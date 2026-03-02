新旧ランドクルーザー・ファンのための一冊“ランクロ”こと「ランドクルーザー・クロニクル vol.5」は2026年2月26日発売！

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店（東京・品川区、代表取締役社長：小宮英行）は“ランクロ”こと、「ランドクルーザー・クロニクル vol.05」を2026年2月26日に発売しました。

今回もクラシックモデル“40系”から、最新モデルの“250”や“300”まで、ランドクルーザー全モデルを対象に、姉妹誌Calで掲載してきた記事の再編集と新規取材・撮影した記事を組み合わせた、一冊丸ごとランドクルーザーオンリーとなっています。

巻頭特集は「ランドクルーザーが看板車」がテーマ。店舗の看板として、仕事の作業車として使われるランドクルーザーを紹介しています。

また、ランドクルーザー・ライフでは、薪ストーブのある山荘や、ログハウス、歴史的にも貴重な20世紀のミッドセンチュリーハウスなど、家とランドクルーザーの素敵な関係を掲載。

現行最新モデルではパーツメーカーの製作したランドクルーザー“70”や“250”のカスタムスタイルを多数収録。さら関東・関西・九州など、全国のランドクルーザー・オーナーの愛車も掲載しています。

ランドクルーザーのあるライフスタイルを応援する唯一の専門誌が、この“ランクロ”です！

◆書誌情報

[タイトル]ランドクルーザー・クロニクル vol.05

[発売日] 2026年2月26日（木）

[定価] 1320円（税込）

[判型／ページ数] A4変・118ページ

[発行] 徳間書店

https://www.amazon.co.jp/dp/4198271097/

◆本件に関するお問い合わせ先

【徳間書店PR窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★は＠に変換してお送りください）