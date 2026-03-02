【開始2日で1,100万円突破】目標対比10,000%超の大反響！自衛隊採用技術で作る“着る防災”、本格アウトドア撥水剤『鬼蓮』がMakuakeで先行販売開始

合同会社uchiko

特殊溶剤開発を行う合同会社uchiko（本社：神奈川県秦野市、代表社員：早田愛惟）が2026年2月28日（土）より「Makuake（マクアケ）」で販売開始した自衛隊への導入を想定して開発された超高耐久撥水剤『鬼蓮 -Onibasu-』が、開始わずか1分で目標金額を達成し、2日間で応援購入総額1,100万円（目標対比11,085%）を突破する大ヒットを記録しています。

本製品は、人気モデル『蓮』の有効成分濃度を「1.5倍」に高めた本格アウトドア仕様の高耐久モデルです。東日本大震災から15年を迎える今、キャンプや登山で使えるプロ仕様のスペックが、万が一の災害時にも“着る防災”として命を守るシェルターになる点が高く評価され、予測を遥かに超える反響を呼んでいます。

プロジェクトページURL https://www.makuake.com/project/uchiko_onibasu/

■開発背景

「過酷な現場」を知るからこそ、守れるものがある 東日本大震災から間もなく15年。

災害の現場環境は、泥、雨、瓦礫など、まさに過酷な「サバイバル」そのものです。

uchikoは、こうした環境下で活動する自衛隊員のために開発された技術を応用し、一般家庭向けに製品化しました。

その圧倒的な耐久性は、キャンプ、登山、釣り、バイクツーリングといった本格的なアウトドアシーンでこそ輝き、その延長線上で、万が一の災害時には命を守る「シェルター」としての役割を果たします。

■『鬼蓮 -Onibasu-』3つの特徴

1. 有効成分「1.5倍」。

泥水も雪も弾き返す、プロ仕様の撥水力 スタンダードモデル『蓮』に対し、有効成分（特殊シリコーン）の濃度を1.5倍に増量。

繊維の奥深くまで成分を定着させることで、長時間の雨や、泥混じりの水しぶきも物理的に弾き返します。テントやタープ、フィッシングウェアなど、絶対に濡らしたくないギアのメンテナンスに最適です。

2. 激しい動きにも負けない「摩擦耐久性」

『鬼蓮』の真骨頂は、その「強さ」です。 一般的な撥水スプレーは「擦れ」に弱く、重いバックパックを背負ったり、草木や岩肌に擦れると効果が落ちてしまいます。

しかし『鬼蓮』は海上自衛隊などでの使用を想定し、極限まで摩擦耐久性を高めました。 ハードなアウトドアアクティビティはもちろん、避難移動時の激しい摩耗にも耐え抜きます。

3. 蒸れを逃がす「通気性」で、汗冷えを防ぐ

表面を塞ぐのではなく、繊維一本一本をコーティングする「浸透型」技術を採用。 ゴアテックス等の透湿素材の機能を損なわず、内側の蒸れを逃がします。登山や避難移動で汗をかいても身体をドライに保ち、体温低下につながる濡れや汗冷え対策にも配慮しています。

■利用シーン：遊びから有事まで

【Outdoor】：登山靴、レインウェア、テント、タープ、グランドシート

【Fishing】：フローティングベスト、フィッシングスーツ

【Disaster】：普段のアウター、子供のスニーカー、避難用リュック

■Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名：自衛隊採用技術！水滴が転がり落ちる超撥水。着る防災『鬼蓮 -Onibasu-』

期間：2026/02/28 10:00 ～ 2026/05/11 22:00

リターン例：

【超超早割】6580円→4477円（最大27%OFF）

【セット割2本】13160円→9177円 (最大30%OFF)

【セット割り100本】658000円→329000円 (約50%off)

※詳細はプロジェクトページをご確認ください。

URL：https://www.makuake.com/project/uchiko_onibasu/

■実証例：撥水性能の評価

活動レポートでは、撥水処理を施した素材が水に触れても濡れにくい状態を保つ様子や、紙素材への施工によって水の浸透を抑制する挙動などを紹介しています。

これらの検証は、撥水性能の一例としてサポーターからも関心を集めています。

■支持されている主な理由

サポーターから寄せられたコメントでは、

・耐久性への期待

・日常使用と防災活用の両立

・アウトドア用途での実用性

といった点が購入理由として挙げられています。

■合同会社uchiko 代表 早田愛惟のコメント

「『鬼蓮』は、過酷な環境で戦うプロのために生まれたギアです。週末はキャンプや釣りで泥だらけになって遊び、その高い撥水性能を実感してください。

そして、その『遊びの装備』が、いざという時にはあなたと家族の命を守る『防災時の備えとしても活用できる装備』になります。このフェーズフリーな安心感を、日本中のアウトドアファンへ届けたいと思います」

■会社概要 ※前回同様でOK

会社名：合同会社uchiko

代表社員：早田愛惟

所在地：神奈川県秦野市上大槻589-7 上大槻3号棟1F

事業内容：特殊溶剤の開発・販売、店舗・施設向け施工サービス

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社uchiko 担当：土井 一希 E-mail：doi@uchiko-japan.com

公式オンラインストア：https://uchiko.base.shop/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/uchiko_official

公式instagram:https://www.instagram.com/uchiko_official/