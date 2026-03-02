「欧州の自動車リサイクルの現状と将来」と題して、公益財団法人日本生産性本部 コンサルティング部 エコ・マネジメント・センター長 喜多川 和典氏によるセミナーを2026年4月7日(火)に開催!!
────────────【SSKセミナー】───────────
欧州の自動車リサイクル関連の
政策・メーカーの現状と将来
～新しいELV規則の概要と関連業界への影響と対策～
─────────────────────────────
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26170
[講 師]
公益財団法人日本生産性本部 コンサルティング部
エコ・マネジメント・センター長 喜多川 和典 氏
[日 時]
２０２６年４月７日（火） 午後３時３０分～５時３０分
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
欧州のサーキュラーエコノミー政策は、自動車産業に多大な影響を及ぼそうとしている。特に今年発行が予定される使用済み自動車規則は、今後の自動車の製造と資源循環に関わる原料調達、情報連携、製品の循環利用に抜本的な改革を迫る可能性がある。
本講演では、同法令に関わる政策動向、制度概要、対応策、欧州メーカーの動向、再生材の調達管理、今後のタイムライン等ついて解説する。
１．EUにおけるサーキュラーエコノミーの政策動向
２．EU 使用済み自動車指令・規則改正における
リサイクルからリソーシングへの転換
３．再生樹脂供給に関わるサプライチェーン管理のあり方
４．使用済み自動車規則法案の概要
５．欧州自動車メーカーの循環経済型ビジネスモデルの現状
６．今後の課題と対策
７．質疑応答／名刺交換
※講演内容は最新動向を踏まえ変更する場合があります。
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。