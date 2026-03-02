理系新卒採用 スカウトサービス「TECH OFFER」、2028年卒学生へのスカウトを3月2日（月）より解禁

株式会社テックオーシャン

株式会社テックオーシャン（社：東京都千代田区、以下「テックオーシャン」）が運営する理系新卒スカウトサービス「TECH OFFER（テックオファー）」では、就職活動の早期化による会員登録学生の増加時期に合わせて、2028年卒業予定の理系学生（以下、「28卒理系学生」）へのスカウト送付を2026年3月2日（月）より開始します。

28卒理系学生の動向にあわせたスカウトサービス活用の可能性を広げることを目的として、「TECH OFFER（テックオファー）」を通じて、企業の採用成功に伴走し貢献することを目指します。

TECH OFFER（テックオファー）の概要

TECH OFFERの仕組み

TECH OFFERでは、機械、電気電子、情報系、化学系、建築土木系などのサービス利用学生に対して、所属大学や学歴、出身都道府県、希望職種、技術スキル、性格特性等に応じて声掛け型の採用アプローチを自動で行えるほか、事業部ごとや事業所ごとにアカウントを持ち採用活動を展開することが可能となっています。

これを支えるのは日本全国の大学研究室及び大学教員約40,000人とそこに紐づく約100万件の技術キーワードを収集した国内最大規模のデータベース。例えば、工場の自動化などに役立つ”画像処理”、”画像認識”、”IoT”などのキーワードを設定することで、それぞれのキーワードを研究の中で取り扱っている大学研究室に自動アプローチができる仕組みとなっています。

サービスの詳細は以下URLよりご確認ください。

--

・TECH OFFER（企業向け）： https://biz.techoffer.jp/(https://biz.techoffer.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social)

・TECH OFFER（学生向け）：https://techoffer.jp/(https://techoffer.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social)

--

28卒理系学生スカウト開始の目的・背景

理系学生の就職活動は年々早期化しています。それに伴いサービスの登録時期、活用時期も前倒しで行う学生が増加しています。

実際、当社が27卒学生を対象に、2025年12月に実施した「就職活動 アンケート調査」では、学士の学生においては76.6%、修士/博士の学生においては90.3％が、7月までに就職活動を開始したと回答しています。早期から就活を始める層は夏季インターンの参加を目的としており、それにあわせて応募する業界や企業を広く情報収集していると考えられます。

27卒就職活動の開始時期

※【27卒理系学生アンケート】就職活動調査レポート(https://biz.techoffer.jp/materials/article/ebook-23229965/?utm_source=prtimes&utm_medium=social)

学生のニーズに合わせた採用活動により学生への適切なアプローチを実現させることで、理系学生が自身のスキルや個性を活かせる環境を整え、社会全体の成長を支援してまいります。

申し込み・問い合わせについて

28卒理系学生へのスカウトについての申し込み・お問い合わせは、以下よりお願いいたします。

--

Tel：03-6383-0433

E-mail：marketing@techocean.co.jp

問い合わせフォーム：https://biz.techoffer.jp/inquiry/

--

また、「TECH OFFER（テックオファー）」は28卒学生へのスカウトと並行して、27卒学生へのスカウト送付も可能です。

対象年度問わず、理系採用に関するご課題をお持ちの方は、ぜひお問い合わせください。