「金融知識がないから投資できない」悩みを解消　『長期投資家デビュープロジェクト』

さわかみ投信株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：澤上 龍)は2026年3月2日(月)より、日本全国の18歳以上を対象に、初心者向けオンライン投資教育プログラム『長期投資家デビュープロジェクト(https://www.sawakami.co.jp/lp/debut_project/2026/new.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=dpjt&utm_content=20260302&argument=wQAy2RzD&dmai=a699ec1fb6e52b)』のエントリー受付を開始いたしました。本プログラムは、金融知識がなく投資未経験の方も受講いただける設計となっており、これまでに累計15,000名超が参加されています。

■ 背景

少子高齢化がもたらす年金不安や世界的なインフレ進行なども相まって、個人で資産形成を行う必要性は年々高まっていますが、「自分に投資は難しそう」という理由から行動に移せない方も少なくありません。当社でも、投資を始めるにあたりハードルだと思うことについてアンケートを行った結果、多くの方が「金融知識がないこと」を懸念していると分かりました。

【独自調査概要】

設問：投資を始める前、最もハードルだと思うこと

方法：メールフォームでの回答

実施時期：2025/11

回答者数：4,537名

■ プロジェクト詳細

そこで当社では、金融知識や投資経験の有無によらず、全ての方が安心して資産形成できる社会の実現を目指す投資教育プログラム、『長期投資家デビュープロジェクト(https://www.sawakami.co.jp/lp/debut_project/2026/new.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=dpjt&utm_content=20260302&argument=wQAy2RzD&dmai=a699ec1fb6e52b)』を提供いたします。

本プログラムは単なる投資ノウハウの提供や短期的なリターン最大化を目的とするのではなく、投資がなぜ社会にとって必要か、その本質的な意義を中心に学ぶ構成となっています。また、受講者の皆さまには実際に積立投資を体験する機会を提供します。座学だけでは分からない「時間の力」や「複利の効果」を体感することで、知識を経験へと昇華させ、長期的な視点を養います。

- 受講者は毎月配信される教材動画を視聴し、動画内容に基づいたアンケート課題を提出します。アンケート課題の提出と引き換えに千円分のファンドが受け取れ、自己負担なしで積立て投資が可能です。- 投資未経験／知識ゼロから始められます。月々の受講時間も10分程度と、継続しやすくなっています。受講期間は最長3年間で、受講費用はかかりません。- このプログラム一本で、資産運用知識の習得と実践の両方をカバーできる設計としています。

投資の意義は、個人の資産形成にとどまりません。一人ひとりがどの企業にお金を託すかで、未来の社会の在り方は変わります。当社は本プログラムを通じて、社会づくりとしての投資を普及発展させ、持続可能な日本経済の発展に貢献してまいります。

■ 参加者の声

※ 過年度の長期投資家デビュープロジェクトの課題アンケートをもとにした個人の感想・意見であり、当社ファンドを含む金融商品等の勧誘もしくは推奨を目的とするものではありません。

■ さわかみ投信株式会社について

さわかみ投信は1996年7月に設立された、証券会社や銀行などのグループに属さない日本初の独立系直販投信です。創業以来一貫して「一般生活者の財産づくり」としての長期投資を実践。投資先企業・お客さま・運用会社による三人四脚のもと、「長期投資で世の中を面⽩くしていくこと」をミッションに日々活動しています。

