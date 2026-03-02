株式会社ペンギントレード、株式会社カイトルと業務提携し中古ブランドオークション「つなオク」を3月より共同開催

株式会社ペンギントレード

株式会社ペンギントレード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 佑一、以下「当社」）は、株式会社カイトル（本社：東京都中央区、代表取締役：森本 拓也、松枝 恭平 以下「カイトル」）と業務提携し、同社が主催する中古ブランドオークション「つなオク」を、2026年3月より当社渋谷のオークション会場（Spark SHIBUYA 5F）にて共同開催することを決定いたしました。

左：株式会社ペンギントレード代表取締役 佐藤佑一 右：株式会社カイトル代表取締役 松枝 恭平■ 背景：新たな古物市場「つなオク」の誕生

カイトルはこれまで、全国各地のスーパーや商業施設にて買取専門店「つなぐ屋」の催事買取を展開し、良質なブランド品の仕入れを行ってまいりました。

当社が持つ、中古ブランドオークションの「運営ノウハウ」と「顧客ネットワーク」、そしてカイトルの持つ「商品力（初荷）」を掛け合わせることで、リユース業界に新たな物流起点を創出してまいります。

■ 「つなオク」最大の特徴：大量の市場未流通商品「初荷（うぶに）」

本オークションの最大の特徴は、出品される商品の鮮度です。 カイトルがこれまでの催事買取で蓄積してきた、業者間の取引に一度も出回っていない「初荷（うぶに）」が大量に出品されます。競合との差別化を可能にする「市場未流通在庫」に出会える仕入先として、バイヤー様のビジネスを加速させるプラットフォームを目指します。

■ 今後の展望：催事買取と買取専門店のFC展開を強化

良質な「初荷」を安定的に市場へ供給し続けるため、カイトルでは仕入れの源泉である「催事買取事業」および「買取専門店事業」のフランチャイズ（FC）展開を積極的に推進しております。 「つなオク」という出口戦略（販売チャネル）を確立・共有することで、FC加盟店様にとっても収益性の高いビジネスモデルを実現します。当社とカイトルは、本共同開催を通じて新たなビジネスパートナー（FC加盟店様）の参画も広く募集いたします。

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/106551/table/31_1_55d590ae72872174b7a646a6194759f5.jpg?v=202603021251 ]つなオク - ロゴ -

【株式会社カイトル】

代表者：代表取締役 森本 拓也、松枝 恭平

所在地：東京都中央区八丁堀1丁目11-12 キューブワン八丁堀6階

事業内容：総合買取事業（つなぐ屋）、フランチャイズ事業 等

URL：https://tsunaguya.co.jp/

【株式会社ペンギントレード】

代表者：代表取締役 佐藤 佑一

所在地：東京都渋谷区宇田川町3-5 Spark SHIBUYA 6F

事業内容：オークション運営事業、買取事業、小売事業、委託修理事業 等

URL：https://penguintrade.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社ペンギントレード 広報担当

メール：shintaroyoshida@penguintrade.co.jp