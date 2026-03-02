Lingble、アパレル業界のグローバルEC展開支援を強化

Lingble Pte.Ltd

グローバルデジタルソリューションを提供するLingble Pte.Ltd.（本社：シンガポール／CEO：原田 真帆人／以下、Lingble）は、昨今競争が激化するアパレル業界において、グローバルEC展開支援を、2026年3月より強化することをお知らせいたします。Lingbleは、代表の原田が設立したプロスペクトフィールド株式会社（以下、プロスペクトフィールド）が運営する、日本製のデニムを海外に販売するECサイト「デニミオ（DENIMIO）」（以下、デニミオ）の展開において、構築されたグローバルECプラットフォームおよびアパレル業界において培ったグローバルECの知見をもとに設立した企業です。「デニミオ」は、Lingbleが現在提供しているグローバルECプラットフォーム『Lingble Link』の前身となるソリューションを導入後、年平均成長率（CAGR※1）が約31％、売上高約15倍※2（2014年～2025年の9年間）を達成しております。

「デニミオ」の成長は、海外販売の課題を自社で解決するプラットフォームの構築と、人的サポートを組み合わせた運営体制によって実現されました。Lingbleは、このデニミオの運営を通じて自らあらゆる障壁を乗り越えてきた実体験に基づき、アパレル企業のブランド価値を守りながら世界市場での成功を後押しするパートナーとして、より強力な支援を提供してまいります。

■ 背景

プロスペクトフィールドは、「日本のデニムを、どこでも、誰にでも、お手ごろな価格で。」をミッションに、2009年にLingbleの代表の原田が設立し、日本製のデニムを海外に販売するグローバルECサイト「デニミオ」を運営しております。2009年の設立当初は、日本製デニムの店舗展開からスタートし、その後、展開国毎に複数のECプラットフォームを活用して海外販売に挑戦してまいりました。しかし、ローカル決済手段の不足、不正決済、海外からのアクセス遅延、商標や個人情報保護法への対応など、越境EC特有の課題が継続的に発生し、既存のサービスでは十分な運用が行えない状況が続いていました。そこで2014年、自社でグローバルECプラットフォーム『Lingble link』の前身となるソリューションを構築し、本格的なEC運営に着手しました。シングドメインで展開するD2CのグローバルEC基盤として、多言語表示（13言語）、多言語ライブチャット、主要地域への短期配送、追加費用が発生しないオペレーション設計などを整備し、越境ECの不安要素を最小化する取り組みを続けてまいりました。その結果、デニムの出荷国は170か国を超え、知名度の低かった「ジャパンデニム」の価値を世界に浸透させることに成功しました。

「デニミオ」の成長を支えた最大の要因は、システムと人的サポートを一体的に設計し、海外販売のあらゆる課題に対して継続的に対応できる体制を構築した点にあります。一般的にシステム開発とEC運営支援は分断されることが多いなか、「デニミオ」のグローバルECでは両領域をシームレスに実行し、海外展開の成功につなげてきました。こうした実績と知見を他社にも横展開すべく、2019年に「Lingble」が誕生しました。Lingbleは、現在、世界34カ国にスタッフを有し、マーケティング、法律、ロジスティクスなど海外展開に不可欠な領域を包括的にサポートできる体制を整え、前身のソリューションの最適化を継続的に図りつつ『Lingble link』として進化を遂げています。

■ アパレル業界におけるグローバルECサイトの現状

昨今ECを活用したアパレル業界における海外展開は、市場の拡大に伴い競争が激化しています。特に、その運営を販売を代理店に一任するケースが多く、ブランドコントロールが難しい現状があります。その結果、販売価格や訴求内容が統一されず、ブランドイメージの毀損や顧客離れにつながる事例も多いというのが現状です。商品自体は優れていても、海外の代理店がブランドの理念やメッセージを十分に理解していないために、現地での情報発信が迷走するケースも見られます。また、海外展開のリスクを懸念して二の足を踏む企業も多く存在します。一方で、自社で越境ECを立ち上げて海外展開を試みた企業の中にも、従来型（多言語サイト構築＋自社対応中心）の手法では、運営に必要なコストやリソースに対して十分な成果が出ず、運用や顧客対応に苦戦している企業が増えています。このように、アパレル業界では「ブランドを守りながら海外で成功する」ための仕組みづくりが大きな課題となっています。

