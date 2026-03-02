KRAFTON、新たなビジョンやCIを発表！

KRAFTON JAPAN株式会社

(株)KRAFTON(代表取締役 キム・チャンハン)は2月26日(木)、KRAFTONの新たなビジョンおよびブランドアイデンティティを発表しました。

■市場環境および企業フェーズの変化を踏まえた新ビジョンの策定

KRAFTONは、”変化の時点における、ひとつの方向への組織整列”をテーマに、新たなビジョンを掲げました。

「私たちはゲームプレイヤーのロマンを実現するため、誰も歩まない道を進みます。予想を超える大胆な想像力と技術で、世界中のファンが忘れられない世界を創り出すため、果敢に挑戦し、切り拓いていきます。」

このビジョンには、KRAFTONがこれまで追求してきたチャレンジ精神とゲーム開発・パブリッシング・テクノロジー分野における強みを基盤とした持続可能な成長を目指す姿勢が示されています。

■「Pioneer the Undiscovered」新ビジョンを体現するスローガン

KRAFTONは、ビジョンのコアを凝縮した新たなコーポレートスローガンを「Pioneer the Undiscovered」としました。これは、”未踏の領域に挑み、新たなゲーム体験を創出する”というKRAFTONの姿勢を表しています。ゲーム事業の本質に集中しながらも、新たなジャンルや技術領域において既存の境界を越え、挑戦を続けていきます。

今回のビジョン宣言は、ゲーム産業の環境変化やAI技術の拡散等パラダイム転換の局面において、KRAFTONが中長期的に指向すべき方向と判断基準を示すために策定されました。新たなビジョンは、メンバーが共通の方向性のもとで戦略的な判断と実行を継続できる基準点となる予定です。新ビジョンを基盤に、中長期戦略である”ビッグフランチャイズIP”の確保と、AIを通じた未来価値の拡大を加速させていく計画です。

KRAFTONは、”Learn-Fast, Scale-Up(小さく試し勝ち筋が見えたら一気に拡大する戦略)”モデルを推進し、新たな可能性を検証するとともに、競争力が実証されたプロジェクトをスケールアップしてフランチャイズIPへと育成していく戦略を進めています。また、ゲーム会社として蓄積した技術とノウハウをもとに、核心競争力を拡張できる新事業の検討を進め、成長戦略を本格化してく予定です。

■ビジョンを実行に導く５つのコアバリュー

ビジョンの実現に向け、KRAFTONはクリエイティブスタジオおよびパブリッシングチーム全体における行動指針として、以下の5つのコアバリューを策定しました。

●大胆な目標を掲げた挑戦

●徹底的に準備された試み

●想像力と技術の結合

●ファン第一主義

●グローバル思考と感覚

これらの価値観は、意思決定、創造性、そして長期的成長における共通基準として、組織全体の整合性を高めることを目的としています。

■グローバルパブリッシャーとしての役割を反映した新CI(コーポレートアイデンティティ)

新たなビジョンに合わせて、CIも刷新しました。

新CIは、KRAFTONの方向性をより力強く明確に伝えるため、”大胆な挑戦”を視覚化した”Perspective Shift”（視点の転換）をコンセプトとしています。慣れ親しんだ視点を転換し、新たな可能性を発見・拡張していくという意味が込められています。ブランドカラーには躍動感と力強さを表現するレッド系を採用し、グローバル市場における差別化されたブランド認知の確立を目指しています。

■KRAFTON, Inc.について

韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、差別化されたクリエイティブを持つグローバル開発スタジオと独自の楽しさを備えたゲームを制作すると同時に、潜在力のあるゲームIPを発掘し、世界中にパブリッシングしています。予想を超える大胆な想像力と技術によって、世界中のゲームファンにとって忘れられない世界を創り出すため、果敢な挑戦を続けています。

2007年に設立されたKRAFTONは、「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」、「JOFSOFT」、「Eleventh Hour Games」、「OmniCraft Labs」、「Olivetree Games」、「Loonshot Games」、「9B STUDIO」等のクリエイティブスタジオで構成されています。各スタジオは、継続的な挑戦と新たな技術を通じてゲームの楽しさを革新し、より多くのファンに愛されるためにプラットフォームとサービスを拡張しています。

KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS＿、『PUBG MOBILE』、『PUBG: BLINDSPOT』、『inZOI』、『Subnautica』、『MIMESIS』、『Hi-Fi RUSH』、『Dinkum』、『TERA』、『My Little Puppy』等様々なゲームを開発およびパブリッシングしています。

「Pioneer the Undiscovered」というスローガンのもと、KRAFTONはファン中心の思考とグローバルな感覚を基盤に、新たなジャンルと技術領域を開拓し、AIをはじめとする技術力を拡張しながら、ゲーム産業の未来の可能性を拡げていきます。

詳細はhttps://krafton-jp.com/3EPy5Ap をご覧ください。

