『ガチ恋粘着獣』の星来 最新作！死者との結婚 “冥婚” をテーマにしたダークファンタジー『呂色麗の冥婚論』第1巻が4月20日発売　アニメイト限定「描き下ろし12P小冊子付きセット」も同時展開

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、星来による漫画作品『呂色麗の冥婚論』第1巻を4月20日（月）に発売いたします。 また、全国のアニメイトおよびアニメイト通販にて、ファン必見の「描き下ろし12P小冊子」が付属する限定セットを販売いたします。

アニメイト限定 描き下ろし12P小冊子付きセット展開！

全国のアニメイト各店舗・通販にて、通常のコミックスに星来先生の描き下ろし、「12ページ小冊子」が付属するセットを販売いたします。ここでしか読めない貴重な内容となっておりますので、ぜひお早めにご予約・お買い求めください。

▼商品情報▼

【コミック】呂色麗の冥婚論(1) アニメイトセット【描き下ろし12P小冊子付き】

価格（税込）：\1,122

発売日：2026年4月20日

取扱店舗：全国アニメイト、アニメイト通販

※なくなり次第終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

アニメイト通販 予約ページ :https://www.animate-onlineshop.jp/sphone/pn/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E5%91%82%E8%89%B2%E9%BA%97%E3%81%AE%E5%86%A5%E5%A9%9A%E8%AB%96%20%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%90%E6%8F%8F%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%82%8D%E3%81%9712P%E5%B0%8F%E5%86%8A%E5%AD%90%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%80%91/pd/3411202/?srsltid=AfmBOoqpI0ekIAP0RznWxYunyYdOxNm8tO0H_T9rHfG57RJ4JamZdu1Q■ 『呂色麗の冥婚論』あらすじ

宝飾職人として財を成した女性・甄静。心優しい婚約者との結婚を控え、幸せに溢れた日々を送っていた。 しかし、夫となるはずだった最愛の人物は、不慮の事故であっけなく亡くなってしまう。静はその事実を受け入れられず、霊能者や宗教に傾倒。婚約者とまた会いたい一心で方々に相談しては騙されることを繰り返していた。 そんなある日、静のもとに「冥婚相談士」を名乗る、呂色麗（ろいろうらら）という人物が訪ねてきて……。

【書誌情報】

タイトル：呂色麗の冥婚論

著者：星来

第1巻 発売日：2026年4月20日(https://www.amazon.co.jp/%E5%91%82%E8%89%B2%E9%BA%97%E3%81%AE%E5%86%A5%E5%A9%9A%E8%AB%96-1-%E3%82%BC%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%82%BF%E3%82%BF%E3%83%B3-%E6%98%9F%E6%9D%A5/dp/4867208825)

発行・発売：コアミックス

『呂色麗の冥婚論』第1話 試し読みページ :https://comic-zenon.com/episode/2551460909725974844