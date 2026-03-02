【初開催】森と空、関西屈指のロケーションに映える「運命の一着」を鶴見ノ森迎賓館・SOLA KOBE成約者限定の体験型ドレスフェスタを梅田で3月14日に開催

株式会社ベスト-アニバーサリー

株式会社ベスト-アニバーサリー（代表取締役社長 塚田 健斗：東京都港区海岸）が運営する、世界中の最新トレンドドレスを厳選してお届けするウエディングドレスサロン「DESTINY Line （デスティニーライン）」は、2026年3月14日（土）、大阪・梅田にて、関西を代表する人気結婚式場「鶴見ノ森迎賓館」および「SOLA KOBE」での挙式を控えたお客様を対象とした、「THE DRESS FESTA（ザ ドレス フェスタ）」を開催いたします。

■H.P : https://www.best-anniversary.co.jp/destinyline/

（写真右上）鶴見ノ森迎賓館 （写真右下 ）SOLA KOBE

本イベントは、本物の森に囲まれた「鶴見ノ森迎賓館」と、神戸の街並みと空を望む「SOLA KOBE」という、両会場の特性を最大限に引き立てる衣装を提案するために企画されました。 世界各地から厳選されたラグジュアリーブランドを取り扱う「DESTINY Line（デスティニーライン）」が、各会場のロケーションに最適なラインナップを特別にご用意し、花嫁さまの「運命の1着」との出逢いを叶えます。

【イベント概要】

・会場別の最適解を提案

完全貸切の空間で、スタイリストが「森」と「空」それぞれのロケーションにおすすめする衣装を特別展示します。

・28ブランド・約1,000種からご提案

海外インポートから国内有名ブランドまで、幅広い選択肢からお気に入りのドレスをご提案いたします。

・パーソナルカラー＆骨格診断

プロのスタイリストによる簡易診断を実施。「自分に似合う」を客観的に知ることで、迷いのないドレス選びをサポートいたします。

・フォトスタジオでの「プレ前撮り体験」

お気に入りのドレスを着用し、DESTINY Line 梅田内スタジオで撮影を体験。

当日の自分をいち早くイメージできる、本フェスタだけの特別コンテンツです。

・取り扱いブランド

ANTONIO RIVA MILANO ／COSTARELLOS／ELIZABETTA POLIGNANO／LIHI HOD／

NAEEM KHAN／NICOLE MILANO／PRONOVIAS／ORIGINAL DRESS などを多数ご用意

■ 開催概要

開催日：2026年3月14日（土）

対象：鶴見ノ森迎賓館、SOLA KOBEにてご成約済みのお客様

定員：先着20組限定

場所：DESTINY Line 梅田店

住所：大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ 1F

電話番号 : 06-4797-8511 ※お電話でのご予約も承ります。

定休日: 月曜日・火曜日

公式サイト：https://www.best-anniversary.co.jp/destinyline/

公式Instagram: https://www.instagram.com/destinyline_dress/?hl=ja

■ 運営会社について

DESTINY Line 梅田店

株式会社クレ・ドゥ・レーブ「鶴見ノ森迎賓館」および「SOLA KOBE」を運営する

株式会社クレ・ドゥ・レーブは、神戸・大阪を中心に、歴史的建造物や希少なロケーションを

活かした施設プロデュースを手掛けています。「伝統を革新する」というコンセプトのもと、

一組一組のお客様と真摯に向き合い、単なる結婚式にとどまらず、レストランやカフェ、

イベント事業を通じて地域社会に新たな価値と感動を提供し続けています。



社名：株式会社クレ・ドゥ・レーブ

代表者：代表取締役社長 村井 宏輔

所在地：兵庫県神戸市中央区北野町1-5-4

事業内容：結婚式場の運営・プロデュース、レストラン・カフェ運営、パーティー・

イベント企画等

公式サイト：https://www.cdr-heart.com/

DESTINY Line について

鶴見ノ森迎賓館SOLA KOBE

数えきれないほどの花嫁さまと向き合い、夢やお悩みに寄り添って。その経験こそが私たちの揺るぎない力です。袖を通した瞬間に1着のドレスはただの衣装ではなく未来を照らす光となります。私たちはすべての花嫁さまの夢に寄り添い、あなたの「運命の1着」との出逢いを叶えます。トップスタイリストが手掛けるオリジナルドレスやパリ、ミラノ、ロンドン、そしてN.Y.など、世界中のファッション発信地で厳選したラグジュアリーブランドドレスを日本で最も多彩に取り扱うドレスサロン、それがDESTINY Lineです。象徴されるブランドドレスは花嫁の人生を鮮やかに映しだし、これから先の「運命のパートナー」となる一翼も。確かな審美眼とホスピタリティを備えるスタイリストたちがあなたの特別なひとときをサポートします。

【株式会社ベスト‐アニバーサリー会社概要】

■本社所在地：東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー12階

■代表者： 代表取締役社長 塚田健斗

■公式サイト： https://www.best-anniversary.co.jp/

■事業内容： 1.婚礼衣裳、フォーマルウェア、装身具、衣料雑貨品の企画、製作、卸及び販売及びレンタル 2.挙式、宴会、パーティ、イベントの企画、立案、演出及び運営 3.海外挙式・披露パーティ及びそれに付随する商品の企画、製作及び販売 4.美容室及びエステティックサロンの運営及びコンサルタント 5.化粧品の卸及び販売 6.写真の撮影、現像、加工及び焼付並びに写真及び写真関連商品の販売 7.映像の企画、撮影、制作、編集、加工及び上映並びに制作物の販売 8.写真スタジオの経営 9.オリジナル挙式の制作。牧師・聖歌隊の手配 10.介添えサービスの提供 11.婚礼、パーティ及びイベントの司会業 12.音響照明及び舞台装飾の企画、制作及び演出 13.生花、造花及びドライフラワー等のデザイン、装飾及び販売 14.旅行業法に基づく旅行業