■ グローバルECプラットフォーム『Lingble link』がアパレル業界で選ばれる理由

Lingbleが提供するグローバルECプラットフォーム『Lingble link』は、現在アパレル業界を中心に国内外の多様なブランドに導入いただいています。Lingbleは、顧客ブランドの理念や世界観を理解したうえで、戦略立案から実行までを伴走するグローバルD2Cパートナーであり、海外販売プラットフォームの提供にとどまらず、カスタマーサポート・マーケティング・法務・規制対応・ロジスティクスなどを包括的に支援します。アパレル特有の購入前のサイズ問い合わせや返品対応なども専門チームが担当し、企業が自社リソースを拡張せずにグローバル展開を実現できます。これらテクノロジー×人的サポートの一体化は他社にない強みであり、Lingbleが多くのアパレル企業に選ばれる理由です。2019年の会社設立以降、売上数十億円～数百億円のアパレル業界（自社ブランドを持つ企業、セレクトショップ等）のブランド45社にサービスを提供しています。

■ 今後の展開

Lingbleは、日本のアパレルブランドが持つ独自性やストーリーを世界へ届ける「架け橋」でありたいと考えています。品質やデザイン、思想において世界屈指の強みを持つ日本のアパレル業界ですが、その魅力が海外に十分に伝わっていないのが現状です。Lingbleは、単にシステムを提供する立場にとどまらず、同じ目線で課題に向き合い、ともに試行錯誤するパートナーとして、ブランド認知の拡大と持続的な成長を支援してまいります。日本のアパレル業界の未来が、より広い世界へとつながる一助となるべく、引き続き取り組んでまいります。

※1 CAGR（年平均成長率）とは、複数年にわたる成長率から、1年あたりの幾何平均を求めたもの

※2 2014年の『Lingble Link』の前身となるソリューションを導入前の数値と、前年決算期末時点の数値に基づき算出



■ 「デニミオ（Denimio）」のグローバルECストア

URL：https://www.denimio.com/

※日本国内からアクセスした場合、国内向けオンラインストアに自動的に転送されます

■ プロスペクトフィールド株式会社について

会社名：プロスペクトフィールド株式会社

設 立：2009年

所在地：神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町2-181-7

事業内容：デニミオのサイトおよび店舗運営

URL：https://www.denimio.com/ja_JP/home/





■ 参考情報

ネットショップ担当者フォーラム

Lingble Pte.Ltd. CEO 原田真帆人 寄稿

「インバウンド需要を追い風に。世界で勝つ「D2C型グローバルEC」成功の法則」

URL：https://netshop.impress.co.jp/e/2026/01/29/15511

■ Lingbleについて

グローバルECの戦略策定、D2Cに特化したストアの構築、各国最適な決済手段、グローバルマーケティング、多言語でのカスタマーサポート、国際配送手段と税関手続きなど、グローバルECの構築から運用、売上拡大に必要なトータルソリューションを提供するプラットフォーム「Lingble」を運営しております。すでに、文具・家具メーカーのコクヨ株式会社や日本発のプレミアムスポーツブランドを展開する株式会社デサント、子ども服を展開する株式会社ナルミヤ・インターナショナルなど、国内外の売上数億から数兆円規模の複数の企業にソリューションを提供し、導入後の売上高平均5倍増を達成しております。

会社名：Lingble Pte.Ltd.

設 立：2019年5月

所在地：78 Shenton Way, #20-03, Singapore 079120

代 表：CEO 原田真帆人

事業内容：グローバルECに関連したテクノロジー、流通およびマーケティングやブランディング等のトータルソリューションを提供するプラットフォーム「Lingble」の運営

URL：https://www.lingble.com/