【元小学校跡 神戸北野ノスタ2F】Kitano Grill & Bar「ベジタブルビュッフェ 兵庫・神戸 春のめぐみフェア」を販売

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する神戸北野ノスタ内のKitano Grill & Bar(キタノグリルアンドバー／所在地：兵庫県神戸市）は、2026年3月1日(日)～5月31日(日)までの期間で、「ベジタブルビュッフェ～兵庫・神戸 春のめぐみフェア～」を販売いたします。

ベジタブルビュッフェ 選べるメインのグリル料理

Kitano Grill & Bar（神戸北野ノスタ2F）は、2026年3月1日(日)～5月31日(日)の期間にて、「ベジタブルビュッフェ～兵庫・神戸 春のめぐみフェア～」を開催いたします。

ビュッフェコーナーでは、春キャベツ、菜の花、淡路しらす、春キャベツ、新蓮根、新玉ねぎ、たけのこなど春の味覚を取り揃えております。

また、選べるメイン料理も春の期間限定メニューに変更いたします。

柔らかい仔牛やジューシーな但馬どり、新鮮な兵庫県産鰆からお選びいただけます。

これから暖かくなってお出かけシーズンに入りますので、北野異人館巡りや休日のランチ、春のお祝いシーズンでのご利用など幅広くご利用いただけます。

また、お得な平日限定プランもございますので、併せてご利用くださいませ。

平日プラン詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000690.000036445.html

詳細は下記の通りです。

【ビュッフェコーナー】

・神戸市西区産有機人参のロースト

・神戸市西区産有機出島(じゃがいも)のロースト

・淡路産新玉ねぎのロースト

・姫路蓮根のロースト

・神戸ポークのベーコンと筍のジェノベーゼ

・六甲味噌を使用した菜の花の酢味噌和え

・兵庫県産春キャベツのアンチョビソテー

・淡路産しらすとブロッコリーペペロンチーノ風

【選べるメインのグリル料理】

・仔牛のグリル 淡路玉ねぎソース

仔牛の柔らかい部位であるロースを使用したお料理です。ソースは淡路産玉ねぎを飴色にソテーしたマデラソースを使用しております。

・但馬どりのグリル シュープレームソース

但馬どりのもも肉をじっくりグリル、鳥の出汁を凝縮させクリームとあわせた濃厚なソースです。

ほんのりゆず胡椒が効いた爽やかな香りがポイントです

・兵庫県産鰆のグリルと季節野菜のア・ラ・ナージュ

兵庫県産の鰆の皮目を香ばしくグリルし、魚と貝の旨味が凝縮したスープ仕立てになっております

商品概要：ベジタブルビュッフェ～兵庫・神戸 春のめぐみフェア～

販売期間：2026年3月1日(日)～5月31日(日)

価格 ：2,980円～

※選べるメインは4,500円～のプラン

※表記の金額は税込価格です

※画像はイメージです

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/kitano-grillbar/reserve/message?_gl=1*17aljzx*_gcl_au*MTI0NTUyMDM2NS4xNzcxNTU3MDM5*_ga*NDgyNjg4NTMwLjE3Mjk5Mjg2MjE.*_ga_7Y4EEW0LHR*czE3NzIxODM0MjIkbzMyNiRnMCR0MTc3MjE4MzQyMiRqNjAkbDAkaDA.

Kitano Grill & Bar https://kitano-grillbar.com/

Kitano Grill & Barは2024年11月8日に開業した「神戸北野ノスタ」の2Fにあるレストランです。

昭和6年に建てられた神戸市立北野小学校をリノベーションした店内は、軋む廊下の音、教室にデザインされていた美しいアーチなど、ノスタルジックな雰囲気をお愉しみいただけます。

約60席ある店内では、ベジタブルビュッフェをメインにしたランチをご利用いただけるほか、ディナーは貸切でのパーティーもご利用いただけます。

元小学校の跡地で懐かしさを感じながら、同窓会や企業のご宴席など幅広いシーンでお過ごしいただけます。

店舗情報：所在地

〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目17-1 神戸北野ノスタ2F



営業時間：

ランチタイム

11:00～16:30(L.O. 15:00）

ディナータイム

貸切のみ営業



定休日：木曜日



電話番号：078-855-8552

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building



ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/