バリューデザイン、アルムナイ人材活用サービス「りぴすけ」を株式会社サンプラザへ提供

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下でキャッシュレスサービス事業を展開する株式会社バリューデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：林 秀治、以下「バリューデザイン」）は、高知県で地域密着型のスーパーマーケットを展開する株式会社サンプラザ（本社：高知県土佐市、代表取締役社長：水田 芳彦、以下「サンプラザ」）にデジタルギフトを活用したアルムナイ人材※活用サービス「りぴすけ」が採用されたことをお知らせします。2026年3月2日より提供を開始します。サンプラザでは、退職者ネットワークを活用したアルムナイ採用を強化することで、即戦力人材の確保と採用コストの最適化を目指します。

※本サービスでは、長期・短期に関わらず、その企業（お店）で働いたことがある人材（通常アルバイト・パートとして働いたことがある、もしくはスキマバイトとして働いたことがある方）をアルムナイと定義しています。

■人材不足が深刻化、スキマバイト依存と採用コストが課題に

近年、深刻化する人材不足や採用難を背景に、小売業界ではスキマバイトサービスの利用が広がっています。一方で、企業側では「即時に人材確保ができる反面、手数料コストの負担が大きく、継続的な利用が難しい」という課題も顕在化しています。

高知県でスーパーマーケット事業を展開するサンプラザにおいても、繁忙期や突発的な欠員対応として、スキマバイトを活用してきましたが、採用コストと安定的な人材確保が課題となっていました。そこで同社は、過去に勤務経験のある人材（アルムナイ人材）との関係を維持し、必要なタイミングで再び働いてもらえる仕組みを構築するため、アルムナイ人材活用サービス「りぴすけ」の導入を決定しました。

■アルムナイ人材活用サービス「りぴすけ」とは（https://about.ripisuke.com）

アルムナイ人材活用サービス「りぴすけ」は、企業が過去に雇用した人材（アルムナイ人材）と継続的な関係を構築し、再雇用やスキマバイトとしての再活用につなげるプラットフォームです。デジタルギフトを活用することで、退職後も「登録するメリット」を感じられる仕組みを構築し、アルムナイ人材との接点を維持。一過性の雇用から循環型の雇用へと転換することで、採用コストや教育コストを抑えながら、柔軟な人材活用を可能にします。

バリューデザインは、有料職業紹介事業（許可番号：13-ユ-314505）の許可を取得し、企業・求職者の双方が安心して利用できる環境を整えています。

■人材不足解消と採用コスト最適化を実現する「りぴすけ」導入メリット

１.採用コストの削減

求人媒体やスキマバイトサービス利用に伴うコストを大幅に削減できます。

２.教育コストの削減

就業経験のある人材を再活用することで、教育・研修にかかる工数を大幅に軽減します。

３.定着率の向上

就労先のカルチャーを理解した人材を再雇用することで、採用ミスマッチの低減、定着率の向上につながります。

■アルムナイ採用によって目指す即戦力となる人材確保と採用コストの負担逓減

本取り組みにより、サンプラザでは人材不足の解消と採用コストの最適化を同時に実現することを目指します。

■人材不足時代における持続可能な採用戦略の推進へ

- スキマバイト利用にかかる手数料コストの抑制- 過去に就業経験のある人材の再活用による即戦力化- 経験者人材の活用による教育・研修コストの削減- 繁忙期・欠員時の柔軟な人員確保- 退職者との継続的な関係構築による長期的な人材循環の実現

バリューデザインは、キャッシュレスやギフト発行など既存の事業領域で培ったノウハウを人材領域に拡張し、顧客接点・人材接点の双方から、導入企業の価値向上を支援してまいります。また、導入企業との共創を通じて「りぴすけ」のサービス改善および機能拡張を進めることで、人材不足の解消と採用コストの最適化を両立する持続可能な人材活用モデルの構築を目指します。さらに、事業の拡張範囲を「従業員と企業」、「株主と上場企業」のエンゲージメントまで広げ、福利厚生や株主優待などのキャッシュレス、ギフトカードの活用も推進してまいります。

■株式会社サンプラザについて（https://www.sunplaza-kochi.co.jp/）

株式会社サンプラザは、高知県にてスーパーマーケット事業を展開する地域密着型の企業です。2022年に創業60周年を迎え、地域のお客様の毎日を支える存在として歩みを続けています。自動発注システムやレジの自動化などの効率化を進める一方で、対面での接客や丁寧な商品づくりといった「変えてはならない価値」を大切にしています。また、移動販売車の運営やインストアベーカリーの導入など、地域の暮らしに寄り添った取り組みも行っています。

＜株式会社バリューデザイン 会社概要＞

会社名：株式会社バリューデザイン（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：東京都中央区京橋3‐1-1 東京スクエアガーデン14階

URL：https://www.valuedesign.jp/

設立：2006年7月

代表者：代表取締役社長 林 秀治

事業内容：キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。

・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス「Value Card」

・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ「Value Wallet」

・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応「Value Gateway」

・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス「Value Gift」

※プレスリリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。