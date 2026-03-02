「世界目指す！」ボクシング二宮選手が豊橋市長を訪問～ジュニア・チャンピオンズリーグ全国大会優勝おめでとうございます～

豊橋市

愛知県豊橋市の「とよはしボクシングジム」で鍛錬を積む二宮剛毅（ごうき）さん（17）が、「第７回ジュニア・チャンピオンズリーグ全国大会」のＵ-１８男子Sウェルター級で優勝を果たしました。

2026年2月12日（木）に豊橋市役所を訪れ、長坂尚登市長へ世界を見据えた将来ビジョンを力強く語りました。

努力の成果を発揮できた！２分３Ｒの接戦制す

大会は昨年９月、東京都文京区の後楽園ホールで開催。 Ｕ-１８男子Sウェルター級は、２分３ラウンド制で行われました。序盤はガードの固い相手とのジャブの差し合いで、互角の展開が続きました。

試合が動いたのは第２ラウンド（Ｒ）の後半。

二宮選手は徐々に手数を増やし、最終第３Ｒには持ち味の破壊力のあるストレートを決めて、２ー１の判定勝ちで接戦を制しました。

訪問には、専属トレーナーで父親の優慈さん、とよはしボクシングジム会長の松尾哲也さんも同席。

この日のために新調した黒のスーツに身を包んだ二宮選手は、「努力の成果を試合で発揮できて、とても嬉しかったです。今後はプロになって世界を目指せるように、さらに努力していきます。」と抱負を語りました。

長坂市長は、身長180ｃｍを超える体格に関して「絞るのは大変でしたか」と聞いたり、チャンピオンベルトを持たせてもらったりして交流しました。「ぜひ世界チャンピオンになってくださいね。怪我に気をつけて、長く活躍できるようしっかりと自分の体も大切にしてください。」とエールを送りました。

二宮さんは小学３年生からボクシングを始め、豊橋市立豊岡中学校３年の時にはＵ-１５男子６６kg級のチャンピオンになりました。現在も「とよはしボクシングジム」で週４日間トレーニングを重ね、今年のプロテスト合格を目指しています。

訪問後、地元の子どもたちに向けて「プロになり、僕が頑張っている姿や努力の成果をみんなに見せられたらいいなと思います」と力を込めました。