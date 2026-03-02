チョコレートプラネットさん出演 ！ORiental TRafficのスポーツブランド【ORTR】の手を使わずに履ける「瞬間フィットスニーカー」TVCMが3月4日(水)より放映開始

株式会社ダブルエー

レディースシューズショップORiental TRaffic/オリエンタルトラフィックを中心に全国に店舗を展開する株式会社ダブルエー（本社：渋谷区恵比寿）は、スポーツブランド【ORTR/オーアールティーアール】 の新商品『瞬間フィットスニーカー』シリーズのシューレーススニーカーとニット防水スニーカーの新TVCMを3月4日（水）より放映いたします。

CMにはお茶の間でも大人気のお笑いコンビ、チョコレートプラネットさんが出演します。

商店街やコインランドリーの日常のシチュエーションの中にチョコレートプラネットのお二人が商品と同じデザインの着ぐるみを着用し、リズミカルな歌と音楽にのせて踊る姿が印象に残るCM。

『瞬間フィットスニーカー』の『手を使わずに履ける』『立ったまま履ける』という特徴を歌とダンスで表現しました。一度観たら頭から離れない、思わず歌って踊りたくなる映像は必見です。

■放映開始日 2026年3月4日(水)

※オフィシャルサイト・各SNSは3月2日(月)公開

■「ORTRのうた・コインランドリー篇」

https://www.youtube.com/watch?v=24WhFmX3-6k

■「ORTRのうた（防水）・商店街篇」

https://youtu.be/krK80Zqg6io

・「ORTRのうた・コインランドリー篇」

瞬間フィットスニーカーの最大の魅力である『手を使わずに履ける』機能を、歌とダンスに合わせてお二人らしくポップに分かりやすくアプローチ。

ハンズフリーだからこそ可能な『スポッ』と足がスニーカーに気持ちよく入るシーンにもぜひご注目ください。

【瞬間フィット】シューレーススニーカー

通気性の良いメッシュ生地を使用した軽くて快適な足運びが特徴のスニーカー。

アッパーはメッシュ生地と切替パーツを組み合わせ、ソールには凹凸やホールの空いたデザインを施すことでスポーティーで都会的な雰囲気になっています。

『瞬間フィット』ならではの踵の仕様に加えてベロ部分は巻き込み防止の設計で工夫を施しストレスフリーな着脱が出来るようにしました。

機能性抜群ながら税込5,980円とお求めやすい価格も魅力です。

【商品詳細】

シューレーススニーカー/OT3798

価格 5,980円（税込）

カラー BLACK GREY BEIGE YELLOW…4色展開

サイズ 22.0cm～26.0cm (0.5cm刻み)…9サイズ展開

【特設ページ】

https://ec.wa-jp.com/pages/ortrcm26ss_syunkan_ot3798

・「ORTRのうた（防水）・商店街篇」

ニット防水スニーカーはハンズフリーだけでなく、雨の日でも履ける防水機能を搭載したアイテムです。水溜まりに足を入れて『バシャッ』と画面いっぱいに水を弾く機能性のアピールをするシーンも印象的。税込5,980円という価格の魅力さを、表情豊かに表現しているお二人の素敵な表情にもぜひご注目ください。

【瞬間フィット】ニット防水スニーカー

瞬間フィットシリーズから初の防水機能スニーカーが登場。

内側に防水シートを搭載し接地面から5cmの高さまで5時間の浸水テストをクリアした優れもの。

靴底にはグリップ性に優れたラバーを施し、雨の日でも安心な歩行をサポートします。

ニット生地を使用しているので伸縮性のある履き口が足にフィットしてくれ、ニットならではの軽さも魅力です。

【商品詳細】

ニット防水スニーカー/OT3799

価格 5,980円（税込）

カラー BLACK GREY BLACK/BLACK PINK…4色展開

サイズ 22.0cm～26.0cm (0.5cm刻み)…9サイズ展開

【特設ページ】

https://ec.wa-jp.com/pages/ortrcm26ss_syunkanbousui_ot3799

・出演者プロフィール

チョコレートプラネット

2006年結成。長田庄平(左)、松尾駿(右)によるお笑いコンビ。

2008年、2014年、2018年の3度「キングオブコント」決勝に進出。

TT兄弟をはじめとするキャラクターやものまねで一躍人気を獲得。

YouTubeチャンネル「チョコレートプラネット チャンネル」は登録者数240万人にのぼる（2026年2月時点）。

「ヒルナンデス!」（日本テレビ系）、「新しいカギ」（フジテレビ系）にレギュラー出演するなど各方面で幅広く活躍中。

・ORTRブランドコンセプト

ORTR（オーアールティーアール）は“機能性とファッション性”その双方を融合し、毎日でも履きたくなるスポーツブランド。スポーツシーンのみにとらわれず、『日常に溶け込むアクティブ』を提案。日々進化し続ける現代のヘルシーな人たちへ向けて、ライフスタイルに沿った新たな定番スニーカーやスポーツサンダルなどカジュアルスポーツを中心とし、幅広いターゲットに向けて商品をラインナップ。中でも一押しなのが手を使わずにサッと履ける【瞬間フィットスニーカー】のシリーズ。【瞬間フィットスニーカー】はオリジナル設計の踵芯で特許を取得しています。

■プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d8619-47-795bcbdae674192c6b35e30301368111.pdf

■株式会社ダブルエー

東京都渋谷区恵比寿1-20-18 7F

https://www.wa-jp.com/

株式会社ダブルエー（本社：渋谷区恵比寿）は2002年に設立。

「いつでも想像以上に満足のできる商品・サービスを提供します。」を企業理念とし婦人靴・婦人服の企画・販売を行っています。

ORiental TRaffic/オリエンタルトラフィック・WA ORiental TRaffic/ダブルエー オリエンタルトラフィックなど全国に100店舗以上展開中。(2026年3月2日時点)