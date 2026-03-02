ネット予約がさらに便利に！　プレミア席単体での追加購入が可能な新機能が登場

ジャンボフェリー株式会社

神戸-小豆島-高松を結ぶジャンボフェリー株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長：山神正義）は、公式ネット予約ページにおいて、フェリー船内のプレミア席のみを追加購入できる新機能の提供を開始いたします。

従来、当社のネット予約システムでは、乗船予約と座席予約を同時に行う仕組みとなっており、ご乗船日の2日前を過ぎると席種を含む予約内容の変更ができませんでした。そのため、プレミア席への変更をご希望のお客様は、発券窓口や船内売店にて追加購入いただく必要があり、混雑時には待ち時間が発生するなど、お客様のご負担が課題となっていました。

今回新たに導入する機能では、お客様ご自身のスマートフォンから、乗船予約とは別にプレミア席のみを追加購入することが可能となります。これにより、窓口に並ぶことなく、スムーズに座席のアップグレードができ、より快適な船旅をお楽しみいただけます。

【サービス開始日時】2026年3月5日（木） 午前5時～

【ご利用可能な時間】乗船60分前～乗船中

※プレミア席券のみでご乗船はできません。

＜プレミア席の追加購入方法＞

■会員登録がお済みの方

公式HPで詳しく見る :https://ferry.co.jp/news/wpnews-68168/

１. ホームページ右上から「予約の確認・変更」ページを開く

２. マイページにログイン

「会員の方」の項目へ、メールアドレスとパスワードをご入力ください。

３.「プレミア席券の追加」ボタンを選択する

４.「プレミア席の追加購入」ページで、必要事項を入力する

※出発地・到着地の入力間違いにご注意ください。

※出港60分前よりご購入いただけます。

５. 確認・お支払いに進む

入力した内容と利用規約を確認し、「お支払いに進む」ボタンをタップします。

６. 座席を指定する

お支払い完了後、予約確定の画面に移行します。

「指定する」ボタンを押して座席指定したあと、「QRチケットを発券する」ボタンを押してください。

７. QRチケット表示

メインメニューに戻り、「QRチケット表示」のボタンを押すと、チケットをご利用いただけます。

■会員登録をしていない方

１. メールアドレスの確認

のりば・船内窓口に掲示されているご案内QRからページにアクセスし、メールアドレスを入力します。

※ご案内メールをお送りしますので、お手元のスマートフォン・タブレット等で確認できるアドレスを、正確にご入力ください。

２. お客様情報を入力する

登録したアドレスにご案内メールが届きます。メールに記載のURLをタップし、お客様情報をご入力ください。

３.「プレミア席の追加購入」ページで、必要事項を入力する

※出発地・到着地の入力間違いにご注意ください。

※出港60分前よりご購入いただけます。

４. 確認・お支払いに進む

入力した内容と利用規約を確認し、「お支払いに進む」ボタンをタップします。

５. 座席を指定する

お支払い完了後、予約確定の画面に移行します。

「指定する」ボタンを押して座席指定したあと、「QRチケットを発券する」ボタンを押してください。

６. QRチケット表示

メインメニューに戻り、「QRチケット表示」のボタンを押すと、チケットをご利用いただけます。

ジャンボフェリーはこれからも、お客様の利便性向上を目指し、サービスの改善・拡充に取り組んでまいります。