新旧ランドクルーザー・ファンのための一冊“ランクロ”こと「ランドクルーザー・クロニクル vol.5」は2026年2月26日発売！

株式会社徳間書店


株式会社徳間書店（東京・品川区、代表取締役社長：小宮英行）は“ランクロ”こと、「ランドクルーザー・クロニクル vol.05」を2026年2月26日に発売しました。



今回もクラシックモデル“40系”から、最新モデルの“250”や“300”まで、ランドクルーザー全モデルを対象に、姉妹誌Calで掲載してきた記事の再編集と新規取材・撮影した記事を組み合わせた、一冊丸ごとランドクルーザーオンリーとなっています。




巻頭特集は「ランドクルーザーが看板車」がテーマ。店舗の看板として、仕事の作業車として使われるランドクルーザーを紹介しています。




また、ランドクルーザー・ライフでは、薪ストーブのある山荘や、ログハウス、歴史的にも貴重な20世紀のミッドセンチュリーハウスなど、家とランドクルーザーの素敵な関係を掲載。




現行最新モデルではパーツメーカーの製作したランドクルーザー“70”や“250”のカスタムスタイルを多数収録。さら関東・関西・九州など、全国のランドクルーザー・オーナーの愛車も掲載しています。




ランドクルーザーのあるライフスタイルを応援する唯一の専門誌が、この“ランクロ”です！



◆書誌情報


[タイトル]ランドクルーザー・クロニクル　vol.05


[発売日] 2026年2月26日（木）


[定価] 1320円（税込）


[判型／ページ数] A4変・118ページ


[発行] 徳間書店


https://www.amazon.co.jp/dp/4198271097/




