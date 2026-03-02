花粉がつきにくい！新感覚デニムが再登場3シーズン穿ける「撥水デニム」3型がCROSS FUCTION（クロス ファンクション）より発売～多機能が備わった大人のきれい見えデニム～

クロスプラス株式会社

クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、2026年2月26日よりオンラインストアにて「撥水」機能が備わったFRESH DENIMシリーズ3型を販売開始いたしました。

「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、2026年２月26日（金）よりオンラインストアにて「撥水」「花粉がつきにくい」「軽量※」機能が備わったFRESH DENIMシリーズ3型の販売を開始いたしました。また、撥水に加えて、通常のデニムパンツより100ｇ軽量の軽さにもこだわり、春、夏、秋と3シーズン通して快適に穿けるデニム素材を開発。シャツ、パンツ、オールインワンの大人のきれい見えを意識した3型を展開いたします。

※) ※一般的なデニムは10.0oz程度(283.5g/M2)に対して撥水デニムは6.7oz(190g/M2)

特設サイト :https://www.crossplus.jp/blog/crossfunctionarticle/260220_freshdenim/?plan=CF260220_freshdenim&utm_campaign=CF260220_freshdenim

■CROSS FUNCTIONについて

「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。

■【FRESH DENIMシリーズの撥水デニム３つの特徴】

１. 撥水

水を弾く生地加工を施しているため、水際レジャーや天気が変わりやすい雨の日も気兼ねなく穿ける！

２. 花粉がつきにくい

撥水加工の生地は花粉もつきにくい仕様に。春の大敵「花粉」の時期も撥水デニムで対策を！

３. 軽い

6.7oz を使用しているため、一般的なデニム生地より100g軽い！夏こそ軽やかに着られる（穿ける）デニムこそ一軍入り！

※一般的なデニムは10.0oz程度(283.5g/M2)／撥水デニムは6.7oz(190g/M2)

■商品紹介

ポケットを別染めし、立体感を意識した大人のデニムシャツ。アームホールにゆとりを持たせながらも袖はダブルボタンで華奢見えし、女性らしいラインが魅力。

《撥水》FRESH DENIM ポケットデザインデニムシャツ

・price：\4,950(tax in)

・color : navy / saxe

・size : M / L / LL

・function : 撥水 / 軽量 / 花粉が落ちやすい

・URL： 《撥水》FRESH DENIM ポケットデザインデニムシャツ CROSS FUNCTION｜クロスプラス公式通販サイト(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955027&bid=crossfunction)

ウエストのドロストがアクセントになった脚長効果を発揮するデニムパンツ。足さばきが良く落ち感のあるワイドシルエットは、洒落感と動きやすさを両立。

《撥水》FRESH DENIM ドロストデニムワイドパンツ

・price：\4,950(tax in)

・color : navy / saxe

・size : M / L / LL

・function : 撥水 / 軽量 / 花粉が落ちやすい

・URL： 《撥水》FRESH DENIM ドロストデニムワイドパンツ CROSS FUNCTION｜クロスプラス公式通販サイト(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955023)

程よいVネックと肩幅を限りなくカバーするスリーブのカッティングが絶妙はオールインワン。ルーズに着るから可愛いゆるっとしたシルエットこそ体型カバーに最適。

《撥水》FRESH DENIM デニムルーズオールインワン

・price：\5,940(tax in)

・color : navy / saxe

・size : M / L / LL

・function : 撥水 / 軽量 / 花粉が落ちやすい

・URL： 《撥水》FRESH DENIM デニムルーズオールインワン CROSS FUNCTION｜クロスプラス公式通販サイト(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955025)

■FRESH DENIM

■ONLINE STORE

https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/

■CROSS FUNCTION MEDIA

URL: https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/

Instagram :https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja

■本商品に関するお問い合わせ先

クロスプラス株式会社

メールアドレス product-info@crossplus.co.jp

※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。

■クロスプラス 会社概要

会社名：クロスプラス株式会社

代表者：山本大寛

所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13

URL ：https://www.crossplus.co.jp

クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。