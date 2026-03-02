トリンドル瑠奈さん出演【甘熟王ゴールドプレミアムバナナ】のWebCM 「このバナナ、想像以上。」篇を公開

株式会社スミフルジャパン

青果物輸入販売会社の株式会社スミフルジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊藤順次、以下：スミフル）は2026年3月2日より、トリンドル瑠奈さんを起用した『甘熟王ゴールドプレミアムバナナ』のWebCM「このバナナ、想像以上。」篇を公開いたします。

●【新WebCMストーリー】「このバナナ、想像以上。」篇

高級レストランで美味しいものを食べたいなぁとメニューを見ているトリンドル瑠奈さん。するとバナナソムリエ役の田野倉雄太さんが店一番の美味しいバナナを品定め。バナナはワインのように、産地や土壌、気候などで美味しさが大きくかわるもの。一番良い熟成状態でお客様に提供したいと、バナナソムリエの溢れ出すバナナ愛。

そして本日、バナナソムリエがおすすめするバナナは、肥沃な土壌のみで育ち、もっちりとした食感でコクや深みを感じ、濃蜜な甘さが広がる、いち推しの「甘熟王ゴールドプレミアム」。一口食べた瑠奈さんの「想像以上」の美味しさに、驚きと美味しい～！が入り混ざった、しあわせな表情に注目です！

■公開・放映情報

１.WebCM本篇：甘熟王ゴールドプレミアム「このバナナ、想像以上。」篇 （15秒）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zI7Zs_F3Nj8 ]

２.甘熟王ゴールドプレミアム「このバナナ、想像以上。」トリンドル瑠奈さん・コメント篇

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=VKMCiCqzMTk ]

３.甘熟王ゴールドプレミアム「このバナナ、想像以上。」田野倉雄太さん（バナナソムリエ役）・コメント篇

■出演者情報

【超高地ミネラル栽培バナナ】 甘熟王ゴールドプレミアム（フィリピン産）

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=XVc0lol1b1U ]- トリンドル瑠奈（1994年3月10日生まれ）オーストリア（ドイツ系）の父と日本人の母のもとに生まれる。上智大学法学部を卒業後、バラエティ番組にトリンドル玲奈の妹として出演したところ話題となり芸能界デビュー。現在はモデル業を中心に活動の場を広げている- 田野倉雄太（1989年7月23日生まれ）近年の主な出演作品は、ドラマ「花咲舞がだまってない」（西久保和哉役/2024年）、「地面師たち」（石洋ハウス社員 二宮役/2024年）「恋する警護24時 Season2」（蓮見剛役 / 2025年）

約50年前にどこよりも早く「美味しいバナナ」を求めて“高地栽培”のバナナを開発。そして、“もっと美味しいバナナ"を追求し、甘熟王バナナ農園の中でも標高だけでなく、土壌のミネラルバランスが良いエリアのみで限定栽培した、超高地ミネラル栽培バナナです。このバナナの果肉の色は一般的なバナナに比べて濃いのも特徴です。まるで蜜が入っているかのような果肉は、見た目にも 濃蜜な甘さとコクを引き立たせます。

●ジャパンフードセレクション《グランプリ》5回連続受賞（2025年４月）

●食べるJAPAN 美味アワード2026 インポートフード部門 《審査員特別賞》受賞

スミフル甘熟王ゴールドプレミアムバナナ

＜スミフルグループ管理農園について＞

フィリピン・ミンダナオ島にあるスミフルグループ管理農園では「品質・食味・安全・環境」の４つのテーマにこだわり、広大な管理農園で時間をかけて丁寧にフルーツを栽培しています。また、栽培方法の工夫や農薬を極力減らすことによって環境をより自然な状態に保つことへの貢献も目指しています。

選び抜いた800m以上の【超高地農園】・健康な土づくり【ミネラル栽培】

【株式会社スミフルジャパン 会社概要】

■設立：2016年2月1日

■資本金：3億円

■本社： 〒163-0928 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス28F

■代表取締役社長：伊藤 順次

■事業内容：バナナ（フィリピン・エクアドル・メキシコ・カンボジア・ベトナム）、パイン（フィリピン）、パパイヤ（フィリピン）、アボカド（メキシコ）等の輸入及び販売