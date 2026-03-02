池田泉州銀行バンキングアプリで「スマホATMキャンペーン」の実施について

株式会社池田泉州銀行

株式会社池田泉州銀行（頭取 CEO 阪口広一）は、池田泉州銀行バンキングアプリで「スマホATMキャンペーン」を2026年3月1日（日）より開始いたしました。

本キャンペーンは、2026年3月1日（日）から3月31日（火）までの間に、キャッシュカードの代わりにバンキングアプリを使用し、セブン銀行ATMで現金の入出金をご利用いただいたお客さま全員に、セブン‐イレブン店頭で指定商品と交換可能な「選べるドリンクギフト」をプレゼントいたします。この機会にぜひ本サービスをご利用ください。

■キャンペーンについて[表: https://prtimes.jp/data/corp/156322/table/6_1_70b0c7a850bb78d3a2d1d45a9ef355cb.jpg?v=202603021251 ]

※キャンペーンの詳細につきましては、当行HP(https://www.sihd-bk.jp/personal/service/campaign/smartphone_atm/)よりご確認ください。

▶株式会社池田泉州銀行について

名称 ： 株式会社池田泉州銀行

所在地 ： 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号

代表者 ： 代表取締役頭取CEO 阪口広一

設立 ： 1951年9月1日

URL ： https://www.sihd-bk.jp/