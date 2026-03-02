山崎大輝の音楽ソロプロジェクト「眠りにつくまで付き合って」nemtsuki LIVE 2026が開催決定！チケプラにてFC先行受付中！

株式会社チケットプラス

電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年6月13日（土）に開催される、眠りにつくまで付き合って『nemtsuki LIVE 2026』の山崎大輝ファンクラブ先行（抽選）受付を開始しました。また、チケプラ電子チケットおよびチケプラTradeが本公演で採用されたことをお知らせします。

■『nemtsuki LIVE 2026』開催決定！山崎大輝ファンクラブ先行受付開始！

山崎大輝は、上演15周年記念公演『ピアフ』、『あんさんぶるスターズ！ THE STAGE』-Blessing Moment-、『パルコ・プロデュース2025「星の降る時」』など数多くの舞台に出演。また、2026年3月よりミュージカル『天使にラブ・ソングを～シスター・アクト～』への出演を予定しています。俳優業の他、「眠りにつくまで付き合って」名義で音楽活動をするなど舞台・ミュージカルにとどまらず幅広い活躍をみせ、様々なジャンルで人々を魅了しています。

この度、山崎大輝の音楽ソロプロジェクト「眠りにつくまで付き合って」による『nemtsuki LIVE 2026』が開催決定！

3月1日（日）より、山崎大輝オフィシャルファンクラブ「炭酸は強めで」にて会員先行受付を開始いたしました。

本公演のチケットは「チケプラ電子チケットアプリ」にて発券します。

チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホひとつですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方がライブに行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。アーティスト事務所様やイベント主催者様が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。公演日直前までチケットを購入できるのも特徴の一つです。

【公演詳細】

nemtsuki LIVE 2026

⚫︎公演日程

2026年6月13日（土）【第1部】開演 15:30／【第2部】開演 18:30

東京｜SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

⚫︎チケット料金（税込）

・全席指定 6,000円

※未就学児童入場不可（小学生以上チケット必要）

※別途ドリンク代必要

⚫︎受付期間

・山崎大輝ファンクラブ先行

2026年3月1日（日）20:00 ～ 2026年3月15日（日）23:59

▶︎お申し込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/nemtsuki/live2026/fc-dh3f7/

▶︎山崎大輝オフィシャルファンクラブ「炭酸は強めで」

https://taiki-yamazaki.fanpla.jp/feature/entry

▶︎山崎大輝 オフィシャルホームページ

https://imagene.co.jp/yamazakitaiki/

■本イベントではチケプラ・チケプラTradeが採用されています！

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【同じサービス内でリセールの利用が可能】

やむを得ない事情で公演に参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるリセールサービス「チケプラTrade」をアプリからシームレスに利用することができます。

【FCと連携したデータ分析も可能！】

ファンクラブやECサイトと同じIDで利用可能なため、チケット利用のために新規でIDを作成する手間がなくストレスのないユーザー体験を実現しながら、取得したデータを横断的にマーケティング活動に生かすことができます。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」はのべ累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。