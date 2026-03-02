【東海限定】ドトールコーヒーショップ・エクセルシオール カフェで新幹線・ドクターイエローの限定Vキセカエをゲットしよう！

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則）は、Vポイントアプリの「モバイルVカード」を好きなデザインに着せかえできる「Vキセカエ」（https://ip.tsite.jp/guide）において、株式会社ドトールコーヒーが展開するドトールコーヒーショップおよびエクセルシオールカフェの東海エリア対象店舗で、新幹線・ドクターイエローをデザインした限定「Vキセカエ」全4種を無料配布するキャンペーンを、2026年3月3日（火）より実施いたします。

本キャンペーンは、愛知県・静岡県・岐阜県・三重県の対象店舗限定で展開し、対象期間中にモバイルVカードをご提示いただいたお客さまへ、ここでしか手に入らない特別デザインのVキセカエを順次配布いたします。鉄道ファンの皆さまはもちろん、ご家族連れや日常的にドトールコーヒーショップやエクセルシオールカフェをご利用いただくお客さまにもお楽しみいただけるデザインとなっており、東海エリアならではの特別企画として展開いたします。

CCCMKホールディングスは、今回のキャンペーンを通じて、日常のひとときに小さなワクワクをお届けいたします。東海エリアならではの限定デザインとともに、Vポイントをより楽しくご利用いただける機会を広げてまいります。

【キャンペーン概要】

・キャンペーン名：【東海限定】ドトールコーヒーショップ・エクセルシオール カフェでゲットしよう！

・キャンペーン概要：愛知県、静岡県、岐阜県、三重県のドトールコーヒーショップまたはエクセルシオール カフェで新幹線・ドクターイエローの限定Vキセカエ全4種を無料で配布いたします。

・キセカエ取得方法：

（1）有人レジ店舗の場合：お会計の際にモバイルVカードを提示すると、キセカエダウンロード用のQRコードが印字されたレシートが発券されます。

（2）セミセルフレジ店舗の場合：店内にキセカエダウンロード用のQRコードが印字されたA5POPが設置されています。

・キセカエ配布期間：

第1弾：2026年3月3日（火）～3月9日（月）『923形ドクターイエローT4編成×富士山』

第2弾：2026年3月10日（火）～3月16（月）『新幹線 N700S×富士山』

第3弾：2026年3月17日（火）～3月23日（月）『923形ドクターイエローT4編成』

第4弾：2026年3月24日（火）～3月30日（月）『新幹線 N700A、N700A』

※ 各券面のダウンロード期間は、配布期間終了の翌日23:59までとなります

・注意事項

・レシートの再発券はできかねますので、ご注意ください。

・上記のダウンロード期間を過ぎるとURLは無効になります。

・愛知県、静岡県、岐阜県、三重県以外の店舗はキセカエ配布の対象外です。

店舗検索はこちら（https://shop.doutor.co.jp/doutor/spot/list?category=04.01）

■Vキセカエとは

「Vキセカエ」は、「Vポイントアプリを開くたびに『好き』に会える」をコンセプトに、ユーザーが「モバイルVカード」のデザインを豊富なラインナップから自由に選んで、自分の「好き」に合わせたデザインにカスタマイズすることで、ワクワク心躍るポイント体験を楽しむことができるサービスです。デザインは1種類あたり165円（税込）（※）で、貯めているVポイントやクレジットカードを使って、お一人さま何種類でも購入いただくことができます。なお、ご購入手段は順次拡大を予定しています。

Vキセカエサービスガイド：https://ip.tsite.jp/guide

※ 今後サービス拡充や限定デザインにより、商品価格は変更する可能性があります。