「欧州の自動車リサイクルの現状と将来」と題して、公益財団法人日本生産性本部 コンサルティング部 エコ・マネジメント・センター長 喜多川 和典氏によるセミナーを2026年4月7日(火)に開催!!

写真拡大

株式会社　新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────


欧州の自動車リサイクル関連の


政策・メーカーの現状と将来


～新しいELV規則の概要と関連業界への影響と対策～


─────────────────────────────



[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26170



[講　師]


公益財団法人日本生産性本部　コンサルティング部　


エコ・マネジメント・センター長　喜多川　和典　氏



[日　時]


２０２６年４月７日（火）　午後３時３０分～５時３０分



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


欧州のサーキュラーエコノミー政策は、自動車産業に多大な影響を及ぼそうとしている。特に今年発行が予定される使用済み自動車規則は、今後の自動車の製造と資源循環に関わる原料調達、情報連携、製品の循環利用に抜本的な改革を迫る可能性がある。


本講演では、同法令に関わる政策動向、制度概要、対応策、欧州メーカーの動向、再生材の調達管理、今後のタイムライン等ついて解説する。



１．EUにおけるサーキュラーエコノミーの政策動向


２．EU 使用済み自動車指令・規則改正における


　　リサイクルからリソーシングへの転換


３．再生樹脂供給に関わるサプライチェーン管理のあり方


４．使用済み自動車規則法案の概要


５．欧州自動車メーカーの循環経済型ビジネスモデルの現状


６．今後の課題と対策


７．質疑応答／名刺交換



※講演内容は最新動向を踏まえ変更する場合があります。





【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。


また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。