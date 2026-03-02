家事代行「サニーメイドサービス」で「春のスタートに、うれしい特典！家事代行はじめどきキャンペーン」を開始

株式会社ニチイ学館

株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太、以下 当社）が展開する家事代行サービス「サニーメイドサービス」は、2026年3月2日（月）～5月8日（金）の期間、「春のスタートに、うれしい特典！家事代行はじめどきキャンペーン」を開催いたします。

■春のスタートに、うれしい特典！家事代行はじめどきキャンペーン

春は新生活のスタートなど、生活リズムが変化しやすい季節です。本キャンペーンでは、家事代行サービスを初めてご利用される方にも安心してお試しいただけるよう、定期プランをお得に始められる2つのコースをご用意しました。春の新生活に合わせて家事の負担を軽減し、ゆとりある暮らしづくりをサポートします。

＜キャンペーン 概要＞

本キャンペーン期間中は、ご自身のライフスタイルやニーズに合わせて以下の方法をお選びいただけます。

１.おためしプランから始めるコース

おためしプラン 5,000円（税込み・交通費込み）をご利用後に定期プランをご契約いただいた場合

⇒定期プランの初月の月額基本料金が最大50％OFF

「まずは一度試してみたい」という方に。実際のサービスを体験したうえで納得して継続でき、安心してご利用いただけます。

２.定期プランから始めるコース

おためしプランを利用せず定期プランから開始される場合

⇒定期プランの月額基本料金が2カ月間最大50％OFF

「最初から本格的に始めたい」という方に。初月から2カ月間お得にご利用いただくことができ、新生活をサポートいたします。

【申込期間】

2026年3月2日（月）～5月8日（金）

【ご予約・ご相談】

下記お問い合せ先から、簡単にご予約・ご相談いただけます。

予約サイト：https://reserva.be/sunnymaid/

お客様センター：0120-32-2017 【8:00～20:00（年末年始を除く）】

【サービス提供エリア】

東京都、神奈川県

※上記の都府県においても一部ご利用いただけない地域がございます。まずはご相談ください。

【注意事項】

- おためしプランをご利用後、2026年5月8日（金）までに定期プランにご契約いただき、2026年5月15日（金）までに初回サービスを実施された方に限り、定期プラン割引特典を適用させていただきます。- 定期プランは割引適用月を含む連続3カ月以上のご契約となります。- キャンペーンの適用は一世帯1回限りとなります。一部の割引との併用はできません。- 留守宅でのご利用は、定期プランのみご利用可能。初回のみお客様のご在宅をお願いいたします。2回目以降のサービスは留守宅でのご利用が可能です。

＜定期プラン概要＞

サニーメイドサービスでは、ご家庭の状況やご希望の作業内容に応じてお選びいただけるよう、スタッフ2名1組で訪問する「定期プラン」と、スタッフ1名で訪問する「定期プラン（ライトプラン）」を提供しており、どちらもおためしプランで体験いただけます。

どちらのプランもキャンペーン適用により、定期プランの初月の月額基本料金が最大50％OFFとなります。

※定期プランの費用には別途交通費が発生します。

【スタッフ2名1組の定期プラン】

おためしプラン：1.5時間（実質作業量3時間）のサービスを5,000円（税込み・交通費込み）で体験いただけます。

定期プラン：月1回・隔週・毎週の頻度から選択でき、通常月額11,500円（税込み）からご利用可能。

※スタッフ2名1組の定期プランは一部エリア限定で提供しています。

詳細はこちら：https://www.sunnymaid.jp/spring-cp/

【スタッフ1名の定期プラン（ライトプラン）】

おためしプラン：2時間のサービスを5,000円（税込み・交通費込み）で体験いただけます。

定期プラン：隔週・毎週の頻度から選択でき、通常月額19,844円（税込み）からご利用可能。

詳細はこちら：https://www.sunnymaid.jp/liteplanspring-cp/

■ニチイ学館が展開する家事代行サービス「サニーメイドサービス」とは

「サニーメイドサービス」は、当社が長年培ってきた「ニチイ」のブランド力に、家政大国フィリピンの実務スキルを融合させ、2018 年に新ブランドとしてスタートした家事代行サービスです。日本人担当マネージャーが事前訪問を行い、お客様のご要望に合わせた最適なプランをご提案いたします。

＜サービスの特徴＞- フィリピン政府公認の家事専門資格を取得し 1 年以上の実務経験を積んだスタッフが訪問します。- スタッフは、日本式の接遇マナーや生活様式を学んだうえで担当します。- 土日祝日、早朝から深夜まで(6:00～22:00)ご利用可能です。- 鍵のお預かりが無料で、留守中でもサービスを利用いただけます。

【株式会社ニチイ学館 会社概要 】

医療関連事業・介護事業・保育事業を中心に、地域に根差した包括的サービスを全国で提供する総合生活支援企業。全国で約6,000件の医療機関へのサービス提供、約1,900カ所の介護事業所運営の他、人財養成では50年以上にわたり、200万人以上の医療・介護分野のプロフェッショナルを輩出しています。

[社 名] 株式会社ニチイ学館（NICHIIGAKKAN CO., LTD.）

[代 表 者] 代表取締役社長 社長執行役員 中川 創太

[所 在 地] 東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティ

[創業年月] 1968 年 12 月

[設立年月] 1973 年 8 月

[事業内容] 医療関連事業・介護事業・保育事業・ヘルスケア事業

[U R L] コーポレートサイト ：https://www.nichiigakkan.co.jp/

サニーメイドサービス：https://www.sunnymaid.jp/