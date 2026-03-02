【東京・田町】マシンメーカー4D-Stretch、初の直営ジム「4D Performance Lab」を開設

概要

4D-Stretch株式会社は、トレーニングマシンメーカーとして初となる自社直営ジム「4D Performance Lab（フォーディーパフォーマンスラボ）」を、東京都港区・田町エリアにオープンしました。

4D Performance Labでは、4D-Stretchマシンを用いたトレーニングを軸に、運動を頑張る人の動きを変え、スポーツのパフォーマンス向上や日々のコンディショニングにつなげることを目指します。

4D Performance Labとは

本施設は、スポーツを頑張る人のパフォーマンス向上から、働く世代・シニア世代の動きやすさの改善までを幅広くサポートするフィットネス施設です。

最新ストレッチマシンを用いたトレーニングにより、筋肉・神経・骨・関節の動きを引き出し、運動能力の最大化を目指すトレーニングを提供しています。

「10年前の動ける体を取り戻す。疲れにくく、しなやかに動ける体へ」というメッセージを掲げ、スポーツだけでなく日常のコンディショニングにも焦点を当てています。

料金プラン

店舗情報

4D-Stretch株式会社について

- フリー会員：一般 13,200円／大学生 11,000円／小中高生 9,900円- - 営業時間内は通い放題、4D-Stretchマシン利用可能- フリー会員＋パーソナル：一般 17,600円／大学生 14,300円／小中高生 13,200円- - 通い放題＋月1回（30分）のパーソナルトレーニング- - 最新測定機器やトレーニング器具を用いた動作評価- 入会金：11,000円- 支払方法：クレジットカード／口座振替- 補足：月額プランが基本ですが、単発利用も可能。また、12歳以下の利用は保護者同伴が必要になります。- 店舗名：4D Performance Lab- 住所：東京都港区芝浦3-15-6 島倉田町ビル2階- アクセス：田町駅 徒歩7分／三田駅 徒歩9分／芝浦ふ頭駅 徒歩13分- 営業時間：平日 7:00-22:00／土日祝 7:00-19:00（第2・4水曜 7:00-12:00）- 駐車場・駐輪場：なし- 体験希望はこちら：https://lp.4d-stretch.com/(https://lp.4d-stretch.com/senior)

私たちは、身体の可動性・動作の質の向上、コンディショニングに真摯に向き合うすべての方々に向けて、日々のトレーニング体験をアップデートする製品・サービスを提供してまいります。

会社名：4D-Stretch株式会社

所在地： 東京都港区芝浦3丁目15-6島倉田町ビル2階

公式HP：https://4d-stretch.com/

お問い合わせ先：https://4d-stretch.com/contact/

