹材を適所に使い
調理性・耐久性を向上
18cm 24cm 2段 1段
中華せいろ 蒸籠 セイロ
販売価格 6,270円（税込）～
https://www.taketora.co.jp/c/cooking/1cookware/sa00382
■竹虎 （株）山岸竹材店
会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店
所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）
代表取締役：山岸 義浩
創 業：1894年（明治27年）
資 本 金 ：1000万円
事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工
竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売
Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/
※高知家健康経営アワード2021
※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞
※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞
※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝
※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞
■本プレスリリースに関するお問い合わせ先
竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）
E-Mail：info@taketora.co.jp
＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店
〒785-0024 高知県須崎市安和913-1
TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）