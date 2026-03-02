株式会社カイトル、株式会社ペンギントレードと協業し中古ブランドオークション「つなオク」を3月より始動

株式会社カイトル

株式会社カイトル（本社：東京都中央区、代表取締役：森本 拓也、松枝 恭平、以下「当社」）は、株式会社ペンギントレード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 佑一）と業務提携し、中古ブランドオークション「つなオク」を2026年3月より共同開催することを決定いたしました。

本オークションは、ペンギントレード社が運営する渋谷のオークション会場（Spark SHIBUYA 5F）にて開催いたします。

つなオク（ロゴ）■ 背景：催事買取の強みを最大化する“出口戦略”の確立

当社はこれまで、全国のスーパー、商業施設にて買取専門店「つなぐ屋」の催事買取を展開し、質の高いブランド品を直接お客様から仕入れてまいりました。

その結果、業者間市場に一度も流通していない商品、いわゆる「初荷（うぶに）」を安定的に確保できる体制を構築しております。

今回の業務提携により、

- 当社の「商品力（初荷の供給力）」- ペンギントレード社の「オークション運営ノウハウおよび顧客ネットワーク」

を掛け合わせることで、リユース業界における新たな流通プラットフォームを創出いたします。

左：株式会社ペンギントレード代表取締役 佐藤佑一 右：株式会社カイトル代表取締役 松枝 恭平■ 「つなオク」の特徴：市場未流通の“初荷”が集まるオークション

「つなオク」の最大の特徴は、出品商品の鮮度にあります。

当社の催事買取によって集められた、市場未流通のブランドバッグ、時計、ジュエリーなどの“初荷”が大量に出品されます。

これによりバイヤー様は、

- 他市場と被らない在庫の確保- 価格競争に巻き込まれにくい仕入れ- 利益率向上の実現

といったメリットを得ることができます。

当社は本オークションを通じて、「新たな物流の起点」となるマーケットを構築してまいります。

■ 今後の展望：FC展開強化と安定供給体制の構築

当社では現在、催事買取事業のフランチャイズ（FC）展開を積極的に推進しております。

今回の「つなオク」開催により、以下が可能となります。

- 安定した販売チャネル（出口）の確立- FC加盟店様の在庫リスク低減- 収益性の高いビジネスモデルの実現

仕入れから販売までを一気通貫で支援できる体制を整えることで、FC加盟店様にとってより強固で持続可能な事業モデルを提供してまいります。

当社は本提携を通じて、新たなビジネスパートナー（FC加盟店様）の参画も広く募集いたします。

■ オークション概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/174104/table/2_1_54a266cf24035b4176e53948b4a0841d.jpg?v=202603021251 ]■ 会社概要

【株式会社カイトル】

・屋号：つなぐ屋

・所在地：

東京本社 東京都中央区八丁堀1丁目11番12号 キューブワン八丁堀6階

大阪支社 大阪府大阪市西区南堀江1丁目18番4号 OsakaMetro南堀江ビル8階

・代表者：松枝 恭平、森本 拓也

・事業内容：総合買取事業、フランチャイズ事業、宝石事業

・公式サイト：https://tsunaguya.co.jp/

・YouTube公式チャンネル：「買取フランチャイズ つなぐ屋Ch」

https://youtube.com/channel/UCVQ75hw9pfSIV0rmNmYkGSA?si=Ei9AtSAGLOjZvL44

【株式会社ペンギントレード】

・代表者：代表取締役 佐藤 佑一

・所在地：東京都渋谷区宇田川町3-5 Spark SHIBUYA 6F

・事業内容：オークション運営事業、買取事業、小売事業、委託修理事業 等

・公式サイト：https://penguintrade.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社カイトル（屋号：つなぐ屋）

広報担当：松井 菜央

TEL：06-6978-8596

E-mail：n.matsui@kai-toru.com