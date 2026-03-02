【株式会社ライフワン】経済産業省への「発電事業」届出完了のお知らせ

株式会社ライフワン

株式会社ライフワン（本社：東京都新宿区西新宿2-7-1新宿第一生命ビルディング14階、代表取締役：坂本貴志、以下「当社」）は、電気事業法第9条の2第1項の規定に基づき、経済産業大臣に対して発電事業の届出を行い、令和7年12月8日付で「発電事業者（登録番号：1340番）」として受理されましたことをお知らせいたします。

■ 背景と目的

昨今、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの導入が進む一方で、天候による発電出力の変動や、電力需給バランスの調整が重要な課題となっています。当社はこの課題を解決すべく、自社で電力系統に直接接続し充放電を行う「系統用蓄電池」を用いた発電事業に本格参画いたします。

また、当社では系統用蓄電池のマーケットサイト「系統用蓄電池.com（https://www.k-chikudenchi.com）」の運営を継続して行っております。自らが発電事業者として蓄電池を運用する知見と、メディア運営を通じた市場情報の提供を並行させることで、業界全体の透明性向上と市場の活性化に寄与してまいります。

■ 今後の展望

今回の届出により、当社は発電事業者としての地位を明確にいたしました。今後は、自社アセットの最適運用による電力系統の安定化に加え、「系統用蓄電池.com」を通じて最新の市場動向や技術情報を発信し、日本における蓄電システムの普及とカーボンニュートラルの実現に一層邁進いたします。

■ 届出の概要

届出日：令和7年12月8日

事業者名：株式会社ライフワン

登録番号：1340番

事業内容：系統用蓄電池を用いた発電事業

■経済産業省 資源エネルギー庁 発電事業者一覧

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/004/list/

■ 株式会社ライフワン 会社概要

名称： 株式会社ライフワン

法人番号： 4012401019151

所在地： 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング14階

代表者：坂本 貴志

事業内容： 系統用蓄電池事業、再生可能エネルギー関連事業

■系統用蓄電池.com

系統用蓄電池マーケットサイト

URL：https://www.k-chikudenchi.com

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ライフワン

担当：再生エネルギー事業部 駿河

E-mail：support@k-chikudenchi.com

URL：https://www.lifeone.jp/service/k-chikudenchi/