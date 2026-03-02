みなかみ町20周年記念イベント総集編をYoutubeにて公開

群馬県みなかみ町

群馬県みなかみ町は、2025年に合併から20周年という節目の年を迎えました。

これを記念して、2025年10月4日（土）に「みなかみ町20周年記念イベント」を開催。町民によるパフォーマンスステージやスポーツ体験、地元グルメのキッチンカーなど、町民の笑顔と元気があふれる特別な一日となりました。

イベントにて式辞を述べるみなかみ町阿部町長

このたび、イベント当日の様子をまとめた総集編動画を制作し、YouTube公式チャンネルにて配信を開始しました。動画はこちら(https://youtu.be/1tNPvd1YOLU)

町の節目を彩ったイベントの記録

本動画では、「SONGS for MINAKAMI HEART 歌うまコンテスト」をはじめ、台湾・台南市議会との友好協定締結に向けたセレモニーや、みなかみ湧水で乾杯し20周年を祝う様子、さらにはみなかみ中学校全校生徒による校歌斉唱など、当日の様子をダイジェストでまとめています。

今回のイベントを通して、自然の恵みや文化の記憶を大切にしながら、多様な価値観が尊重され、誰もが自分らしく誇りを持って暮らせる町の未来像を、来場された皆様とともに再確認することができました。

「かがやく水を、もっとミライへ。」をコンセプトに、町の未来への想いを感じていただける内容になっております。ご来場いただいた方の振り返りとしてはもちろん、当日足を運べなかった方にも、イベントの雰囲気や想いを感じていただけます。

これまで支えてくださった皆さまへの感謝と、みなかみ町の未来への想いを改めて共有する機会として、ぜひご覧ください。

■お問い合わせ先

みなかみ町役場 総務課 総務係

TEL:0278-25-5000