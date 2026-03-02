I-ne公式ショップが【Qoo10 AWARDS 2025】にてカテゴリー賞　ビューティー部門を受賞

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ(本社：大阪市中央区　代表取締役：大西洋平　東証プライム：4933 ）のQoo10内の公式ショップ(https://www.qoo10.jp/shop/BIRODE)が 【Qoo10 AWARDS 2025】にて 「カテゴリー賞　ビューティー部門」を受賞しました。初受賞の2024年から2年連続での受賞となります。




受賞詳細

Qoo10 AWARDS 2025　カテゴリー賞　ビューティー部門


【公式ショップ】SALONIA・BOTANIST・YOLU


2025年度Qoo10におけるビューティーカテゴリーにおいて、特に活躍されたショップに贈られます。



■ダイレクトマーケティング本部 ECグロースハック部 キープラットフォーム1課 課長 佐藤 誠彦


この度は、このような素晴らしい賞を2年連続で受賞することができ、大変光栄に思います。
日頃より弊社ブランドをご愛顧いただいているお客様、そしてQoo10関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
これからも「お客様の日常をより豊かにする」ことを使命に、ブランドの魅力を最大限に届けられるよう挑戦を続けてまいります。


Qoo10 AWARDS 2025について

会員数2,650万人を誇るQoo10が主催する「Qoo10 AWARDS 2025」は、2025年度にQoo10を盛り上げたセラーやインフルエンサーを表彰するアワードです。今回は、3つの部門（最優秀賞、カテゴリー賞、特別賞）が設けられ、お客さまの満足度や売上などを指標に、多角的な評価を通じて106社が選出されました。


Qoo10 AWARDS 2025：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=209752


会社概要

・会社名：株式会社Ｉ-ｎｅ（アイエヌイー）


・設　立：2007年3月


・代表者：代表取締役社長　大西 洋平　


・所在地： 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4-1-2御堂筋ダイビル8階


・URL：　 https://i-ne.co.jp/


【主な取り扱いブランド】


・BOTANIST https://botanistofficial.com/


・SALONIA https://salonia.jp/


・YOLU https://yolu.jp/


・DROAS https://droas.jp/


・Qurap https://qurap.jp/


・Tearal https://tearal.jp


・Collatein https://collatein.jp/


・BUBLOS https://bublos.jp/


・ReWEAR https://rewear-official.jp/