「JR東海×BanG Dream!10周年 あなたと紡ぐ10色の物語　POP UP SHOP ～Thanks Party!～」　開催！コラボ限定の描き下ろしイラストを使用したグッズを販売！

株式会社アニキャン

株式会社アニキャン（本社：兵庫県芦屋市、代表取締役：中田 辰也）は、名古屋で開催される「JR東海×BanG Dream!10周年 あなたと紡ぐ10色の物語 POP UP SHOP ～Thanks Party!～」にて、10周年コラボの描き下ろしイラストや、2025年4月に開催したAve Mujicaコラボの描き下ろしイラストを使用したコラボ限定グッズを販売いたします。

グッズラインナップ

■枠付きアクリルスタンド（10周年コラボ）【全10種】

価格：各1,980円（税込）

■枠付きアクリルスタンド（Ave Mujicaコラボ）【全5種】

価格：各1,980円（税込）

■トレーディング缶バッジ（10周年コラボ）【全10種】

価格：単品 550円（税込）／BOX 5,500円（税込）

■トレーディング缶バッジ（Ave Mujicaコラボ）【全10種】

価格：単品 550円（税込）／BOX 5,500円（税込）

■ミニキャラトレーディング缶バッジ（Vol.1）【全10種】

価格：単品 440円（税込）／BOX 4,400円（税込）

■ミニキャラトレーディング缶バッジ（Vol.2）【全10種】

価格：単品 440円（税込）／BOX 4,400円（税込）

■ミニキャラトレーディング缶バッジ（Vol.3）【全10種】

価格：単品 440円（税込）／BOX 4,400円（税込）

■ミニキャラトレーディング缶バッジ（Vol.4）【全10種】

価格：単品 440円（税込）／BOX 4,400円（税込）

■ミニキャラトレーディング缶バッジ（Vol.5）【全10種】

価格：単品 440円（税込）／BOX 4,400円（税込）

■A4クリアファイル（10周年コラボ）

価格：550円（税込）

■A4クリアファイル（Ave Mujicaコラボ）

価格：550円（税込）

■ダイカットステッカー【全10種】

価格：各550円（税込）

■あなたと紡ぐ10色の物語 KVタペストリー

価格：4,400円（税込）

■あなたと紡ぐ10色の物語 シングルCD風アクリルキーホルダー【全10種】

価格：各1,650円（税込）

※デザインは全てイメージとなります。

※価格は全て税込です。

※ランダム仕様商品の絵柄はお選びいただけません。

※ランダム仕様商品はBOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

※ご購入につきましては、おひとり様につき

オープン商品：2点まで ランダム仕様商品：10点までとさせていただきます。

※お客様のご来店状況により、整理券配布等を実施する場合がございます。

※整理券配布の実施や配布当日のご案内は三省堂書店名古屋本店Xアカウント(https://x.com/naghon_sanseido)にてご案内いたします。

※商品は数量限定のため、品切れになる場合がございます。

※商品の完売等のお知らせは、推し旅公式Xアカウント(https://x.com/oshitabi_update)にてご案内いたします。

※商品の在庫数についてはお問い合わせいただいても、お答えすることができません。

イベント概要

- 実施期間：2026年3月14日（土）～3月29日（日）- 実施場所：三省堂書店 名古屋店- 営業時間：10:00～21:00

※詳細はイベント公式HP(https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/bang-dream-10th/)をご覧ください。

コラボ限定の描き下ろしグッズの販売に加え、描き下ろしイラストをイメージした香澄の衣装や、等身大パネルなどの特別展示も実施します。

関連サイト

『バンドリ』公式サイト

https://bang-dream.com/

三省堂書店 名古屋本店

https://www.books-sanseido.co.jp/shop/nagoya/

三省堂書店 名古屋本店 Xアカウント

https://x.com/naghon_sanseido

その他情報

■権利表記

(C)BanG Dream! Project

■販売元

株式会社アニキャン