【行列の絶えない白楽の名店が新横浜に上陸】つけめん「くり山」が3月5日（木）に新店舗をオープン！
株式会社松富士食品
くり山店主 栗山卓也
くり山 つけめん
横浜・白楽で連日行列が絶えない人気つけめん店「 くり山」は、2026年3月5日（木）、新横浜エリアに待望の新店舗をオープンいたします。店主・栗山が、先人から受け継いだ情熱と、独自の探究心で磨き上げた「つけめん」の味を、より多くのお客様にお届けいたします。
●くり山のこだわり
スープ： 鶏ガラ、豚骨などの動物系素材と、厳選された魚介節を贅沢に使用。重厚でありながら、最後の一滴まで飽きさせないキレのある味わいを実現しました。
麺： スープに負けない存在感を放つ、小麦の香りが豊かな極太麺。喉越しと噛み応えのバランスを極限まで追求しています。
■ 店主・栗山よりメッセージ
「白楽の地で産声を上げて以来、多くのお客様に支えられてきました。新横浜という新しい舞台でも、私が先人から教わった『お客様に喜んでいただく一杯』という基本を忘れず、日々最高の状態でお出しすることをお約束します。皆様のご来店を心よりお待ちしております。」
■ 店舗概要
店名： くり山 新横浜店
オープン日： 2026年3月5日（木）
所在地： 神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-5
営業時間： 11時～22時30分 ※中休みなし
公式サイト： https://hakuraku-kuriyama.jp/