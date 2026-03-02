イオンイーハート 新たな総合レストラン『ごはんCafe四六時中』長岡駅ビル店 3月4日(水)リニューアルオープン！

イオン株式会社

株式会社イオンイーハート(所在地:千葉県千葉市、代表取締役社長:奥野善徳、以下当社)は、長岡駅ビル店を新たな総合レストラン『ごはんCafe四六時中』として3月4日(水)にリニューアルオープンいたします。

外食市場では、レストランの専門店化が進む一方で、かつて主流だったファミリーレストランは減少しており、ご家族連れからお一人様まで日常のさまざまなシーンに対応できる“総合メニュー型のレストラン”へのニーズが高まっています。こうした市場背景を踏まえ、この度、地域の方々に支えられ、長年営業して参りました長岡駅ビル店を新たなコンセプトのもと『ごはんCafe四六時中』としてリニューアルいたします。

今回のリニューアルでは、従来のファミレスから、現代のライフスタイルに合わせて魅力を高めた“総合レストラン”へと進化しております。和洋中の定番メニューに加え、サンドイッチなどの軽食や本格的なパフェ・ミニスイーツ・アルコールまで多彩なメニューを取り揃え、その日の気分に合わせて幅広いメニューからお選びいただけます。さらに店頭も明るく開放的なデザインへ刷新、什器・カトラリーも木目調で統一し、食事はもちろん、カフェとしても気軽に立ち寄れる温かみのある空間に生まれ変わります。また駅ビルという立地特性上、1～2名でのご利用が多いことから2名卓を増設し、少人数でもご利用しやすいレイアウトへと変更するとともに、キッズメニューやスイーツ・アルコールメニューを対象に時間帯限定のハッピーアワーを導入することで、幅広いお客さまに、さまざまな時間帯でご利用いただける“総合レストラン”としての利便性を高めます。

今後は、今回のリニューアルを機に、同様のニーズが見込まれる立地において、本モデルの展開を進めてまいります。

■店舗デザイン（イメージ）

■ごはんCafeメニューの一例

■時間帯限定メニュー：ハッピーアワー

※店頭イメージ

店舗情報はこちら :https://www.aeoneaheart.co.jp/shops/52

公式サイト：https://www.aeoneaheart.co.jp/