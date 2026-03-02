「欧州の自動車リサイクルの現状と将来」と題して、公益財団法人日本生産性本部 コンサルティング部 エコ・マネジメント・センター長 喜多川 和典氏によるセミナーを2026年4月7日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

欧州の自動車リサイクル関連の

政策・メーカーの現状と将来

～新しいELV規則の概要と関連業界への影響と対策～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26170

[講 師]

公益財団法人日本生産性本部 コンサルティング部

エコ・マネジメント・センター長 喜多川 和典 氏

[日 時]

２０２６年４月７日（火） 午後３時３０分～５時３０分

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

欧州のサーキュラーエコノミー政策は、自動車産業に多大な影響を及ぼそうとしている。特に今年発行が予定される使用済み自動車規則は、今後の自動車の製造と資源循環に関わる原料調達、情報連携、製品の循環利用に抜本的な改革を迫る可能性がある。

本講演では、同法令に関わる政策動向、制度概要、対応策、欧州メーカーの動向、再生材の調達管理、今後のタイムライン等ついて解説する。

１．EUにおけるサーキュラーエコノミーの政策動向

２．EU 使用済み自動車指令・規則改正における

リサイクルからリソーシングへの転換

３．再生樹脂供給に関わるサプライチェーン管理のあり方

４．使用済み自動車規則法案の概要

５．欧州自動車メーカーの循環経済型ビジネスモデルの現状

６．今後の課題と対策

７．質疑応答／名刺交換

※講演内容は最新動向を踏まえ変更する場合があります。

