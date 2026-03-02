【株式会社CIO】Amazonで開催される「新生活セール」対象製品発表！最新スマホやPCに最適な充電ガジェットが最大50％OFF！

株式会社CIO

日本発のガジェットメーカー、株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：中橋翔大）は、Amazonにて開催される「新生活SALE」に参加いたします。「先行セール」（2026年3月3日（火）00:00～3月5日（木）23：59）と「Amazon 新生活セール」（2026年3月6日（木）00:00～3月9日（月）23:59）の両方の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。今回は最新スマホやPC充電に最適な充電ガジェットが最大50％OFF(※1)。小型・高出力のモバイルバッテリー「SMARTCOBY」シリーズや、小型のGaN急速充電器「NovaPort」シリーズをはじめ、手触りの良さで好評の「シリコンケーブル」、ケーブル全体が磁力でまとまる「スパイラルケーブル」など多彩なラインナップもお買い得価格となります。

CIOのAmazonストアページはこちら：https://www.amazon.co.jp/stores/%EF%BC%A3%EF%BC%A9%EF%BC%AF/page/F6313E8D-EBBD-4B75-9033-4D89951F1D23(https://www.amazon.co.jp/stores/%EF%BC%A3%EF%BC%A9%EF%BC%AF/page/F6313E8D-EBBD-4B75-9033-4D89951F1D23)

・SALE対象 おすすめ「新製品」

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K

従来のリチウムイオンポリマー電池と比べて発火リスクの低減を目指した、次世代モバイルバッテリーです。

セルにはスマートフォン分野でも採用実績のあるTier1電池メーカー製半固体系セルを搭載。

厚さ8.7mmという薄型設計でありながら高い安全性を両立。CIOの独自技術である『NovaSafety S2(発熱抑制ファームウェア)』や、新技術『NovaCore C2(内部構造に関する当社独自の設計基準)』により、安全水準の高いモバイルバッテリーを求めるニーズにお応えします。

Qi2規格 最大15W出力、5000mAh、アルミ合金筐体。

セール価格：5,980円(税込) 14%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ1X6NC(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ1X6NC)

SMARTCOBY SLIMII Wireless 2.2 8K

Qi2認証取得、最大25Wワイヤレス充電対応の8,000mAhモバイルバッテリーです。

5000mAhでは不安、10000mAhでは大きすぎる--そんな声に応える“ベストバランス”設計です。

厚さ約12mm・約170gの軽量ボディに、最大30W有線充電も搭載。

さらに、充電速度を優先する「ハイパフォーマンスモード」と、発熱を抑える「セーフティモード」の切替機能を搭載し、シーンに応じた最適な充電が可能です。

セール価格：6,180円(税込) 23%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKPBZ8S4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKPBZ8S4)

※公開後ページ反映予定です。

SMARTCOBY SLIMII Pro 8K

厚さ約11mm・約161gの薄型軽量設計に、MagSafe準拠のマグネット吸着を搭載した8,000mAhモバイルバッテリーです。

5000mAhでは不安、10000mAhでは重い--そんな方に最適な“ベストバランス”設計です。

有線最大30W出力対応で、スマホからタブレット、一部ノートPCまで充電可能。

完全パススルー充電や低電流モードも搭載し、日常使いから出張・旅行まで幅広く活躍します。

セール価格：5,980円(税込) 16%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPLZHNQP(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPLZHNQP)

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro 10K

Qi2.2対応、最大25Wワイヤレス急速充電を実現した10,000mAh大容量モバイルバッテリーです。

従来の15Wを超える高速充電に加え、7.5W/25Wの出力切替や発熱を抑えた充電も選択可能です。厚さ14.6mm・約188gの薄型設計に、MagSafe準拠マグネット吸着を搭載。

2台同時充電・完全パススルー充電・1％単位のデジタル残量表示など、機能性と実用性を兼ね備えたハイエンドモデルです。

・セール価格：6,490円(税込) 22%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTYZXTMK(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTYZXTMK)

SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K

厚さ4.98mm・約82gの世界最薄級マグネット式モバイルバッテリーです。

iPhoneに装着しても出っ張らず、“付けたまま”使える一体感を追求しました。

MagSafe対応×Qiワイヤレス充電（最大7.5W）に加え、3000mAhの“ちょい足し”容量を搭載。

さらにAppleの「探す（Find My）」対応で、置き忘れ対策まで備えた超薄型モデルです。

セール価格：7,980円(税込) 11%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ596XR(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ596XR)

Flex Spiral Cable CtoC 1m

磁石内蔵で、引っぱればサッと伸び、手を離せば渦巻き状にパッとまとまる新発想ケーブル。

ケーブルバンド不要で、バッグやポーチにもすっきり収納できます。

最大240WのPD急速充電に対応し、ノートPCまで安定給電。USB2.0（最大480Mbps）のデータ転送にも対応しています。

カラー：ブラック・ホワイト・パープル

セール価格：1,780円(税込) 10%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6JXJ5TD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6JXJ5TD)

