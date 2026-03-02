＜杜の街グレースからのお知らせ＞「Hello Kitty展」のあとは、杜の街グレースへ！作って・撮って・もらって嬉しいKawaii体験♪

両備ホールディングス株式会社

杜の街グレースで「もっとKawaii」体験を(ハート)

2026年3月19日（木）より岡山県立美術館で開催される「Hello Kitty展―わたしが変わるとキティも変わる―」。

待ちに待った展覧会に合わせて、杜の街グレース（岡山市北区下石井 https://www.morinomachi-grace.jp/）でもスペシャルな関連イベント「こっちもKawaiiハローキティ in 岡山・杜の街グレース」を開催します。美術館で株式会社サンリオのハローキティの展示や世界観を堪能した後は、ぜひ杜の街グレースへ。「作って・撮って・もらって」嬉しい体験があなたを待っています。

【美術館のあとに絶対寄りたい！3つの注目ポイント】

1. メルヘン工房のおなまえホルダーに「Hello Kitty展」限定デザインが日本初登場！

サンリオピューロランドで大人気の「おなまえホルダー」が、「Hello Kitty展」限定デザインで日本初登場！メインビジュアルのハローキティや、キャンディーモチーフのキャラクターをセレクトして、自分だけの特別なおなまえホルダーが作れます。※数量限定

2. 岡山限定！「桃＆マスカット」デザインのノベルティをGET

「Hello Kitty展」メインビジュアルに、岡山らしく「桃」と「マスカット」をあしらったデザインは杜の街グレースだけのオリジナル。ワークショップや館内のご利用で、限定のA5クリアファイルやシールがもらえます。※取得条件は杜の街グレース公式HPをご確認ください

3. なりきりフォトスポット＆限定グッズ販売

「Hello Kitty展」メインビジュアルと一緒に撮影できるフォトスポットが登場。キャラクターになりきって撮影をお楽しみいただけます。さらに、2025年夏に好評だった杜の街グレース限定グッズの一部再販や、サンリオピューロランド限定グッズも特別に販売します。

【親子で楽しめる！Kawaiiワークショップ（税込900円～）】

・ メルヘン工房のおなまえホルダー作り：日本初デザインの「Hello Kitty展」限定プレートとパーツをご用意

・ ミニ消しゴムつめ放題：サンリオピューロランドの新商品「知恵の木ケース」も登場

・ サンリオピューロランドの推し活アイテム：うちわ＆ステッキを自分らしくカスタム

・ マスキングテープ＆車型ケース：好きなテープを詰め込める♪

■「こっちもKawaiiハローキティ in 岡山・杜の街グレース」概要

開催期間：2026年3月19日（木）～5月10日（日）

10:30～17:00（最終入場16:30)

開催場所：杜の街グレース オフィススクエアアネックス 2階（岡山市北区下石井2-10-25）

入場料：無料

※ワークショップ、グッズ購入は料金が必要です

イベント公式ホームページ：https://morinomachi-grace.jp/sanrio2026/

主催：両備ホールディングス株式会社

企画協力：株式会社サンリオ

※混雑状況により、当日会場にて整理券を配布する可能性がございます ※ワークショップは一日あたりの数量制限を設ける場合がございます ※イベント内容は予告なく変更する場合がございます ※写真はイメージです

■アクセス情報

▲イベント公式HP※パンフレットは下記よりダウンロードくださいhttps://prtimes.jp/a/?f=d52428-560-d7bca834f175bc6cae6f2d2bbbb01ab8.pdf

■杜の街グレース

所在地：岡山県岡山市北区下石井2-10-8

URL：https://www.morinomachi-grace.jp/

＜アクセス＞

岡電バス「杜の街」バス停より徒歩1分

岡電バス・両備バス「山陽新聞社前・杜の街入口」バス停より徒歩1分

JR岡山駅（地下改札口）より徒歩12分

岡山電気軌道「岡山駅前」電停より徒歩11分

＜駐車場＞ 第1駐車場をご利用ください。

駐車料金：300円/1時間 ※24時間最大1,500円

駐車サービス：1,000円以上お買い上げで3時間無料

※駐車サービス利用の場合：最大料金1,500円→600円

※本イベントは駐車サービス対象外