現場の業務改善と環境負荷低減を両立する「セミナー型 現場向け GX研修」をリリース：社員研修のリスキル

株式会社リスキルは、現場目線で環境施策を推進する「セミナー型 現場向け GX研修(https://www.recurrent.jp/listings/diversity-sustainability-gxseminar)」をリリースいたしました。本研修は、社会的な要請が高まるグリーントランスフォーメーション（GX）について、実務との接点を明確にすることを目的としています。

受講者は自社の業務が環境に与える影響を特定し、省エネや資源の有効活用といった具体的な改善策を検討します。現場の無駄を削減し、業務効率化と環境配慮の両立を支援します。

GX推進における現場の課題

現在、持続可能な社会の実現に向けて、企業にはグリーントランスフォーメーション（GX）への対応が強く求められています。しかし、GXを単なる知識として理解するだけでは、具体的な成果にはつながりません。多くの企業では、現場の業務がどのように環境へ影響しているかを把握しきれていないという課題があります。

また、環境施策がコスト増や業務負担の増加を招くと懸念されるケースも少なくありません。こうした背景から、現場一人ひとりが業務と環境負荷の関係を理解し、主体的に改善に取り組むためのスキル習得が必要とされています。

研修内容の詳細

研修タイトル

セミナー型 現場向け GX研修(https://www.recurrent.jp/listings/diversity-sustainability-gxseminar)

受講対象

中堅社員、管理職

身に付くスキルや目的

本研修の目的は、GXの基本知識と自社業務のつながりを整理することです。現場で即座に実行可能な環境施策のアイデアを創出し、実装するスキルを習得します。受講者は、エネルギーや資源の使用が環境へ与える影響を特定し、実務レベルでの改善案を具体化できるようになります。

本研修の特徴- 現場目線で見たGXの意義を理解する単なる理論ではなく、現場の視点でGXが必要とされる社会的要請やコスト面のメリットを体系的に習得します。- 業務プロセスと環境負荷の接点を特定する実務におけるエネルギーや資源の使用状況を可視化します。これにより、具体的な環境負荷の発生ポイントを洗い出します。- 業務改善と環境改善を両立させる手法を実装する無駄の削減やデジタル化がGXに直結することを認識します。現場から改善のアイデアを出し、広めるための進め方を身に付けます。

研修カリキュラムを一部抜粋

1. GXと自社業務のつながり

- GXとは何か：現場目線で見たGXの意味- なぜ今GXが必要なのか：社会的要請とコスト面でのメリット- 業務プロセスと環境負荷の関係：エネルギー、資源、物流の観点- 【ワーク】自社業務におけるGX接点洗い出し

2. GX施策の具体策

- 基本施策：省エネルギー、省資源、再生可能エネルギーの活用- 業務改善との両立：デジタル化による効率化と環境配慮- 現場発GXアイデアの事例：製造、オフィス、サービス業の事例紹介- 小さく始めて成果を広げる進め方：パイロット導入と横展開- 【ワーク】研修の振り返り

リスキルについて

株式会社リスキルは、現場の実務に即した幅広い研修プログラムを提供しています。新しくリリースされた「セミナー型 現場向け GX研修」を含め、ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系で提供されている点が特徴です。

一社研修においては、研修の準備から当日運用までをフルサポートする体制を整えています。教材や備品の発送も含まれており、導入企業の負担を軽減しながら高品質な研修の実施を支援します。日本全国での講師派遣やオンライン研修にも対応し、各企業のニーズに合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。

