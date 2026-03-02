千鳥・ノブ、大悟に隠していた”新たな趣味”を告白　ドンデコルテ・渡辺「改札前でキスするタイプ」、世間のイメージを覆す自らの本性を暴露！さらにラパルフェ・都留の爆弾発言にスタジオ衝撃｜『チャンスの時間』

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#351を、2026年3月1日（日）夜11時より無料放送いたしました。

■千鳥・ノブ、大悟に隠していた”新たな趣味”を告白「俺は長嶋一茂さんみたいになっていく」

3月1日（日）放送の#351では、スタジオゲストにタレント・ベッキーを迎え、実力派漫才師たちが漫才中に“相方に秘密にしていたこと”を初告白する漫才の祭典「カミングアウト漫才2026」を開催しました。『M-1グランプリ2025』準優勝のお笑いコンビ・ドンデコルテをはじめ、カーネーション、豪快キャプテン、センチネル、ラパルフェの実力派漫才師5組が参戦。千鳥とベッキーが各10点、合計30点で審査しました。

番組冒頭では、「最近隠していることはありますか？」と振られた千鳥がお互いに“秘密にしていたこと”を明かす場面も。ノブは「ど真ん中の趣味ができた」と切り出すと、「今、ハワイです」と新たな趣味を告白。正月にハワイに行ったというノブは「2026年からの俺は、長嶋一茂さんみたいになっていく」と宣言しました。一方の大悟は「お前が正月ハワイ行ってる頃、初めて箱根駅伝見てた」「沿道よ」と明かし、ベッキーも思わず「テレビじゃなくて？」と驚愕。「1日目テレビで観て、次の日銀座の方行くやん。ワシんちの前通るのよ」と語った大悟は、ベッキーに「手とか振るんですか？」と聞かれると、「一生懸命よ」と選手を応援する様子を再現し、スタジオの笑いを誘いました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■ドンデコルテ・渡辺「改札前でキスするタイプ」、世間のイメージを覆す自らの本性を暴露＆小橋が衝撃告白「今年M-1出られないかも...」

ドンデコルテは“デジタルデトックス”をテーマにした漫才中に、大胆なカミングアウトを披露。渡辺銀次は「無骨な真面目で硬い人間だと思われています」と自身の世間のイメージに触れると、「改札前などで平気でキスするタイプです」と告白。さらに「衝動を抑えきれない」「池袋や新宿などの『バイバイすることが多い駅』でキスをしております」と暴露し、ベッキーは「意外！」と驚きの声を上げました。一方、相方の小橋共作も負けじとカミングアウト。「俺の実家って『エロ本屋』やってたじゃん」と切り出し、「全然『エロDVD屋』だった。DVDが9割、エロ本が1割」と訂正し、スタジオは爆笑に包まれます。さらに「米軍基地の周りで育って、アメリカ大好き」と語った小橋は、「M-1準優勝したじゃん。今年結構お金貰えるのよ。今年の年末アメリカで過ごしたいから、M-1出られないかもしれない。クリスマスをニューヨークで過ごしたい」と衝撃発言で渡辺を困惑させました。さらに小橋の「山添さん（相席スタート）から聞いたぞ」という暴露により、渡辺が自身の性癖まで明かすことに...？漫才終了後、ノブは「お互いのパーソナルがやっと分かった」とコメント、ベッキーも「（渡部の）本当の素が出ちゃった。それが見たかったから、全部込み込みで満点」と絶賛し、合計28点の高得点を獲得しました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■「どっかでモノマネ見下してんだよな」ラパルフェ・都留の爆弾発言にスタジオ衝撃

また、ラパルフェ・都留拓也は赤裸々な悩みを告白。埼玉で購入したという新居について「住んでみたら思ったより遠くて...」「買ったばっかりだけど、早く引っ越したい」と語るほか、「最近笑えないぐらいハゲてきてる」と自身の悩みを次々と明かします。そんな都留に、相方の尾身智志は「モノマネ芸人代表してバラエティ出てるけど、『本ネタやって勝負してる芸人たちには人間力で勝てない』とか『俺たちがどんなに頑張ったって頭打ちが見えてる』とか、そういうネガティブな発言ばっかりしてる」と、モノマネに対する都留のコンプレックスを指摘。すると都留は「どっかで俺、モノマネ見下してんだよな」と衝撃の爆弾発言。スタジオ一同が驚愕する中、都留はさらに「子どもが将来できた時に、自信持って『お父さんモノマネやってるよ』って言えないと思う」と切実な悩みを吐露しました。漫才終了後、都留は「元々、モノマネとか全くなしのコントをやっていた。バナナマンさんみたいになりたかった」と本音をポロリ。また、ギャラ配分についての細かすぎるカミングアウトも飛び出すと、ノブは「非常に恥ずかしいこと。本当のカミングアウトを聞いた」とコメントしました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラ“彼女動画”が流出！？カーネーション・岡下は新バイト“焼肉屋”でまさかの覚醒

そのほか、豪快キャプテン・ベーやんは、山下ギャンブルゴリラが“彼女と踊っている動画”を見て気持ちを落ち着かせていると告白し、「なんで漏れてんの？」と山下も大慌ての展開に。さらに、カーネーション・岡下雅典は、相方のピン仕事が激増した一方で「俺めっちゃ暇になって、新しいバイト始めた」と告白。「焼肉屋始めてんけど、仕事できすぎて1ヶ月で時給200円も上がった」「今、灰色の牛タンを1から捌けるようになった」と語り、千鳥を爆笑させました。まだまだ飛び出した衝撃のカミングアウトはぜひ、番組本編でご確認ください。本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

#351見逃し配信URL :https://abema.go.link/5ZztR

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

（C）AbemaTV,Inc.

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）