・SALE対象 おすすめ「充電器」

NovaPort SOLO II 65W1C

最大65W出力でPCからスマホまで幅広く対応。

単一乾電池よりも小さいサイズと、わずか約74gの軽量設計で毎日の持ち歩きが快適に。

さらに独自の安全機能「NovaSafety2.0」により、発熱を自動調整することで超小型化を実現。

折りたたみ式プラグで持ち運びにも便利。

セール価格：3,580円(税込) 18%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN5MCC3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN5MCC3)

NovaPort SOLOII 100W1C

手のひらサイズでコンパクトなのに

最大100W出力に対応し、MacBook ProなどのハイエンドPCも急速充電が可能。

CIO独自の安全機能「NovaSafety2.0」搭載で発熱を自動調整します。

GaN搭載による高効率＆小型化を両立。

セール価格：4,980円（税込）17%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN5VPMQ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN5VPMQ)

NovaWave 3Way＋

iPhoneとApple Watchを同時にワイヤレス充電できるポータブルスタンド「NovaWave 3Way」が、出力を倍増して「NovaWave 3Way+」としてリニューアル。

Qi2対応でiPhone12以降（SEシリーズ、16eを除く）は最大15W、Apple Watchも最大5Wの高速充電に対応。USB-Cケーブル1本で2台同時充電が可能。持ち運びに便利な薄型設計＆軽量ボディ（約69g）

セール価格：4,280円(税込) 14%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRMQD7RK(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRMQD7RK)

・SALE対象 おすすめ「電源タップ」

Polaris STICK Built in CORD REEL

分離可能なコードリール内蔵充電器と、最大7口の雷サージ対応電源タップを組み合わせた製品。

一体デザインとすることで美しい佇まいを実現。

充電器部分は最大68cmのUSB-Cケーブルを内蔵。コードリール式だからさっと伸ばして使用、使い終わったらスッキリ収納できます。また充電器部分を分離すれば、持ち歩きで使用可能です。

充電器部分は最大67W出力、USB-C×2（内1つはケーブル）、USB-A×1を備える。電源タップ部分は最大7口（内1つは充電器部分を接続）を備え、最大1500Wに対応。スイングプラグ付き電源ケーブルは長さ約2m。

セール価格：5,780円(税込) 25%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPL74JCG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPL74JCG)

・SALE対象 おすすめ「ケーブル」

スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m

マグネットの力でケーブル同士がくっついて、まとまるスパイラルシリコンケーブルにC to HDMIケーブルが登場。PCやゲーム機、AV機器の配線がスマートに。

HDMI2.0、最大4K60Hz（18Gbps）対応、著作権保護信号を含む映像・音声伝達に対応。

セール価格：3,480円(税込) 13%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ7K3TQ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ7K3TQ)

スパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m

マグネットの力でケーブル同士がくっついて、まとまるスパイラルシリコンケーブルにHDMIケーブルが登場。PCやゲーム機、AV機器の配線がスマートに。

HDMI2.0、最大4K60Hz（18Gbps）対応、著作権保護信号を含む映像・音声伝達に対応。

セール価格：2,580円(税込) 13%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ4X7MS(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ4X7MS)

・SALE対象 おすすめ製品「その他」

Portable Bath Speaker

お風呂時間やキャンプなどにも使用可能なIPX7防水のポータブルスピーカー。マグネットを内蔵しており、磁石がつくユニットバスや冷蔵庫など、様々な壁面に設置可能。

ワイヤレス充電に対応しており、濡れても、さっと拭いてすぐに充電可能です。

手のひらサイズのコンパクトサイズだから、持ち運び自由。

満充電で”8時間”の連続再生が可能です。

これひとつでお風呂だけではなく、どこでも音楽スポットに。

セール価格：5,180円(税込) 13%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB421Y47(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB421Y47)

(※1)通常価格および割引率は、株式会社CIO公式サイトにおける2026年3月2日時点の希望小売価格を基準に当社が四捨五入で算出した数値です。

(※2)2026年3月2日時点株式会社CIO調べ

※Amazon および Amazon.co.jp は、 Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・株式会社CIOとは

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子供のようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

CIO公式X：https://x.com/cio_jp_official(https://x.com/cio_jp_official)

CIO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)

CIO公式LINEアカウント：https://lin.ee/aToNrva(https://lin.ee/aToNrva)

取材、製品に関する お問い合わせはこちら：https://connectinternationalone.co.jp/contact/(https://connectinternationalone.co.jp/contact/)