ワンメディアが「Spotify Advertising Agency Awards 2025」にてRising Star賞を受賞

ワンメディア株式会社

この度、ワンメディア株式会社（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：明石ガクト、以下、ワンメディア）は、世界で7億5,100万人以上が利用するオーディオストリーミングサービス Spotify（会社名 Spotify AB / 本社 Stockholm、Sweden）が主催する「Spotify Advertising Agency Awards 2025」にて、Rising Star賞を受賞いたしました。

初開催となる「Spotify Advertising Agency Awards 2025」にてワンメディアが「Rising Star 部門」を受賞。独自の事例創出と圧倒的な取引拡大を実現した音声メディアへの専門性と創造性を評価

「Spotify Advertising Agency Awards 2025」は、Spotifyが提供する広告ソリューションを最大限に活用し、クライアントの事業成長に大きく貢献したパートナー企業を称えるアワードです。2026年2月27日に初開催され、各部門の受賞企業が発表されました。ワンメディアは、Podcastをはじめとする音声メディア・カルチャーへの深い洞察と先見性で、2025年におけるSpotify広告の飛躍的な取引拡大と独自の事例創出に貢献。『Spotify Hits』の「Future Hitmakers」受賞をはじめ、多角的に大きなインパクトをもたらしたその実行力と創造性が評価され、2025年において注目を集めた代理店2社に贈られるアワード、Rising Star賞を受賞いたしました。

■CEO明石 受賞コメント

この度は素晴らしい賞をいただき、ありがとうございます。

Spotifyの皆さん、クライアントの皆さん、そしてワンメディアメンバー全員の力によって、音声の分野で評価をいただけたことに胸が熱くなっております。



もしかしたらこれを読みながら「ワンメディアはショート動画の会社じゃなかったっけ？」と感じている方も多くいらっしゃるかと思います。確かに昨年、TikTokの広告賞でグランプリをいただき、それが我々のメインの事業であることは間違いありません。

2年前に出演させていただいた『PIVOT』の「社長改造」というドキュメンタリー番組の中で「これからは音声が来ると思う」という話をして、それから2年間、音声コンテンツと真剣に向き合ってきました。そして今回、リクルート様やロッテ様といったチャレンジ精神溢れるクライアントの皆様にお付き合いいただいたおかげで、このような賞をいただくことができました。

ヴィジュアル表現として動画でなければ出来ないことは多々あります。しかしそれと同様に、音声だからこそできる深いコミュニケーション、心に残る新しい体験創出は今、世界で大きなムーブメントになりつつあります。だからこそ僕は、音声広告としての大きな可能性を信じています。

実はもう一つ嬉しいニュースがあります。

我々は今、Podcast制作に非常に力を入れています。

ワンメディアで制作中の番組はたくさんありますがSpotifyの急上昇ポッドキャストランキングにおいて、1位をとったことはありませんでした。それは『安住紳一郎の日曜天国』という番組がどうしても超えられない大きな難関だからです。私たちはこの壁を越えることを "安住越え" と呼んで目標にしてきました。この素晴らしい賞をいただいた今日、弊社の番組がついに "安住越え" を果たし、急上昇Podcastランキング1位となりました。広告とコンテンツの両方で成果を出せたこと、本当に嬉しく思っております。



時間をかけてやり抜けば、一見無謀に思えた目標も達成できる。

だから2026年はもっともっとSpotifyというプラットフォームに時間を使ってコミットします。時間を使うということは、言い換えるならばそれは命を使うということ。そういう仕事のことを、人は「使命」と呼ぶのでしょう。僕の今の使命は、この音声という領域にコミットすることなのかもしれません。



改めて、Spotifyというプラットフォームに大きな感謝とこれから共に更なる飛躍をしていけることを祈りつつ……THANKS & RESPECT！！！

ニューメディアとしての音声広告への取り組み

オーディオストリーミング市場が急速に拡大しており、音楽からポッドキャストへと視聴コンテンツが多様化しています。日本国内においても、全年代のポッドキャストの利用率はTikTokに次いで高く（※1）、オーディオストリーミングは生活の中で確実に浸透しています。

（※）出典：第5回ポッドキャスト国内利用実態調査（株式会社オトナルおよび株式会社朝日新聞社）

■音声だから実現できる、「界隈×シーン」を捉えるブランディング手法

ワンメディアは、デジタル広告の新たな可能性を切り拓くニューメディアとして、音声広告という領域にいち早く注力してきました。なかでもSpotify音声広告は、ユーザーの生活動線に自然に溶け込むことで高いブランドリフト効果を発揮し、消費者の日常のワンシーンに深く浸透するという特性を持っています。これまでショート動画で培ったブランディング手法を、Spotify音声広告にも適用し、単なる音声の読み上げにとどまらない広告体験を設計しています。

