高級輸入車販売会社ロペライオ、首都圏ハイクラス層向けに車両販売・保管・運用を一体化した“プレミアム中古モーターホーム事業”を正式に開始

株式会社ロペライオ

2026年3月2日

株式会社ロペライオ（本社：東京都、代表取締役社長：宮里泰光）は、首都圏のハイクラス層に向け、新しいモーターホーム体験を提供する「MOTORHOME by L'OPERAIO」を正式に開始しました。

本事業は、急速に増加するキャンピングカー保有台数と中古車ニーズの高まりを背景に、中古モーターホームに特化した高品質な小売販売、保管・運用・メンテナンスを包括的に提供する新規事業です。

3月2日公開『MOTORHOME by L'OPERAIO』サービスサイト キービジュアル

本事業の対象となる「モーターホーム」とは、キッチンやトイレ、シャワー、ベッドなどの生活設備を備えた大型の移動式住宅で、欧米では「動く家」として広く親しまれています。近年ではレジャー用途を超え、長期滞在や多拠点生活を可能にする住空間として注目を集めています。

■ 事業開始の背景 - 中古キャンピングカー市場は拡大、ユーザーは“安心・高品質”を求めている

国内のキャンピングカー累積保有台数は過去最高165,000台に到達し、販売総額は1,126.5億円と市場は堅調に成長を続けています。また、新車生産台数の減少により、中古キャンピングカーへの需要が急増しています。

（出典：一般社団法人日本RV協会「年次報告書2024」より）

コロナ禍を経たライフスタイル変化から、「密を避けた旅」「夫婦の第二の人生」「自由な滞在スタイル」への関心も高まっており、特に首都圏のアクティブシニア層の需要は安定して伸びています。一方、首都圏では車両サイズの大型化に伴い、保管場所の確保が課題となっており、購入後の運用まで含めた包括的サービスへのニーズが高まっています。

こうした市場環境を背景に、輸入中古車販売会社ロペライオが長年培ってきた顧客基盤を生かし、「安全・安心・快適・上質」な中古モーターホーム体験を提供するため、本事業を立ち上げました。

■ MOTORHOME by L'OPERAIOのラインナップ

選び抜かれた欧州の名車と共に、心満たされる「上質なモーターホームライフ」をご提供します。

プレミアム中古モーターホーム専門店としての高品質ラインナップ

・専任バイヤーによる厳選仕入れ

・整備履歴、状態、適合性を徹底チェック

・フィアットデュカトなど、800～2,000万円帯の主要モデルを中心に構成

・ユーザー買取を強化し在庫品質の安定化を実現

【買取強化中】あなたの旅の続きは、次のオーナーへ。

■ MOTORHOME by L'OPERAIOの特徴

本事業は、車両販売・保管・各種サービス を統合した、都市型ユーザーに適した独自モデルです。

※受付は台数上限あり・先着順 (当社購入者限定)首都圏ユーザー向け“モータープール保管サービス”

・既存車両管理拠点を活用したモーターホーム保管体制の構築（埼玉県戸田市）

・埼玉県警認定の保管施設にて、保管場所証明の取得に対応

・月極契約にて、屋内／屋外保管の選択が可能

・外装の洗車、バッテリーケアを標準サービスとして提供

・都心マンション居住者の「置き場所問題」を解決



※モータープールサービスをご利用中のお客様に限る自宅までお届け・お引取りの“Porterサービス”

・お客様の車両を自宅へお届け/お引取りを実施(営業時間内に限る)

・旅行当日の朝にお届け、帰宅時に回収など、お客様の負担を限りなく軽減

・車両の移動負担を最小限に抑え、時間という最も貴重な資産を守る執事型サポートサービス

・東京都、埼玉県に限定して開始





※モータープールサービスをご利用中のお客様に限るコンシェルジュオプション（サブスクリプション）

・フルサブスクリプションプランと単品メニューの2プランを展開

・内装クリーニング、リネンクリーニング、廃棄物回収、20A常時電源などをフル代行

・使うたびにホテルにチェックインしたような心地よさを感じられる、“第二の別荘”として楽しめるラグジュアリーサービス





期間限定｜リリース記念キャンペーンを開催

2026年3月2日～7月31日までの期間中にモーターホームのご購入をいただいたお客様へ、USB型スティックWi-Fi『ecoco（イココ）』をプレゼントいたします。『ecoco』はVsim搭載モデルのため、面倒な契約手続きは一切不要。さらに端末の返却も必要のない“買い切り型”Wi-Fiです。モーターホームでのご旅行やアウトドア、お出かけ先でのインターネット利用に最適で、動画視聴やテレワークなどモーターホームでの旅の快適性をさらに高めます。

ecoco本体＋100GB 約24,000円相当







株式会社ロペライオ取締役 川久保 翼■ 事業統括責任者コメント

「これまで高級輸入車販売を通じて多くのお客様と関係を築いてきましたが、これからの時代、モーターホームをはじめとするキャンピングカーは“移動する第二の別荘”として一層価値が高まると感じています。ロペライオらしい品質とサービスで、安心して豊かな旅を楽しめる新しい選択肢を提供していきます。」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FwSTts5VS-Y ]

MOTORHOME by L'OPERAIO オフィシャルローンチフィルム公開

専用サービスサイトへ :https://loperaio.motor-home.jp/MOTORHOME by L'OPERAIO All Rights Reserved.

■ 会社概要

会社名： 株式会社ロペライオ

所在地： 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー6階

代表取締役社長： 宮里泰光

事業内容： 自動車販売、モーターホーム買取販売事業、車両保管サービス 他

Webサイト： https://loperaio.co.jp/(https://loperaio.co.jp/)

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ロペライオ

モーターホーム事業部 広報担当

Email：motorhome-info@loperaio.co.jp

専用サイト：https://loperaio.motor-home.jp/(https://loperaio.motor-home.jp/)