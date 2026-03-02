AIが140万件の就活体験談を活用してあらゆる質問に回答する「就活QAラボ（β）」を就活会議がリリース予定

ポート株式会社

ポート株式会社のグループ会社である、就活会議株式会社（代表取締役社長 赤塩 勇太、所在地：東京都新宿区）は、AIを活用した就活Q&Aサービス「就活QAラボ（β）」のリリースを2026年3月中に予定しております。

就活QAラボ（β）は、就活生の2人に1人が利用している就活口コミサイト「就活会議」に掲載されている1,404,946件のエントリーシートや体験記、企業口コミを学習したAIが就活に関する質問に回答します。実際に選考を通過した先輩たちのデータをもとに、実践的な選考対策を把握したり、就活にまつわる疑問を解消することができます。

◆ 就活QAラボ（β）：2026年3月中に公開予定です

◆ 就活会議：https://syukatsu-kaigi.jp/

■サービスの特徴

１.就活会議が保有する140万件以上のデータを用いたAI回答で選考対策がわかる

就活QAラボ（β）は、就活会議に蓄積された膨大な選考体験や口コミから、AIが最適な情報を抽出してユーザーの質問に回答する、会員限定の機能です。企業選びや業界研究から、ES・面接対策、入社先の決め方、就活中の悩みに至るまで、先輩たちが培った知見を幅広く網羅して回答します。

・就活QAラボ（β）のAIが利用するデータについて

就活QAラボ（β）のAIが回答に利用するデータは、就活会議に掲載されているES・体験記・学生口コミ・企業研究レポートすべてです。就活会議には、167,103人の学生から収集した17,217社分の投稿、計1,404,946件が掲載されています。（2025年11月時点）

２.質問者の属性、志望分野に基づいたリアルな回答を提供、「次のアクション」まで提案

質問時に大学名・所属学部、志望業界などを具体的に記入すると、自分と同じ大学群、専攻の先輩による成功事例をもとに、就活フェーズに合わせた対策の優先度や、今日からできるアクションを具体的に提示できる点が大きな特徴です。 回答は根拠となる実際の投稿（体験記・ES・口コミ等）を引用しながら作成されるため、合格した先輩はどのように選考を乗り切ったのか、何を評価されたと感じたのかなど、選考通過に必要な心得や対策を詳しく把握できます。

また、本機能のAIは、一般的な回答ではなく、就活生の実体験をもとに回答を生成する設計となるため、一般的な対話型AIサービスでは得られない実用的なナレッジを得ることができます。

３.プライバシー・不適切な内容が回答されないようにする配慮

就活会議では、投稿コンテンツの掲載時に、大学・性別といった情報の公開/非公開を選択できます。さらに、個人の特定につながる可能性のある情報は掲載されないよう、事務局による審査を実施しています。そのため、AIが回答に引用するコンテンツについても、個人が特定できるような情報は含まれません。また、学生の質問に対して、就活に関係のないこと、個人情報の特定の懸念がある内容、その他問題がある内容については公開されないよう制御し、コントロールしています。

■開発の背景

・就活生が求める「すぐ取り組める選考対策」を最短距離で届けたい

就職活動中の学生は、エントリーシート作成や面接に備えて、限られた時間や労力を使って自力で情報を探さなければなりません。就活ノウハウにたどり着いても、参考にはなるものの、それが自分にとって最適な方法なのかは判断しづらいのが現状です。就活会議では、学生たちが多大な時間を費やしても本当に欲しい情報に効率的にたどり着けないこの状況を課題と捉えていました。

そこで、これまで先輩就活生によって投稿された140万件以上のデータベースとAIを活用し、ユーザーの属性や興味に応じた情報や、より実践的な選考対策を提示する仕組みを構築しました。迷うことなく、欲しい情報そのものへダイレクトにアクセスできる。そんな新しい選考対策体験を創出するため、本機能の開発に至りました。

・就活を始めたばかりの学生にも、先輩就活生のリアルな情報を届けたい

現在の就活会議に掲載されている情報は、特定の企業に関する選考対策や口コミが中心であるため、主には実際に企業の選考を受け始めた学生に利用されています。

本機能のリリースにより、選考中の学生に加えて就活初期の学生も、先輩就活生の体験に基づくリアルな情報に触れることが可能になります。業界研究や企業選びの参考、さらには就職活動の進め方のヒントとして、幅広く活用いただけることを目指しています。

■就活会議とは

就活会議は、就活生の2人に1人が利用している、先輩の選考体験記やESを掲載する国内最大級の就活生向け企業口コミ情報プロダクトです。毎年35万人近くの就活生が登録し、就職活動に活用されています。

■会社概要

