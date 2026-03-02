株式会社Stack、「ohora」のロイヤリティプログラムリニューアルを支援

株式会社Stack

株式会社Stack（本社：東京都渋谷区、代表取締役：福田涼介、以下「Stack」）は、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」の公式オンラインストアに対し、Shopifyと連携したロイヤリティプログラム構築プラットフォーム「VIP-会員プログラム（以下「VIP」）」を提供したことをお知らせいたします。なお、本プロジェクトは、ohoraを運営する株式会社グルガジャパン及び、株式会社デジタルガレージのブランド運営サポートにより実現いたしました。

■「割引」から「体験」へ。脱・コモディティ化を目指したシステム刷新

「ohora」ではこれまで、他社製の会員システムを利用しポイントプログラムを運用してまいりましたが、以下の課題に直面していました。

- サービス価値の同質化特典が「割引」や「ポイント還元」に偏っており、競合他社や外部モールとの差別化が困難になっていました。ブランド特有の世界観や「体験」を通じた、情緒的なつながりを築く仕組みが不足していました。- 顧客体験（UX）の摩擦旧システムでは、貯まったポイントを利用するために一度「クーポンコード」へ変換する手間が必要であり、ユーザーにとって直感的ではない仕様が購買のハードルとなっていました。

これらの課題を解決し、初回来店から長期的なロイヤル顧客へと育成する基盤を整えるため、高いカスタマイズ性と安定性を持ち、Shopifyエコシステムとの親和性が高いStackの「VIP」へのリプレースを決定いたしました。

■VIP導入による新たな会員体験の構築

今回のリニューアルでは、単なるシステム移行にとどまらず、会員プログラムのあり方そのものを「お得さ」から「特別感・体験」へとアップデートしました。

- ストレスフリーなポイント利用体験（1ポイント＝1円）「VIP」の導入により、複雑だったポイント利用フローを刷新。ポイントをクーポンに変換する手間をなくし、カート画面で「1ポイント＝1円」として直接利用可能にしました。これにより、購入時の離脱を防ぎ、スムーズな購買体験を提供します。- ブランドへの熱量を高める「体験型特典」の拡充上位ランク会員（VIP/Gold）向けの特典として、これまでの割引に加え、以下の「体験価値」を提供します。- - 新作デザインの先行予約: 人気の新作を一般発売前に予約可能。- - 限定イベントへの招待: 特別な企画への参加権。- - ステージアップギフト: ランクアップを記念した特別なギフトの贈呈。- レビュー施策の統合と活性化レビュー機能も「VIP」と連携したシステム（Judge.me）へ移行し、レビュー投稿に対するポイント付与を自動化。お客様の声を資産として蓄積し、商品開発やサービス改善へスピーディに反映するサイクルを構築しました。ohora membership：https://ohora.co.jp/pages/member

▶ 株式会社グルガジャパン Joom kimさま コメント

単なるシステム刷新を超え、お客様の不便を解消し、製品を楽しむことだけに没頭できる完璧な購買体験を設計しました。ポイントは数字を超えて、ohoraならではの「体験」と「感動」に繋がる鍵となり、お客様との情緒的な結びつきをより深めていきます。今回の刷新は技術の進歩以上に、お客様を想う真心の証明であり、データは常にお客様の声に寄り添うための道具として存在します。

▶ 株式会社デジタルガレージ コマースマーケティング本部 マーケティングストラテジー部 三須 寛之さま コメント

ロイヤリティプログラムは単なるポイント施策ではなく、ブランドとお客様との関係性を長期的に育てていく重要な基盤です。今回のリニューアルでは、お得訴求が中心となった設計から一歩進み、ohoraらしい世界観や体験価値をお客様に届けることを重視しました。

デジタルガレージでは、ブランド運営支援の立場から、顧客体験・CRM設計・データ活用の観点で本プロジェクトに伴走しています。Stack社の柔軟なロイヤリティ基盤と連携することで、ブランドの成長フェーズに合わせて進化し続けられる会員体験を実現できたと考えています。

