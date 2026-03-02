株式会社コスメ・デ・ボーテ、オンワードホールディングスへ参画　新経営体制のもと、「Gel Me1」等の商品開発と顧客基盤を融合し市場展開を加速

株式会社 コスメ・デ・ボーテ／Cosme de Beaute Ltd.

株式会社コスメ・デ・ボーテ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉田明人）は、2026年3月2日（月）、株式会社オンワードホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：保元 道宣）へ参画することとなりましたのでお知らせいたします。

■グループ参画の背景と目的

当社は「Gel Me1（ジェルミーワン）」をはじめとする、セルフネイル・コスメ用品の企画開発を行っています。バラエティストアやドラッグストアなど全国7,000店舗以上で販売されており、累計総出荷数780万個以上の実績と高い市場シェアを有しております。

一方、オンワードグループは生活文化創造企業として、アパレル分野の枠を超え、ウェルネス分野への事業領域拡大を推進しています。 この度の参画により、当社の「ヒット商品創出ノウハウ」とオンワードグループの「強固な顧客基盤」を掛け合わせ、事業成長を加速させてまいります。

■期待される3つのシナジー

1. 販路の相互活用とEC連携

当社が強みとするバラエティストアを中心とした販路に加え、オンワードグループが展開する百貨店・ショッピングセンターなどの店舗網、ならびに公式通販サイト「オンワード・クローゼット」を活用。リアルとデジタルを融合したOMOサービスへの展開を通じて、お客様との接点を大幅に拡大してまいります。

2. ブランドポートフォリオの連携強化

オンワードグループの持つ多様なブランドとの連携を図り、ファッションとビューティーを横断した新たな価値提案を実現。ウェルネス市場におけるプレゼンスを高めるとともに、中長期的には幅広い年齢層のお客様に手に取っていただける商品ラインナップの拡充や、トレンド性の高いコスメ商品の開発にも取り組んでまいります。

3. グローバル展開と経営基盤の強化

オンワードグループの海外ネットワークおよび経営リソースを活用することで、当社ブランドの海外展開を加速させるとともに、持続的な成長を支える経営基盤の強化を図ります。

■新経営体制について

【取締役新体制】

代表取締役社長 CEO 吉田明人

取締役副社長 COO兼CDO 酒見ひばり

取締役CSO 塩谷賢平

取締役CAO 丸山あをい

取締役CMO 百田 悠貴

取締役CBO 所 マリア

■代表者コメント

株式会社コスメ・デ・ボーテ 代表取締役社長 CEO

吉田明人

この度、株式会社コスメ・デ・ボーテの代表取締役社長 CEO に就任いたしました吉田でございます。

オンワードグループへの参画は、両社にとってウェルネス領域における新たな成長機会を切り拓く重要な節目だと考えております。当社が創業以来大切にしてきた『気軽に簡単におしゃれを楽しんでいただきたい』という想いをより多くのお客様に届けるために、デジタルとリアルを融合した販路拡大、ファッションとビューティーを横断した新たな価値創造に取り組んでまいります。

社員一人ひとりの専門性と情熱を結集し、持続的な成長の実現を目指してまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社コスメ・デ・ボーテ 代表取締役副社長 COO兼CDO

酒見ひばり

この度、株式会社コスメ・デ・ボーテの代表取締役副社長 COO兼CDOに就任いたしました酒見でございます。オンワードグループの一員として新たなスタートを迎えるにあたり、両社がこれまで大切に育んできた想いや強みを尊重しながら、次の成長へとつなげてまいります。まずはデジタル領域の強化を軸に、顧客体験の向上とブランド価値のさらなる深化に取り組み、より多くのお客様に気軽にファッションやビューティーを楽しんでいただける環境を広げてまいります。

取締役 CAO 丸山あをい

取締役 CMO 百田 悠貴

取締役 CBO 所 マリア

この度のオンワードグループへの参画は、当社にとって大きな成長の機会であり、私たちもこの新たなステージを心から楽しみにしております。本体制では、デジタル領域、ブランド開発、マーケティング、営業、経営管理など各領域を横断的に担います。ビジネス面でのシナジーによる事業成長はもとより、組織全体のカルチャーの進化にもつながるものと確信しております。今後も独自性の高い製品開発と高い推進力を強みとし、ビューティー市場における新たな価値創造を通じて、ブランドおよび企業の持続的成長を実現してまいります。

■株式会社オンワードホールディングスについて

【会社概要】

1927年に「樫山商店」として創業しました。現在は、「ファッション」「ウェルネス」「コーポレートデザイン」の3つの領域における事業を推進するとともに、海外においては、「ヨーロッパ」「アメリカ」「アジア」の3地域でビジネスを展開しています。ミッションステートメントである「ヒトと地球（ホシ）に潤いと彩りを」のもと、“社員の多様な個性をいかしたお客さま中心の経営”により、地球と共生する“潤いと彩り”のある生活づくりに貢献する「生活文化創造企業」として前に進み続けます。

設立：1947年(昭和22年）9月4日

代表者：代表取締役社長 保元 道宣

本社：〒103-8239 東京都中央区日本橋3丁目10番5号オンワードパークビルディング

URL：https://www.onward-hd.co.jp/(https://www.onward-hd.co.jp/)

■株式会社コスメ・デ・ボーテについて

「明日の私を、もっと楽しく。」を掲げ、マニキュア・ジェルネイル・ジェルネイルシールをメインに、セルフネイルの多彩なブランド展開でお客様のライフスタイルに合った商品開発を行い、全国のバラエティショップやドラッグストア、公式オンラインショップにて展開を広げております。

コスメ・デ・ボーテは、創業当時から変わらない『日本中のお客様に気軽に簡単におしゃれを楽しんでいただきたい』という思いを胸に、日々商品企画開発に励んでまいります。

・オンラインショップ、各種SNS

コスメ・デ・ボーテ公式オンラインショップ（https://shop-cosmedebeaute.com/）

Instagram

ジェルミーワン：gelme1（https://www.instagram.com/gelme1/）

ジーニッシュマニキュア：genish_official（https://www.instagram.com/genish_official/）

ジェルミーペタリー：gelme__petaly（https://www.instagram.com/gelme__petaly/）

X

ジェルミーワン：gelme1_official（https://x.com/gelme1_official）

ジーニッシュマニキュア：genish_official（https://x.com/genish_official）

ジェルミーペタリー：gelme_petaly（https://x.com/gelme_petaly）