2025年11月にはワンメディア最年少プランナーの小宮寛平が、デジタル音声広告のクリエイティブアワード「Spotify Hits 2025」の『Future Hitmakers』部門にて、味の素賞を受賞。Spotifyのプラットフォーム特性を活かした音声広告の企画において高い評価をいただいております。

■ワンメディアが手掛けた、音声コンテンツが起点の成功事例

- 株式会社リクルート 「#最強の髪型」キャンペーン「ホットペッパービューティー』と『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』とのコラボレーションキャンペーン「#最強の髪型」では、音声広告の「視覚情報がない」という特性を活かし、声優を起用した人気キャラクターの「ボイスドラマ」コンテンツを展開。ファンの想像力をかき立てるアプローチにより、SNS上の発話創出や、ブランド好意度・予約意向等のミッドファネルへ高い効果を発揮しました。

▶︎ キャンペーン詳細はこちらから：https://www.onemedia.jp/column/hotpepperbeauty-nintama_250227

- 株式会社ロッテ「ACUO」口臭ケアからセルフコンディショニングブランドへのブランド認知の定着を目指し、「生活シーン」ごとに異なる音声広告を展開した施策です。人気声優・下野紘氏をナレーターに起用し、シチュエーション・ターゲティングを徹底。通勤中、ランチ後のプレゼン前、残業中などの時間帯に合わせて、クリエイティブおよび広告運用を設計しました。

▶︎ 事例はこちらから：https://www.onemedia.jp/works/acuo

受賞を記念し、音声広告ノウハウを凝縮した事例集を公開中

今回の受賞を受け、ワンメディアでは企業のマーケティング担当者様向けに、音声広告の最新活用ノウハウをまとめた事例集を公開いたしました。Spotify広告を活用したブランドリフトの成功事例について詳しく解説しています。

また音声コンテンツ制作から広告運用までを一気通貫で支援するべく、サービスページ「Podcast Studio by ONE MEDIA」も本日よりオープンしております。合わせてご覧ください。

▶︎ Podcast Studio by ONE MEDIA：https://www.onemedia.jp/podcast

▶︎ 音声広告事例集：https://www.onemedia.jp/document/podcast_ad

Spotify Advertising Agency Awards 2025について

「Spotify Advertising Agency Awards 2025」サイト：

https://ads.spotify.com/ja-JP/news-and-insights/spotifyadvertising-agencyawards-2025

Spotifyが提供する広告ソリューションを最大限に活用し、クライアントの事業成長に大きく貢献したパートナー企業を称えるアワード。2026年2月27日に初開催され、各部門の受賞企業が発表されました。なお、以下の計6部門で構成されています。

- Agency of the Year： 年間で最もSpotify広告に貢献したエージェンシー- Hitmaker： 数多くのヒットを生み出し、プラットフォームに活気と革新をもたらしたエージェンシー- Multi-format Maestro： 音声・動画・ディスプレイなど多彩な広告フォーマットを組み合わせ、革新的な広告キャンペーンを実現したエージェンシー- DIY Impact： セルフサーブ型広告プラットフォーム「Spotify広告マネージャー」の活用によって卓越したインパクトを実現したエージェンシー- Rising Star： Spotify広告の活用において急速な成長と大きなポテンシャルを示したエージェンシー- Amplifier： Spotify広告マネージャーの導入推進から社内教育まで幅広く貢献したエージェンシー担当者

Spotifyについて

https://www.spotify.com/

Spotifyは2008年のサービス開始以来音楽の楽しみ方を一変させました。

Spotifyでは1億曲以上の音楽や700万番組以上のポッドキャスト、50万以上のオーディオブックを無料でも発見・管理・共有することができますが、有料のプレミアムプランにアップグレードいただければ広告が入らず、より高音質に、インターネット環境がなくても、好きな曲順にお楽しみいただけます。

Spotifyは、現在180以上の国と地域で2億9,000万人の有料会員を含む7億5,100万人のユーザーが利用する、世界で最も人気のあるオーディオストリーミングサービスです。

Spotifyニュースルーム 「For The Record」：https://spotifynewsroom.jp/

ワンメディア株式会社について

ワンメディアは「メディアを通してムーブメントを起こす」をミッションに、SNSで活躍するクリエイターとコラボレーションし、幅広いジャンルの企業様のTikTokやYouTubeをはじめとしたショート動画事業を手掛けています。2024年から2年連続でTikTok広告賞を受賞。2025年にはグランプリ受賞に加え、全5部門において合計6作品がノミネート。

・本社所在地 ：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5丁目19-9 広尾ONビル7F

・代表取締役 CEO ：明石ガクト

・公式サイト ：https://www.onemedia.jp/

・お問い合わせはこちらから ：https://www.onemedia.jp/contact