ブリオーニ、La Donna Atelier 2026年秋冬ウィメンズコレクションをミラノで祝福
株式会社ブリオーニジャパン
ブリオーニは、ミラノファッションウィークにてLa Donna Atelier（ラ・ドンナ アトリエ）2026年秋冬ウィメンズコレクションの発表を祝し、プライベートディナーを開催しました。
会場は、歴史あるミラノの邸宅Salotto Colla（サロット・コッラ）。私的な文化的社交の場として誕生したこの空間は、ヘリテージと親密さ、そして洗練された対話が自然に交差する特別な場所です。
ミラノファッションウィーク期間中、洗練されたタイムレスな空気に包まれた一夜は、ブリオーニにとって象徴的な瞬間となりました。
来場著名人：
Adriano Giannini, Andrea Bosca, Isabella Ferrari, Matilda De Angelis, Farida Khelfa, Maisie Richardson-Sellers and Cleopatra Zu Oettingen-Spielberg
Adriano Giannini
Andrea Bosca
Cleopatra Zu Oettingen-Spielberg
Farida Khelfa
Isabella Ferrari
Maisie Richardson-Sellers
Matilda De Angelis