【今週金曜開幕！】「パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ」会場MAP、お得な地域連携企画やステージイベントタイムテーブルを大公開！

ぴあ株式会社

レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社は、2026年3月6日（金）から8日（日）の3日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパークにて「パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ」を共同で開催いたします。

『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、これまで160万人以上のお客さまにお越しいただいている“日本最大級”の「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」です。

今回で記念すべき10周年を迎える『パンのフェス』。 この特別なアニバーサリーイヤーを祝うべく、これまでのスケールをさらに超えた、“過去最大級”のパンの祭典として開催いたします。

■会場MAP公開！

ついに今週6日(金)から開催する『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』！全国各地から初出店30店舗以上を含む、なんと約100店舗の出店者が横浜赤レンガ倉庫に大集合します！どのパン屋さんも気になる！当日はどのようにパン屋さんを周ろうか、と悩まれている方必見、会場マップを公開しました！すでにお目当てのパン屋さんを見つけている方もこれから気になるパン屋さんを探す方も、この会場マップを事前にチェックしてどのように会場内を巡るかの計画を立ててみてください。今週末は食欲を満たしに『パンのフェス』へ！皆様のご来場をお待ちしております。

■今年の「パンのフェス」はお得がいっぱい！地域連動企画を実施！

日本最大級のパンの祭典「パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ」をさらにお得に、そして横浜の街全体で楽しんでいただけるよう、近隣施設や公共交通機関との地域連動企画を実施いたします。

イベント会場へのアクセスがお得になるチケット割引や、パンのお供にぴったりのプレゼントなど、充実のラインナップをご紹介します。

【１】公共交通機関の利用で「パンのフェス」入場料がお得に！

横浜観光に便利な下記対象券種を「パンのフェス」一般入場料支払場所で提示すると、一般入場料から200円割引きいたします！（一部有料時間帯のみ）

対象券種

１.みなとみらい線一日乗車券

※「みなとみらい線一日乗車券」と書かれた当日利用中の券面に限ります。

※小児券は対象外

２.みなとぶらりチケット

※みなとぶらりチケットのほか、みなとぶらりチケットワイド、EXみなとぶらりチケット、横浜1DAYきっぷ、相鉄発みなとぶらりチケットも対象です。

※当日利用分のみ有効です。

【2】会場配布パンフレット提示で受けられる「レジャー＆移動」特典

「パンのフェス」会場で配布される公式パンフレットを提示するだけで、横浜を代表するレジャースポットや移動手段が割引価格で利用可能です。

水上「シーバス」

乗船料10％OFF！

横浜駅東口、ハンマーヘッド、ピア赤レンガ、山下公園各のりばからご利用いただけます。

「よこはまコスモワールド」

乗り物チケット3,500円分が3,000円に！

※会場配布パンフレットを有人券売窓口で提示、他の割引等との併用は不可です。

【3】横浜赤レンガ倉庫内テナント連携サービス

会場のすぐ隣、横浜赤レンガ倉庫 2号館1Fの対象ショップでも、パンフレット提示でお得なサービスが受けられます。

日本百貨店あかれんが

税込3,000円以上のお買い上げで、パンのお供に最適な「あかれんがコーヒードリップバッグ」を1点プレゼント！

MILK MARCHE

カップでソフトクリームをご注文のお客様に、トッピングソースを無料サービス！

■ステージのタイムテーブルを大公開！

会場を熱く盛り上げるステージのタイムテーブルが決定いたしました！

ステージでは来場者を巻き込んだ一大投票企画「パンのフェスアワード」の授賞式をはじめ、パン文化の発展や横浜を盛り上げるための多彩なイベントを実施いたします。色んなジャンルのイベントが目白押しです。

※雨天の場合、中止となる場合がございます

【注目イベントピックアップ】

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオポムポムプリン スペシャルステージ（7日13:00～/16:00～・8日12:00～/14:00～）

サンリオの人気キャラクター、ポムポムプリンがステージに登場！30周年を迎えたポムポムプリンが公式パンバサダーとして会場をのんびり癒やします。

SCRAMBLE SMILE スペシャルライブ＆スキパントークショー（7日 12:00～）

2年連続パンバサダーに就任したSCRAMBLE SMILEによる熱いライブと、パン愛溢れるトークをお届けします。

『ときめくパン屋さん』発売記念トークショー（8日 15:00～）

パンラボ・池田浩明氏をゲストに迎え、パンの奥深い世界を語り尽くします。

パンのフェスアワード 2025 表彰式（8日 16:00～）

あなたの一票がグランプリを決める！？栄えあるグランプリはどのパンに輝くのか！

ただいま事前投票受付中！（3月5日（木）18：00まで）

https://pannofes.jp/award2025/(https://pannofes.jp/award2025/)

■【残りわずかの券種も！最速・優先チケット好評販売中！】

チケットはこちらから！：https://w.pia.jp/t/pannofes/(https://w.pia.jp/t/pannofes/)

※一部日程で完売の券種もございます。

■最速入場券＆オリジナルトートバッグ

「パン屋さんエリア」に第一部開場時間（11:00）より30分早く入場できるチケットにオリジナルトートバッグが付いたになった毎年大人気のセットが好評発売中！30分早く入って、お目当てのパンをいち早くゲットするチャンス！

料金：4,200円（税込）

本体サイズ：約W450xH430xD150mm

素材：コットン100%

※予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■パンのフェスアワードパン食べ比べセット&優先入場券

現在事前投票受付中の「パンのフェスアワード2025」（https://pannofes.jp/award2025/(https://pannofes.jp/award2025/)）に

エントリーしているパンをちょっとずつ楽しめる！各店舗の新作パンを食べ比べできる詰め合わせセットと、

優先入場券が付いたお得なチケットを数量限定で販売いたします。

料金：4,200円（税込）

■「パンのフェス」オリジナルバターナイフ&優先入場券

「パンのフェス」のロゴが入ったスペシャルデザインの特製バターナイフ！

熱伝導によってバターを溶かし、滑らかに切ったり塗ったりできます。

横置きにしても先端がテーブル面に触れないように設計されており、立てておけるのも大変便利です。

こちらのチケットでしか購入できない数量限定商品です！

料金：4,200円（税込）

本体サイズ：全長150mm

箱サイズ：185×54×30mm

材質：アルミニウム

記念すべき10周年、皆様に最大限楽しんでいただくため「パン屋さんエリア」が2エリアにパワーアップしてお届けする『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』に、どうぞご期待ください。 イベントの詳細は、『パンのフェス』公式サイトにて順次公開してまいります。

『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』開催概要

■名称 『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』

■開催日 2026年3月6日（金）・7日（土）・8日（日）

■時間 11:00～17:00 ※最速入場10：30より

■会場 横浜赤レンガ倉庫イベント広場／赤レンガパーク

（〒231-0001神奈川県横浜市中区新港 1-1）

■入場料 無料

※パン屋さんエリアのみ一部入場時間帯は有料

一部 11：00～13：30（現金：1,000円 キャッシュレス：900円）

二部 14：00～17：00 無料

■主催 パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）

特設サイト：https://pannofes.jp/event/pannofes2026/(https://pannofes.jp/event/pannofes2026/)

公式サイト：https://pannofes.jp/(https://pannofes.jp/)

公式X：https://x.com/pannofes(https://x.com/pannofes)

公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/(https://www.instagram.com/pannofes/)