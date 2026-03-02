ウルトラマン60周年×JR東海「希望(のぞみ)がこだまする！光の旅路 in 豊橋」開催！VRで光の国へ飛び込む体験型イベントが開催中！

豊橋市

新幹線改札口前

2026年2月28日（土）から4月26日（日）にかけて、愛知県豊橋市が"ウルトラマンの街"へと変わります。東海旅客鉄道株式会社（JR東海）、豊橋市、株式会社JTBコミュニケーションデザインの3者が連携したコラボ企画「JR東海×『ウルトラマンシリーズ』60周年特別企画 ～希望がこだまする！光の旅路 in 豊橋～」がいよいよ始まりました。

なぜ豊橋×ウルトラマン？企画誕生の背景

JR東海と豊橋市は2024年に「コンテンツを活用した地域活性化に係る連携と協力に関する協定書」を締結し、その後、モンスターハンターや、負けヒロインが多すぎる！のアニメ・ゲーム等の人気コンテンツを活用した地域創生の取り組みを続けてきました。今回はその推し旅の新企画として、今年60周年の節目を迎える「ウルトラマンシリーズ」とのコラボが実現しました。VRイベントを豊橋市に誘致しつつ、地元の特産品・観光スポット・地域企業とも連携することで、街全体がウルトラマンの世界観に包まれる体験型の地域活性化企画として展開されます。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25583/table/899_1_cbbc1b446c5b0082edb2892b0197bb8a.jpg?v=202603021251 ]

JR東海「推し旅」とは？

本企画はJR東海が展開するキャンペーン「推し旅」の一環として実施されます。「推し旅」は、ファンが愛するコンテンツやキャラクターを旅の目的地に結びつけ、東海道新幹線を使った旅行の楽しみを提案するJR東海公式企画です。

目玉コンテンツ：「光の国ミュージアム ウルトラマンXRジャーニー」

世界初公開のVR体験が豊橋へ！

本企画最大の目玉は、VRゴーグルを装着してウルトラマンの世界へ没入できる体験型イベント「光の国ミュージアム ウルトラマンXRジャーニー」です。ウルトラマンの世界をVR空間として再現した最新作が、期間限定で初公開されます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25583/table/899_2_f0a4cbfa4bddbfbfdd3b4cb62abff2a6.jpg?v=202603021251 ]

見どころ：大迫力の体験をお楽しみください

ウルトラマンのエスコートで「光の国ミュージアム」を訪れ、シリーズ60年の歴史や巨大な怪獣展示を鑑賞できます。

そしてこの体験の真骨頂が、ウルトラマンと怪獣が繰り広げる大迫力のバトルをVRで体感できるコンテンツ。VRゴーグルを装着すると視界いっぱいにミュージアムの世界が広がり、その没入感は想像以上のものがあります。ゴーグルをつけたまま自由に歩き回れるので、怪獣の展示に自分から近づいたり、回り込んで別の角度から眺めたりと、まるで本当にウルトラマンの世界に迷い込んだような感覚を味わえます。体験のクライマックスには、ウルトラマンと怪獣のバトルシーンをど真ん中で目撃するという、とんでもない興奮が待っています。

個人的に特に推したいのが、怪獣やウルトラマンと記念撮影ができること。体験中にバシバシ写真を撮れて、終了後はスマホにダウンロードできるので、思い出をしっかり持ち帰ることができます。ウルトラマンファンはもちろん、VR体験が初めての方にもぜひおすすめしたいコンテンツです。

間近で見るエレキングウルトラマンとウルトラマンゼロが迫力のバトル記念撮影もできます笑没入感がすごい

その他の企画コンテンツ

東海道新幹線車内限定コンテンツ

新幹線に乗ること自体が、旅の楽しみになります。

１. ウルトラマンARフォトフレーム

走行中の東海道新幹線の車内で、車窓の景色とともに空飛ぶウルトラマンを撮影できるARコンテンツです。乗車区間（東京～名古屋～大阪方面）によって登場するウルトラマンが変わる全3種をご用意しています。上り・下りでウルトラマンの飛ぶ方向も変化するという遊び心もあります。参加は、乗車中にキャンペーンサイトへアクセスし、速度測定とアンケートに回答するだけです（無料アカウント登録が必要です）。

ARフォトフレーム

２. 東海道新幹線乗車特典：限定クリアファイルプレゼント

ARフォトフレームを体験すると発行されるデジタル乗車証明書を、豊橋観光案内所（豊橋駅構内・新幹線改札外）でご提示いただくと、JR東海×ウルトラマンシリーズ60周年限定デザインのクリアファイルをプレゼントしています。引き換えは1人1日1点限り・なくなり次第終了となりますので、お早めにお立ち寄りください。

新幹線乗車特典クリアファイル

豊橋街中AR＆重ね捺しスタンプラリー

豊橋市内5か所のスポットに設置された二次元コードをスマートフォンで読み込むと、ARで巨大なウルトラヒーローが出現します。スポットごとに登場するキャラクターが異なりますので、街歩きをしながら全員をコンプリートする楽しみがあります。さらに、専用台紙に各スポットのスタンプを重ねて捺すと1枚の完成絵になる「重ね捺しスタンプラリー」も同時開催しています。台紙は各スポットで受け取ることができます。

重ね捺しでオリジナルイラストが完成

限定グッズ＆地元特産品コラボパッケージの販売

本企画限定のオリジナルイラストを使用したグッズが、COCOLA AVENUEの会場内で販売されます。ステンレスタンブラーやアクリルキーホルダーなどのアイテムをご用意しています。また、地元企業とコラボした限定パッケージの特産品も登場します。ヤマサちくわや丸一水産など豊橋を代表する企業とのコラボ商品は、旅のお土産にも最適です。

イチオシのオリジナルステッカー：1,320円（税込）(全4セット)地元企業とのコラボ商品オリジナルグッズが盛りだくさん

豊橋がウルトラマンの「聖地」になる2か月間

東海道新幹線の車内から豊橋の街中まで、旅のルート全体をウルトラマンで彩る本企画は、ウルトラマンファンはもちろん、子どもから大人まで楽しめる体験型コンテンツが充実しています。60年というシリーズの節目に、特別な「光の旅路」を豊橋でぜひ体感してみてください。

水上ビル(豊橋駅から徒歩2分)の壁面にはグラフィティアートが装飾