今後は、ロイヤルティプログラムを軸にEC・アプリ・コミュニケーション施策を横断した顧客体験の最適化を進め、ohoraが長く愛されるブランドとなるよう支援を続けてまいります。

キャンペーン情報

■Early Spring Event / 対象商品MAX30%OFF＆3種類から選べるクーポンをプレゼント

ohoraでは3/8までの期間限定で「Early Spring Event」を開催中。気になるデザインを今だけお得に、春先取りの人気ネイルも対象。

■キャンペーン概要

- 一部デザインネイルMAX30%OFF- 3種類から選べるクーポンプレゼント- あなたの自爪に最適なケアを見つける「ケア診断」開催

詳細はこちら：https://ohora.co.jp/blogs/event/early_spring_event2026

■ohoraからマルチネイル強化剤が新登場

爪を休ませたい日にも使える、やさしいケア処方。10種から1色を選べる特別セットも新登場。

詳細はこちら：https://ohora.co.jp/blogs/contents/natural_glow

■ Ohoraについて

「韓国で大人気の"セミキュアジェル"をセルフで簡単に！」をコンセプトに2021年日本上陸。上陸後、国内の各媒体でベストコスメを受賞するなど注目いただいています。「セミキュアジェル」は、液状のジェルネイル100％のうち約60％だけ硬化したジェルネイルで、この独自技術は日本、韓国、中国、アメリカ、ヨーロッパにて特許登録済。従来のネイルシールと比べて、柔らかく伸縮性があり、どんな大きさの爪や形にも簡単にフィットしやすくもちが良いのが特徴。（※仕上げにはジェルランプが必要です）ベース、カラー、トップの３層ジェル構造にすることで、より鮮やかな発色と光沢感、そしてジェルならではのぷっくりとしたボリューム感を実現。サロンクオリティと手軽さはそのままに、本物のジェル特有の仕上がりの美しさを楽しむことができる新感覚のアイテムです。

ブランド概要

名称：ohora（オホーラ）

公式サイト：https://ohora.co.jp/

SNS

Instagram：＠ohora_jp（ https://www.instagram.com/ohora_jp ）

X：＠ohora_jp（ https://x.com/ohora_jp ）

YouTube：ohora_jp（ https://www.youtube.com/@ohora_jp2173 ）

TikTok：ohora_jp（ https://www.tiktok.com/@ohora_jp ）

■ VIP - 会員プログラムについて

「VIP - 会員プログラム」は、Shopifyを利用するブランドが、EC・店舗・アプリを横断して活用できるロイヤルティ基盤です。会員ランク・ポイント・友達紹介機能などを柔軟に設計でき、ブランドごとの世界観に合わせた顧客体験を提供。2022年には「Shopify Plus App Developer of the Year」を受賞しており、国内外で200以上の導入実績を誇ります。

「VIP - 会員プログラム」の詳細はこちら：https://apps.shopify.com/vip?locale=ja

◼️株式会社Stackについて

株式会社Stackは、SaaS型小売基幹システム「SQ（エス・キュー）」および、さまざまなShopify向けの機能拡張アプリを提供しています。2021年4月には、マーチャントがモバイルアプリを構築・運用できる「Appify - モバイルアプリ」をリリース。さらに、2021年10月には、ブランドがロイヤルティプログラムを展開できる「VIP - 会員プログラム」を正式公開しました。これらのサービスはリリース以来、機能の改善と拡張を続けており、現在では250を超えるマーチャントに導入されています。

会社名：株式会社Stack

代表者：福田涼介

設立：2018年6月15日

事業内容：小売企業向けソフトウェアの開発および提供

会社サイト：https://stack.inc/

X：@stackcompany ( https://x.com/stackcompany/ )

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。