3年連続M-1決勝進出コンビ「ヤーレンズ」が2回目となる単独ライブツアーを開催！チケプラにて最速抽選受付開始！

株式会社チケットプラス

電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を提供する株式会社チケットプラスは、2026年8月4日（火）から開催される、ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」において、電子チケットおよびチケプラTradeが採用されたことを、お知らせします。

■ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」開催決定！

2025年に開催されたヤーレンズ第1回単独ライブツアー2025「熱い胸さわぎ」に続き、2回目となる単独ライブツアーが8月より開催！東京・なかのZERO 大ホールを皮切りに、全国6ヶ所をかけめぐります。3月1日（日）より最速抽選受付がスタート！ヤーレンズが魅せる漫才をお見逃しなく。皆さまのご応募を心よりお待ちしております！

本受付のチケットは「チケプラ電子チケットアプリ」にて発券します。

チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホひとつですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方が公演に行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。主催者様が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。

【公演詳細】

ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」

●公演日程

2026年8月4日（火）～ 5日（水）東京｜なかのZERO 大ホール

2026年8月23日（日）福岡｜福岡国際会議場 メインホール

2026年9月5日（土） 新潟｜新潟テルサ 多目的ホール

2026年9月23日（水・祝） 北海道｜北ガス文化ホール（千歳市民文化センター） 大ホール

2026年10月17日（土）宮城｜多賀城市文化センター 大ホール

2026年10月24日（土）大阪｜池田市民文化会館 アゼリアホール

●チケット料金（税込）

全席指定 4,500円

●受付期間

2026年3月1日（日）3:00 ～ 2026年3月8日（日）23:59

▶お申し込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/yarlens/tour2026/ticket-gsje8/

■本イベントではチケプラ・チケプラTradeが採用されています！

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【同じサービス内でリセールの利用が可能】

やむを得ない事情で公演に参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるリセールサービス「チケプラTrade」をアプリからシームレスに利用することができます。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」はのべ累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG(旧名称)という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。