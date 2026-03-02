2026年3月28日（土）大切なペットと楽しむ「第2回　ドッグフェスタNIKKO」 in ペットケア＆アダプションセンター日光

ペッツファーストホールディングス株式会社

“Pets always come first”を理念に掲げるペッツファーストホールディングス株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役︓坂本晴彦）は、栃木県日光市にある当社のケア施設「ペットケア＆アダプションセンター日光」にて、ワンちゃんと一緒に楽しめるドッグイベント「第2回 ドッグフェスタNIKKO」を、2026年3月28日（土）に開催いたします。当日は同会場にて、譲渡会もあわせて実施いたします。

■200名超が来場！第1回ドッグフェスタNIKKO

第1回「ドッグフェスタNIKKO」は、2025年10月25日（土）、栃木県日光市の「スマイルクラブ野口」にて開催されました。*1 当日はあいにくの雨模様となりましたが、約80組・200名を超えるお客様にご来場いただき、ワンちゃんと一緒に楽しめるイベントとして大変ご好評をいただきました。

会場では出張譲渡会も実施し、2頭の譲渡が成立するなど、多くの温かい出会いが生まれました。

「また開催してほしい」「次回はぜひ参加したい」といったお声を多数いただいたことを受け、このたび第2回の開催が決定いたしました。

*1: 第1回ドッグフェスタNIKKOの開催報告はこちら(https://pfirst.jp/news_251126.pdf?_gl=1*ydj1l4*_gcl_au*OTYwODI2NzEzLjE3NjY5Njg4NTk.)

■第2回の会場は「ペットケア＆アダプションセンター日光」

会場となる「ペットケア＆アダプションセンター日光」は、さまざまな事情を抱えるペットの里親探しおよび終生ケアを行う複合型のペットケア施設として、2007年に開業しました。

約3万坪の自然豊かな敷地内には、獣医師による診察室をはじめとした設備や複数のドッグランを備え、ペットが安心してのびのびと暮らせる環境を整えています。

当日はドッグランの無料開放を行うとともに、屋内外の広場を活用し、多数のテナントやイベントを予定しています。ご家族皆さまにとって、かけがえのない時間をお届けします。

■新しい家族との出会いを届ける譲渡会

当日は、ペットケア＆アダプションセンター日光で生活するペットたちが、譲渡会として本イベントに参加します。

当グループでは、経営理念に基づき、当社が関わるすべてのペットに最後まで責任を持つことを大切にしています。販売前に疾患等を発症したペットについては、完治または継続的な治療により体調が安定した状態までケアを行い、その病状をご理解いただける方へお引き渡しを行っています。また、やむを得ない理由で飼育継続が困難となったお客さまに代わり、里親探しの代行も実施しています。

さらに、CSR活動「Pets always come firstプロジェクト」の一環として、2013年より保健所や動物愛護センター等から引き取った保護犬・保護猫の譲渡活動を行っています。

これらのペットたちは施設内で適切な治療と愛情あるケアを受けながら生活しており、当日はスタッフや獣医師が性格や健康状態、今後のケアについて丁寧にご説明いたします。

参加予定のペットについては後日、ペットケア＆アダプションセンター日光公式Instagram(https://www.instagram.com/petcare_adoption_nikko/)にてご案内いたします。

現在、里親募集中のペットについてはこちらをご覧ください。

【里親募集中のペット一覧】https://nikko.pfirst.jp/contents/adoption_available/

過去の譲渡会の様子や、当グループのすべてのペットを幸せにするための考え方、取り組み等をニュースレター(https://www.pfirst.jp/news.html)や里親探し活動レポート(https://pfirst.jp/news_250930.pdf?_gl=1*ld4hh5*_gcl_aw*R0NMLjE3NTY4ODUyMjEuQ2owS0NRand6dF9GQmhDRUFSSXNBSkdGV1ZsVi1qOGhFc084RmJVYXFsb1p5Tmh6X0ZWVUxBRXp4VERjUU12V2tfaWpqdWVNd0ZDRnI3RWFBa083RUFMd193Y0I.*_gcl_au*ODE0NDM3NjgxLjE3NTkxMjY0NDIuMTMwNTk2MzM1My4xNzU5Mjg5NzM4LjE3NTkyODk3Mzc.)にて配信しております。そちらもぜひご覧ください。

■イベント概要

▲ペットケア＆アダプションセンター日光での譲渡会の様子▲出張譲渡会の様子[表: https://prtimes.jp/data/corp/64020/table/126_1_7478a78920d319932f1307d73a28f77c.jpg?v=202603021251 ]

※イベントの開催可否はペットケア＆アダプションセンター日光公式ホームページおよびドッグフェスタNIKKO公式Instagram(https://www.instagram.com/dogfesta_nikko?igsh=dXBod3pzYW8wOW02)等にて事前にお知らせいたします。※ご来場時はリード着用など基本的なマナーへのご協力をお願いいたします。

本イベントを通じて、ペットとの絆をより深めていただくとともに、新たな出会いのきっかけをお届けできましたら幸いです。

スタッフ一同、多くのみなさまのご来場を心よりお待ちしております。

■会社案内

【会社名】ペッツファーストホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12オリックス目黒ビル9F

【資本金】100百万円

【売上高】14,659百万円（2024年度実績）

【従業員数】1,263 名（うち獣医師 96 名 愛玩動物看護師 99 名※業務委託含む）※2026 年 1 月時点

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

取締役社長COO 正宗伸麻

【ニュースレター】https://www.pfirst.jp/newsletter.html

※2025年6月6日、ペッツファーストホールディングス株式会社は、アークランズ株式会社のグループ会社となりました。

【会社名】アークランズ株式会社

【所在地】〒955-8501 新潟県三条市上須頃445番地

【資本金】6,462百万円

【売上高】 315,700百万円（2025年2月期）

【従業員数】13,094名

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

代表取締役社長COO 佐藤好文

【その他】

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」等の「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続ける事で専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。

■お問い合わせ先

【本掲載内容について】

ペッツファースト株式会社 広報室

電話番号 03-6910-4500

担当者 西河・小野