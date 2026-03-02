【3/17~配信】元ユナイテッドアローズCDO 藤原 義昭氏が語る″CX設計の真実″｜SPEAKS 進化する顧客体験サミット

株式会社ニューピークス株式会社300Bridge 代表取締役 藤原 義昭氏 (元ユナイテッドアローズCDO)

株式会社ニューピークス（NEWPEAKS.inc)は、番組型カンファレンス「SPEAKS 進化する顧客体験サミット(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/cx/?utm_source=prtimes1&utm_campaign=newpeaks)」を2026年3月17日（火）にオンラインで開催します。

本イベントにはキーノート（基調講演）に元ユナイテッドアローズCDOでもある株式会社300Bridge 代表取締役 藤原 義昭氏が登壇いたします。

セッションのご紹介

【タイトル】

CX設計の真実～今すぐWHO/WHAT/HOWの外へ出ろ～

【セッション紹介】

多くのCX設計は、“WHO・WHAT・HOW”の思考に終始している一方、無情にも「顧客体験の真実」はその外側にあるという。顧客は、常に多様なブランドが共存する世界の中で、複合的な体験を重ねているからだ。では、いかなるブランドにおいても、本当に成果を生むCX設計の要諦は何なのか。コメ兵、ユナイテッドアローズでマーケティング戦略・ブランド戦略をリードし、現在はヘラルボニーのリテール戦略を支援する藤原義昭氏が、そのキャリアを通じて導き出した“CX設計の唯一無二の真実”を明かす。

他にも多彩なセッションを用意

顧客理解、データ活用、サービス設計、ブランド体験、組織変革──CXの成果を左右するテーマを多面的にカバー。事業成長につながる“再現性あるヒント”を持ち帰れる実践的セッションを多数ラインナップしています。

セッション(一部ご紹介)

開催概要

株式会社ファンケル グループIT本部 情報システム部 部長 長谷川 敬晃氏・株式会社ヤプリ 執行役員CMO マーケティング本部長 近藤 嘉恒氏

開催日時：2026年3月17日（火）13:00～

視聴方法：オンライン配信（EventHubで配信）

参加費 ：無料（事前登録制）

参加対象：経営者、マーケティング担当者、CX・デジタルトランスフォーメーション推進者、toC事業に携わるビジネスパーソン

主催 ：株式会社ニューピークス

協賛 ：株式会社STANDS（順不同）

こんな方におすすめ！

・自社の顧客体験を刷新し、売上最大化を実現したい経営者や事業責任者の方

・最新のデジタルトランスフォーメーション、生成AI、消費者データ活用など、革新的なCX事例に興味をお持ちのマーケティング担当者

・企業の顧客接点やサービス設計を再構築し、新たな価値創造を模索しているCX・イノベーション推進者

・最新の顧客体験ソリューションや実践事例を通じて、自社の取り組みに活かしたい方

株式会社ニューピークスとは

ニューピークスは「しくみとしかけで、ビジネスを革新する」をテーマに、イベントマーケティングを

アップデートする各種サービスを展開しています。

HP：https://newpeaks-biz.com/(https://newpeaks-biz.com/)